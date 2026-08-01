Diablo 4 – Charakter-Reinkarnation soll mit Saison 15 kommen, PTR startet am 4. August

Mehr als drei Jahre nach dem Start von Diablo 4 erfüllt Blizzard einen der hartnäckigsten Wünsche aus der Community. Mit Saison 15 erhält das Action-RPG endlich eine Charakter-Reinkarnation, durch die bestehende Helden aus dem Ewigen Realm in eine neue Saison übernommen werden können.

Die Funktion wird zunächst im öffentlichen Testrealm für Patch 3.2.0 ausprobiert. Der PTR läuft vom 4. August 2026 um 19 Uhr MESZ bis zum 11. August 2026 um 19 Uhr MESZ und soll Blizzard dabei helfen, die Neuerungen vor dem Start von Saison 15 anzupassen.

Bekannte Helden starten erneut durch

Wie funktioniert die Reinkarnation in Diablo 4? Statt für jede Saison einen komplett neuen Helden zu erstellen, könnt ihr künftig einen Charakter aus dem Ewigen Realm auswählen. Dieser wechselt anschließend in den saisonalen Realm und beginnt dort wieder auf Stufe 1.

Die Reinkarnation verschafft euch dabei keinen spielerischen Vorteil zum Saisonstart. Fortschritt, Stufe und Ausrüstung werden nicht einfach übernommen. Vielmehr handelt es sich um eine Komfortfunktion für Fans, die eine Verbindung zu ihren langjährigen Charakteren aufgebaut haben oder nicht ständig neue Varianten derselben Klasse erstellen möchten.

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Folgende Merkmale bleiben bei der Reinkarnation vollständig erhalten:

Klasse, Name und Aussehen

Modus des Charakters, also Normal oder Hardcore

Transmogrifikationen und ausgewählte Farben

Reittiere und deren Accessoires

Gefährten

Portale

Grabsteine

Zusätzlich zählt Diablo 4 die gesamte Spielzeit des Charakters über alle Reinkarnationen hinweg weiter. Dadurch bleibt nachvollziehbar, wie viele Stunden ihr tatsächlich mit einem bestimmten Helden in Sanktuario verbracht habt.

Ausrüstung muss vorher eingelagert werden

Welche Einschränkungen gelten für saisonale Charaktere? Sämtliche ausgerüsteten Gegenstände und Inhalte des persönlichen Inventars müssen vor der Reinkarnation entfernt werden. Die Beute kann zuvor sicher in der ewigen Truhe eingelagert werden.

Versucht ihr die Funktion mit verbliebenen Gegenständen zu benutzen, zeigt Diablo 4 zunächst eine Warnung an. Ihr könnt die Ausrüstung dann entfernen oder endgültig zerstören. Solange der Charakter noch Gegenstände trägt oder im persönlichen Inventar besitzt, lässt sich die Reinkarnation nicht abschließen.

Damit bleiben die üblichen Regeln für einen saisonalen Neustart bestehen. Niemand kann direkt zum Saisonbeginn mit mächtigen Gegenständen aus dem Ewigen Realm losziehen. Erhalten bleiben ausschließlich die Identität des Helden, seine kosmetischen Einstellungen und die gesammelte Spielzeit.

Erster Test vor Saison 15

Wann kommt die Charakter-Reinkarnation in Diablo 4? Blizzard plant die Einführung mit Saison 15, ein konkretes Startdatum für die Saison steht derzeit jedoch noch aus. Zuvor wird das System gemeinsam mit weiteren Neuerungen auf dem PTR 3.2.0 getestet.

Zu den weiteren Testinhalten gehören Seelenscherben, Herausforderungs-Dungeons, Überland-Hinterhalte, historische einzigartige Gegenstände und die Horadrische Post. Blizzard hält allerdings bewusst einige Inhalte von Saison 15 zurück und will auf der BlizzCon weitere Details vorstellen.

Die Reinkarnation dürfte besonders Fans freuen, die seit dem Release immer wieder die gleichen Klassen spielen und ihre alten Helden nicht löschen möchten. Nach jahrelangen Forderungen erhält Diablo 4 damit endlich eine Komfortfunktion, die bereits aus Diablo 3 bekannt ist.

Werdet ihr eure alten Charaktere in Saison 15 reinkarnieren oder erstellt ihr lieber für jede Saison einen komplett neuen Helden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.