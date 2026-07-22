Diablo 4 Season 14 – Bug bei Wendigo Brand kann Stacks zum Todesrisiko machen

In Diablo 4 sorgt in Season 14 ausgerechnet ein beliebtes Unique für ziemlich unnötige Tode. Das Unique Wendigo Brand soll eigentlich beim schnellen Farmen glänzen, steht aber aktuell im Verdacht, Charaktere beim Auslaufen seiner Stapel aktiv in den Tod zu reißen. Blizzard hat den Fehler inzwischen bestätigt und eine Untersuchung angekündigt.

Besonders bitter: Die Meldungen dazu kursieren nicht erst seit gestern. Wer das Item gerade in Builds eingebaut hat, könnte sich also ohne eigenes Zutun in Situationen wiederfinden, in denen der Bildschirm plötzlich grau wird, obwohl man sich eigentlich sicher wähnte.

Was beim Wendigo Brand schiefläuft

Was macht das Unique Wendigo Brand eigentlich? Eingeführt wurde Wendigo Brand in Season 12, der Season of Slaughter. Der Effekt klingt zunächst wie gemacht für Massengefechte: Für jeweils 15 Kills innerhalb der letzten 50 Sekunden sollst du einen prozentualen Bonus auf Schaden und maximales Leben bekommen.

Damit ist das Unique vor allem für Aktivitäten interessant, in denen dauerhaft Gegnerwellen fallen und die Stacks schnell hochgehen. In der Theorie ein klarer Power-Pick für Tempo-Farming, in der Praxis aber offenbar ein Risiko, das sich viele nicht bewusst machen.

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Warum kann dich Wendigo Brand plötzlich töten? Laut Berichten aus der Community scheint beim Ablauf der Stacks nicht nur das maximale Leben wieder auf Normalwert zu sinken. Stattdessen wird offenbar die aktuelle Lebensanzeige heruntergezogen, als würdest du Schaden erleiden. In einem viel diskutierten Test hieß es, dass die Schadens-Ticks exakt in dem Moment aufhören, in dem der Buff ausläuft.

Community-Berichte und ein Problem mit Vorgeschichte

Woher kommen die Hinweise auf den Bug? Auslöser der erneuten Diskussion war ein Reddit-Thread, in dem das Problem noch einmal gesammelt und nachvollziehbar beschrieben wurde. In den Kommentaren meldeten sich mehrere Betroffene, die angaben, genau dadurch gestorben zu sein, was gerade in anspruchsvollen Aktivitäten extrem frustrierend ist.

Seit wann existiert der Fehler? Besonders auffällig ist, dass ähnliche Meldungen laut Community bereits vor rund vier Monaten aufgetaucht sein sollen. Das würde bedeuten, dass das Unique potenziell schon seit längerer Zeit fehlerhaft funktioniert, obwohl es als Farm-Option immer wieder empfohlen wird.

Woran erkennst du den Effekt im Gameplay? Wenn du Wendigo Brand nutzt und deine Stacks auslaufen, achte darauf, ob deine Lebenspunkte in dem Moment unerwartet abrutschen, obwohl kein klarer Treffer, DoT oder Boden-Effekt sichtbar ist. Gerade wenn du auf hohe Stacks kommst und dann kurz keine Kills mehr machst, kann der Übergang vom Buff zurück zum Normalzustand zum gefährlichen Moment werden.

Blizzard reagiert und untersucht den Fall

Was sagt Blizzard zum Wendigo-Brand-Problem? In einem offiziellen Forenbeitrag hat Community Manager Marcoose sich für die Meldungen bedankt und bestätigt, dass das Team den Fehler untersucht. Eine konkrete Lösung oder ein Patch-Termin wurde bislang nicht genannt.

Die Reaktion kommt in einer Phase, in der Season 14 bei vielen ohnehin einen schweren Stand hat. Ein Bug, der ein populäres Unique im schlimmsten Fall zum Selbstzerstörungs-Button macht, trägt natürlich nicht gerade zur Beruhigung der Stimmung bei, selbst wenn nur ein Teil der Builds betroffen ist.

Welche Optionen hast du bis zu einem Fix? Wer auf Nummer sicher gehen will, kann Wendigo Brand vorerst aus dem Build nehmen oder den Spielstil so anpassen, dass Stacks möglichst nicht in kritischen Momenten auslaufen. Hilfreich kann auch sein, in riskanten Situationen bewusst defensiver zu spielen, sobald der Kill-Flow abreißt und der Buff kurz vor dem Ende steht.

Wie sind deine Erfahrungen mit Wendigo Brand in Season 14: Hast du den Lebens-Drain selbst bemerkt oder sogar einen Tod dadurch kassiert? Schreib es in die Kommentare.