PS5-Blackout geplant – Spieler rufen zu einwöchigem Protest gegen Sony auf

In der PlayStation-Community kocht die Stimmung hoch: PS5-Besitzer rufen aktuell zu einem einwöchigen PlayStation Blackout auf. Die Idee dahinter ist so simpel wie drastisch: Konsole gar nicht nutzen oder zumindest komplett offline lassen, um Sony mit einem spürbaren Signal zu treffen.

Der Protest richtet sich gegen eine ganze Reihe von Entscheidungen, die viele Fans als zunehmend kundenfeindlich wahrnehmen. Besonders die langfristige Abkehr von Discs sorgt für Ärger, doch sie ist längst nicht der einzige Auslöser, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Der Blackout soll laut den Initiatoren Ende August stattfinden, konkret vom 23. August 2026 bis zum 30. August 2026. In dieser Woche wollen Teilnehmende vor allem eines vermeiden: Aktivität, die Sony in Nutzungszahlen und Umsätzen direkt messen kann.

Der Plan hinter dem PlayStation Blackout

Wann findet der PlayStation Blackout statt? Geplant ist der Protest für den Zeitraum vom 23. August 2026 bis zum 30. August 2026. Die Aktion soll möglichst viele PS5-Nutzer gleichzeitig erreichen, um in einer klar begrenzten Woche ein gemeinsames Zeichen zu setzen.

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Federführend genannt wird die Gruppe Does it play, die sich seit langer Zeit für physische Medien und für Spiele einsetzt, die auch ohne permanente Internetverbindung funktionieren. Unterstützung kommt unter anderem von Stop Killing Games, einer Initiative, die sich dafür starkmacht, dass gekaufte Spiele nicht einfach durch Abschaltungen unspielbar werden.

Sony wants to abandon fans? Let's give them a small taste of their own medicine!



Together with other creators we call for a 1 week #PSBlackout in August. No logins, no play sessions, no purchases on any of Sony's platforms. pic.twitter.com/v6JvdvbHLD — Does it play? (@DoesItPlay1) July 26, 2026

Was sollen PS5-Besitzer während des Blackouts konkret tun? Der Aufruf ist bewusst klar formuliert und besteht im Kern aus drei Punkten, die während der sieben Tage eingehalten werden sollen:

Nicht einloggen, also keine Anmeldung bei PlayStation-Diensten.

Keine Online-Spiele spielen, also keine Multiplayer-Sessions und keine Online-Funktionen nutzen.

Nichts im PlayStation Store kaufen, also keine Spiele, DLCs oder andere digitale Inhalte erwerben.

Wer nicht komplett auf die Konsole verzichten will, soll zumindest den Offline-Weg gehen. Damit zielt der Protest weniger auf einzelne Entwickler oder Spiele, sondern auf die Plattform-Ökonomie selbst: weniger Logins, weniger Store-Umsatz, weniger messbare Aktivität.

Welche Entscheidungen den Protest befeuern

Warum sind viele PS5-Nutzer so verärgert? Im Zentrum der Kritik steht die Perspektive einer stärker digitalen Zukunft. In der Community sorgt vor allem die Ansage für Unruhe, dass physische PS5-Veröffentlichungen ab Januar 2028 offenbar nur noch als Code in einer Box erscheinen sollen. Für Sammler, Gebrauchtmarkt-Fans und alle, die Discs als Eigentums- und Archivform schätzen, ist das ein rotes Tuch.

Der Blackout-Aufruf verweist aber ausdrücklich darauf, dass es nicht nur um Discs geht. Genannt werden auch weitere Punkte, die sich in den vergangenen Monaten und Jahren zu einem Gesamtbild verdichtet haben.

Welche weiteren Kritikpunkte werden genannt? In der Erklärung und den Reaktionen aus der Community tauchen unter anderem diese Gründe auf:

Die überraschende Schließung von Bluepoint.

Der als naiv empfundene Push in Richtung Live-Service-Spiele.

Das Gefühl, dass PlayStation zu wenig auf Fanwünsche hört, welche klassischen Marken zurückkehren sollen.

Als Beispiele für gewünschte Rückkehrer werden Twisted Metal und Sly Cooper genannt.

Unterm Strich ist der Blackout damit weniger eine einzelne Kampagne gegen einen konkreten Schritt, sondern ein Ventil für angestauten Frust über strategische Entscheidungen, die aus Sicht vieler Fans am Markt und an der Community vorbei geplant wirken.

Wie realistisch ist ein messbarer Effekt für Sony

Welche Erfolgschancen hat ein einwöchiger Boykott? Unter den Antworten auf den Aufruf finden sich erwartungsgemäß auch viele skeptische Stimmen. Ein häufiger Punkt: Selbst wenn ein Teil der engagierten Community mitmacht, könnte das im Verhältnis zur gesamten PlayStation-Nutzerschaft zu klein sein, um Sony wirklich zum Umdenken zu zwingen.

Gerade Dauerbrenner wie Fortnite oder Call of Duty werden in den Diskussionen als Beispiele genannt, warum ein breiter Ausfall schwierig werden könnte. Viele der täglich aktiven Nutzer würden den Aufruf möglicherweise gar nicht mitbekommen oder sich nicht dafür interessieren.

Auf der anderen Seite zeigt die anhaltende Debatte seit der Disc-Ankündigung, dass der Widerstand nicht nach ein paar Tagen verpufft ist. Genau darauf setzen die Initiatoren: Wenn die Bewegung sichtbar bleibt und sich gebündelt, klar terminiert und messbar auswirkt, könnte PlayStation zumindest zu einer Reaktion gezwungen sein.

Wie stehst du zu einem PlayStation Blackout vom 23. August 2026 bis zum 30. August 2026: sinnvolles Signal oder Aktion ohne Wirkung? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.