Big Walk auf PS5 – Koop-Abenteuer für bis zu 12 Spieler startet stark

Mit Big Walk ist seit dem 4. August 2026 ein ungewöhnliches Koop-Abenteuer für die PS5 erhältlich. Der neue Titel von House House verbindet eine weitläufige offene Welt mit Teamwork, Rätseln und einem Kommunikationssystem, das Gruppen mit bis zu zwölf Teilnehmern unterstützt.

Auch bei den Kritiken gelingt dem Indie-Spiel ein beeindruckender Start. Auf Metacritic erreicht Big Walk aktuell einen Metascore von 92 Punkten und gehört damit zu den bislang am besten bewerteten Neuerscheinungen des Jahres 2026.

Gemeinsame Erkundung mit bis zu zwölf Freunden

Wie spielt sich Big Walk? Gemeinsam erkundet ihr eine große Welt voller Herausforderungen, Entdeckungen und verschlossener Bereiche. Um voranzukommen, muss die Gruppe Rätsel lösen, Gegenstände richtig einsetzen und trotz eingeschränkter Kommunikation zusammenarbeiten.

Eine zentrale Rolle übernimmt der entfernungsbasierte Sprachchat. Stimmen werden mit zunehmender Distanz leiser, hallen durch Gänge, klingen hinter Wänden gedämpft und können über Walkie-Talkies übertragen werden. Alternativ steht ein Textchat bereit, der denselben spielerischen Einschränkungen unterliegt.

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Die Gruppengröße reicht von zwei bis zwölf Teilnehmern. Vor Beginn einer Sitzung entscheidet der Host, ob die Welt für zwei, drei oder mindestens vier Personen angepasst wird. Kleinere Teams erhalten dadurch ein konzentrierteres Koop-Erlebnis, während große Gruppen deutlich chaotischer unterwegs sind. Ein Einzelspielermodus und eine automatische Spielersuche fehlen allerdings.

Crossplay und PlayStation Plus erleichtern den Einstieg

Auf welchen Plattformen ist Big Walk verfügbar? Neben der PS5 ist das Abenteuer für PC, Mac und Nintendo Switch 2 erschienen. Dank Crossplay können Freunde plattformübergreifend miteinander spielen. Der Beitritt erfolgt über die jeweilige Freundesliste oder über einen generierten Sitzungscode.

Auf der PS5 kostet Big Walk regulär 18,99 Euro. Mitglieder von PlayStation Plus können den Titel noch bis zum 31. August 2026 ohne zusätzliche Kosten ihrer Bibliothek hinzufügen. Nach der Einlösung bleibt das Spiel nutzbar, solange ein aktives Abonnement besteht. Für Online-Partien wird auf der PS5 grundsätzlich PlayStation Plus benötigt.

Mit Big Walk wächst das Koop-Angebot der Konsole weiter. Bereits verfügbar sind unter anderem It Takes Two, Split Fiction und Halo: Campaign Evolved. In Zukunft folgen außerdem Grounded 2, Aliens: Fireteam Elite 2 und Once Human. House House bringt zudem Erfahrung mit originellen Rätselspielen mit, denn das Studio entwickelte zuvor das preisgekrönte Untitled Goose Game.

Ein Koop-Spiel für feste Freundesgruppen

Warum gibt es keine automatische Spielersuche? Big Walk ist als längeres Abenteuer für eine feste Gruppe konzipiert, die über mehrere Sitzungen hinweg gemeinsam spielt. Der Host verwaltet den Spielstand und muss deshalb auch bei späteren Runden wieder anwesend sein.

Das Abenteuer besitzt einen klaren Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Trotzdem können Gruppen zwischendurch frei durch die Welt streifen, den Sonnenuntergang betrachten oder mit Ferngläsern, Laserpointern, Megafonen, Leuchtfackeln und weiteren ungewöhnlichen Hilfsmitteln herumexperimentieren.

Mit seinem niedrigen Einstiegspreis, der zeitlich begrenzten Aufnahme bei PlayStation Plus und der plattformübergreifenden Unterstützung bringt Big Walk gute Voraussetzungen für lange Koop-Abende mit. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr euch mit bis zu zwölf Freunden auf den großen Spaziergang begeben werdet.