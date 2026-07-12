Helldivers 2 führt neues Monitoring ein – Super-Credit-Exploits im Visier

Arrowhead Game Studios zieht in Helldivers 2 die Schrauben gegen Cheater und Exploit-Nutzer an und führt dafür ein neues Cheat-Detection-System ein. Im Fokus steht diesmal nicht klassisches Aimbotting, sondern ein Bereich, der für viele Live-Service-Spiele besonders heikel ist: die In-Game-Ökonomie rund um Super Credits.

In der Community gab es zuletzt immer wieder Berichte über Accounts, die Super Credits in auffällig hoher Geschwindigkeit angesammelt haben. Genau gegen diese Manipulationen richtet sich die neue Maßnahme, die laut Studio im Hintergrund läuft und normale Partien nicht beeinflussen soll.

Neues Monitoring für Super Credits

Worum geht es beim neuen Anti-Cheat-System in Helldivers 2? Arrowhead setzt auf eine zusätzliche Überwachung, die verdächtige Super-Credit-Gewinne erkennen und ausbremsen soll. Ziel ist es, Exploits und Automatisierung zu stoppen, die Super Credits in einem Tempo generieren, das auf legitimen Wegen nicht erreichbar ist.

Wichtig dabei: Das System arbeitet hinter den Kulissen. Wer regulär spielt, soll davon nichts merken. Wer jedoch Tools oder Lücken ausnutzt, um die In-Game-Währung hochzuziehen, wird laut Ankündigung an der Quelle gestoppt, bevor dadurch Schaden entsteht.

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Damit will Arrowhead vor allem die Fairness im Spiel sichern und zugleich die Stabilität der Economy schützen. Gerade Super Credits sind ein sensibler Punkt, weil sie direkt mit dem Fortschritt und dem Zugriff auf Inhalte zusammenhängen.

Ausbau auf weitere Ressourcen geplant

Welche Inhalte will Arrowhead als Nächstes absichern? Super Credits sind laut Studio nur der Anfang. Die neuen Anti-Cheat-Mechanismen sollen künftig auch auf andere Ressourcen ausgeweitet werden, um weitere Bereiche der Progression vor Manipulation zu schützen.

Medals

Samples

Requisitions

Damit rückt nicht nur das Premium-ähnliche Währungssystem in den Mittelpunkt, sondern auch alles, was langfristig Builds, Freischaltungen und den Spielfortschritt beeinflusst. Für die Community ist das ein klares Signal: Wer sich Vorteile erschleicht, soll es künftig deutlich schwerer haben.

Anti-Cheat trifft auf größere System-Änderungen

Wie passt der Anti-Cheat-Vorstoß in die aktuellen Helldivers-2-Pläne? Die neuen Sicherheitsmaßnahmen kommen nicht isoliert, sondern parallel zu weiteren angekündigten Änderungen. Bereits im Juni 2026 hat Game Director Mikael Eriksson mehrere Anpassungen in Aussicht gestellt, die den Galactic War spürbarer machen sollen, damit Aktionen auf der Karte stärker ins Gewicht fallen.

Außerdem sollen Galactic War Campaigns eine Weiterentwicklung des bisherigen Major-Orders-Systems sein und sich lohnender anfühlen. Das größte neue Schlagwort in diesem Paket sind jedoch Planet Warfronts: Arrowhead will diese Aktivität dynamischer gestalten und sich dabei an Roguelite-Ideen orientieren.

Geplant sind dabei drei grobe Ausrichtungen, die je nach Situation unterschiedliche Runs liefern sollen:

Verteidigung von befreitem Territorium

Teilnahme an einem Frontlinienkrieg

Durchhalten hinter feindlichen Linien

Zusätzlich sollen je nach Einsatzgebiet veränderte Bedingungen, andere Gegnervarianten und gameplay-verändernde Effekte dafür sorgen, dass sich Einsätze weniger nach Routine anfühlen. In Kombination mit härterem Durchgreifen gegen Exploiter will Arrowhead damit sowohl das Spielgefühl als auch die Integrität der Progression stabilisieren.

Wie wichtig ist euch ein strenges Vorgehen gegen Super-Credit-Exploits in Helldivers 2 und habt ihr selbst schon auffällige Fälle im Matchmaking erlebt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.