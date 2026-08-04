Starsand Island kommt auf PS5 – Release am 18. August, Disc folgt im November

Fans entspannter Lebenssimulationen bekommen auf der PS5 schon bald einen weiteren vielversprechenden Titel. Starsand Island erscheint am 18. August 2026 als digitale Vollversion und verbindet gemütliches Farmleben mit einer farbenfrohen 3D-Anime-Optik, umfangreichen Baumöglichkeiten und kleinen Abenteuern.

Die Veröffentlichung im deutschen PlayStation Store ist für 14 Uhr angesetzt. Wer lieber eine Disc ins Regal stellt, soll ab dem 12. November 2026 zu einer physischen PS5-Version greifen können. Eine konkrete Verfügbarkeit dieser Handelsfassung für Deutschland steht noch aus.

Gemütliches Inselleben mit zahlreichen Freiheiten

Was bietet Starsand Island auf der PS5? Spielerisch erinnert die Lebenssimulation deutlich an Stardew Valley. Auf der titelgebenden Insel könnt ihr Felder bestellen, Tiere versorgen, angeln, Zutaten sammeln, Erze abbauen, kochen und unterschiedliche Gegenstände herstellen.

Ganz friedlich bleibt der Inselalltag allerdings nicht. Mysteriöse Ruinen und der neblige Moonlit Forest locken mit seltenen Ressourcen, verborgenen Schätzen und ungewöhnlichen Kreaturen. Für diese Ausflüge stehen verschiedene Waffen und Kampffähigkeiten bereit, wodurch Starsand Island neben dem gemütlichen Farmleben auch leichte Action bietet.

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Eine besondere Stärke soll das flexible Bauprogramm darstellen. Häuser, Gärten und landwirtschaftliche Bereiche lassen sich detailliert gestalten und dekorieren. Durch diese Freiheit erinnert das Einrichten des eigenen Traumhauses teilweise stärker an Die Sims 4 als an klassische Farmsimulationen. Fahrzeuge wie Longboards, Motorroller und Boote erleichtern außerdem die Erkundung der Küsten, Wälder und benachbarten Inseln.

Kooperativer Inselalltag für vier Personen

Wie funktioniert der Mehrspieler-Modus? Mit Version 1.0 erhält Starsand Island einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Personen. Gemeinsam könnt ihr Landwirtschaft betreiben, angeln, Ressourcen sammeln, Gebäude errichten und zu Erkundungstouren aufbrechen. Auf der PS5 wird für das Online-Spiel eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft benötigt.

Starsand Island startete bereits am 11. Februar 2026 auf PC und Xbox Series X/S in den Early Access. Auf Steam fallen mehr als 80 Prozent der Nutzerbewertungen positiv aus. Seit dem ursprünglichen Start veröffentlichte Seed Sparkle Lab regelmäßig Updates, die unter anderem fehlerhafte Aufgaben, verschwundene NPCs, Probleme bei Festivals, Abstürze im Moonlit Forest, Controller-Fehler und Schwierigkeiten beim Bauen behoben haben.

Die PS5-Version erscheint direkt auf Basis der Vollversion und dürfte dadurch deutlich ausgereifter sein als die frühere Testfassung. Neben den zahlreichen Berufen und Freizeitaktivitäten spielen auch Freundschaften und romantische Beziehungen zu den Inselbewohnern eine wichtige Rolle.

Disc-Version und regionaler Vorbestellerbonus

Welche Extras sind für die Handelsfassung geplant? Bei ausgewählten internationalen Händlern wird das Fahrzeug Aetheris als Vorbestellerbonus aufgeführt. Dabei handelt es sich um einen exklusiven Sportwagen für Fahrten über die Insel. Die Aktion ist offenbar auf bestimmte Händler und Regionen begrenzt.

Vorbestellungen für die physische PS5-Fassung sind in ersten Regionen bereits möglich. Für die digitale Ausgabe im PlayStation Store gibt es aktuell hingegen keine Vorbestellung, Starsand Island kann dort aber bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

Mit dem Veröffentlichungstermin am 18. August 2026 positioniert sich Starsand Island als spannender Neuzugang für Cozy-Gaming-Fans. Nur wenige Wochen später folgt am 24. September 2026 mit Farming Camp bereits die nächste Lebenssimulation, die ebenfalls Landwirtschaft und einen entspannten Alltag in den Mittelpunkt stellt.

Was haltet ihr von Starsand Island und würdet ihr zur digitalen Version greifen oder lieber auf die physische PS5-Ausgabe warten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.