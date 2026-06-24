Diablo 4 Season 14 kommt am 30. Juni 2026 – Mythic Unique 3.0 und Ruptures

Blizzard hat Diablo 4 Season 14 offiziell angekündigt: Die neue Saison trägt den Namen Season of Death Awakening und startet am 30. Juni 2026. Nach den großen Umwälzungen rund um die Erweiterung Lord of Hatred setzt Season 14 vor allem auf neue Endgame-Anreize, eine überarbeitete Item-Jagd und mehrere Komfortfunktionen, die sich im Alltag schnell bemerkbar machen sollen.

Im Fokus stehen dabei ein frischer saisonaler Ablauf mit neuen Events in Sanktuario, eine umfassende Modernisierung der mythischen Uniques und obendrauf ein zeitlich begrenzter, kostenloser Einblick in eine der neuen Klassen aus der Erweiterung.

Kostenlose Warlock-Testphase zum Saisonstart

Wer kann die neue Klasse kostenlos ausprobieren? Zum Launch von Season 14 gibt es eine Gratis-Testphase für den Warlock, der ursprünglich zusammen mit der kostenpflichtigen Erweiterung Lord of Hatred erschienen ist. Wer die Erweiterung nicht besitzt, kann den Warlock vom 30. Juni 2026 bis 7. Juli 2026 kostenlos testen.

Wie weit geht der Gratis-Zugang? In der Testphase ist das Leveln bis Stufe 25 möglich, um ein Gefühl für Spielstil, Skills und Powerkurve zu bekommen. Die Aktion gilt plattformübergreifend auf Battle.net, Xbox und PlayStation.

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Wer nach dem Probieren dauerhaft Zugriff will, benötigt weiterhin Lord of Hatred. Laut Ankündigung schaltet die Erweiterung dann neben dem Warlock auch die Paladin-Klasse frei.

Neue Saisonmechanik mit Ruptures, Realmwalkern und Lair-Boss

Worum geht es bei der Season-14-Mechanik? In Season 14 tauchen in Sanktuario sogenannte Ruptures auf. Aus diesen Rissen brechen Realmwalker hervor, die als neue Ziele im saisonalen Loop dienen. Wer einen Realmwalker zur Strecke bringt, erhält Zugang zur Deathtoll Chamber, einem Mini-Dungeon mit eigener Belohnungsschleife.

Welche Ressourcen sind wichtig? Dort erspielt ihr Superior Lair Keys, die wiederum nötig sind, um an die Beute des neuen saisonalen Lair-Boss zu kommen. Zusätzlich bringen geschlossene Ruptures Glints of Hope, die für den Fortschritt auf dem Season-14-Reputationsboard relevant sind.

Welche neuen Gegner kommen dazu? Mit Season 14 zieht außerdem eine neue Monsterfamilie ein: die Risen. Der gefährlichste Neuzugang ist laut Blizzard der saisonale Lair-Boss Corrupted Reaper, der im Pandemonium Threshold innerhalb von Zarbinzet wartet.

Der Kampf lohnt sich doppelt: Neben der Chance auf Mythic Uniques gibt es Pandemonium Fragments, die für Item-Upgrades in einer weiteren großen Neuerung gebraucht werden.

Mythic Unique 3.0 macht aus Uniques echte Upgrade-Ziele

Was ändert sich an mythischen Uniques? Mit Mythic Unique 3.0 werden Mythics in Season 14 nicht mehr nur als reine Seltenheitsstufe verstanden, sondern als Qualität, die grundsätzlich auf Uniques angewendet werden kann. Bedeutet: Alle Uniques haben die Chance, als Mythic zu existieren.

Wie funktioniert das Upgrade? Über den Horadrischen Würfel können normale Uniques zu einer mythischen Variante aufgewertet werden. Diese erhält eine 30 Prozent höhere Unique-Power. Für das Crafting werden unter anderem die zuvor erwähnten Pandemonium Fragments benötigt.

Gibt es Einschränkungen beim Ausrüsten? Ja: Es darf nur ein hergestelltes Mythic Unique gleichzeitig ausgerüstet werden. Zusätzlich können aber auch gedroppte Mythic Uniques gefunden und getragen werden, sodass Builds aus einem Mix aus Crafting und Loot-Glück entstehen können.

Komfort-Updates, Solo Self Found und ein Overwatch-Crossover

Welche Quality-of-Life-Verbesserungen sind geplant? Blizzard bringt mit Season 14 mehrere Verbesserungen für Systeme, die viele regelmäßig nutzen. Genannt werden Updates für War Plans, Leaderboards und den Tower. Außerdem startet ein neuer Modus: Solo Self Found, der sich an alle richtet, die komplett ohne Handel und Gruppenabhängigkeiten durchziehen wollen.

Welche Crossover-Inhalte kommen? Ebenfalls bestätigt ist ein Overwatch-Skin-Collab. Enthalten sind Skins zu folgenden Helden:

Genji

Reaper

Mercy

Reinhardt

Brigitte

Moira

Roadhog

Kiriko

Season of Death Awakening startet am 30. Juni 2026 und dürfte vor allem für alle interessant sein, die wieder stärker ins Endgame einsteigen wollen, ohne direkt nur auf reinen Grind zu setzen.

Wie klingt Season 14 für dich: Reizt dich eher die Warlock-Testphase, die neue Rupture-Mechanik oder das Mythic-Unique-Upgrade-System? Schreib es gern in die Kommentare.