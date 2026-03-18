Pragmata-Preview zeigt Times Square-Action und Hacking parallel zum Kampf

Wenige Wochen vor dem Release hat Capcom ausgewählten Pressevertretern einen weiteren Blick auf Pragmata ermöglicht. In einem frischen Vorschau-Video von VGC stehen dabei vor allem die Action, das Hacking und das Zusammenspiel von Astronaut Hugh und der Androidin Diana im Mittelpunkt.

Der gezeigte Abschnitt macht schnell klar, wohin die Reise geht: Gefechte, Rätsel und Erkundung greifen eng ineinander. Statt klar getrennten Gameplay-Segmenten wirkt vieles wie aus einem Guss, inklusive einer Umgebung, die sich im laufenden Spiel verändert.

Gameplay-Szenen mit Fokus auf Times-Square-Abschnitt

Wo spielt der gezeigte Gameplay-Ausschnitt? Das neue Material führt in eine futuristische Version des Times Square. Besonders auffällig ist, dass die Umgebung nicht nur Kulisse ist, sondern teilweise dynamisch entsteht, weil große Maschinen neue Plattformen und Wege erzeugen.

Dadurch wirkt die Erkundung weniger wie ein simples Abarbeiten von Korridoren, sondern eher wie ein Vorankämpfen durch ein Gebiet, das sich ständig neu organisiert. Gerade in einem Action-Adventure mit Rätsel-Anteilen kann das für abwechslungsreiche Situationen sorgen, weil Laufwege und Positioning im Kampf nicht immer gleich bleiben.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In den Kämpfen treten verschiedene Gegnertypen auf, darunter große humanoide Androiden. Einige dieser Gegner bringen Schutzmechanismen mit, die nicht einfach durch Dauerfeuer brechen, sondern erst durch gezieltes Hacken abgeschaltet werden müssen.

Hacking und Kampf laufen parallel

Wie funktioniert das Hacking in Pragmata? Das Hacking-System läuft parallel zum eigentlichen Third-Person-Shooter-Gameplay. Ihr behaltet also den Druck im Gefecht bei, während im Hintergrund das Hacking-Minispiel weiterläuft und im richtigen Moment Vorteile eröffnet.

Der Vorschau-Bericht deutet an, dass mehrere Systeme ineinandergreifen und damit mehr gemeint ist als ein simples Tür-auf-Tür-zu-Minispiel. Konkret wurden mehrere Möglichkeiten gezeigt, wie Hacking direkt in die Action hineinwirkt:

Raketen lassen sich während des Flugs hacken und zurückschicken.

Bestimmte Gegner blockieren das Hacking durch externe Module, die zerstört werden müssen.

Mehrfach-Hacks ermöglichen das gleichzeitige Angreifen mehrerer Ziele.

Diana kann zeitweise die Schilde mehrerer Gegner gleichzeitig deaktivieren.

Gerade der Punkt mit den blockierenden Modulen klingt nach einer interessanten Schraube fürs Encounter-Design: Erst die Störquelle finden und ausschalten, dann die eigentliche Verteidigung knacken. Das könnte Kämpfe weniger eindimensional machen, weil Positionierung, Zielprioritäten und Timing eine größere Rolle spielen.

Rollenverteilung zwischen Hugh und Diana

Welche Aufgaben haben Hugh und Diana im Gameplay? Im Kern steuert ihr Hugh direkt im Gefecht, während Diana über das Hacking Minispiel Sicherheitsmechanismen der Gegner deaktiviert. Das Duo ist damit nicht nur erzählerisch, sondern auch spielerisch miteinander verzahnt.

Die gezeigten Szenen unterstreichen, dass Pragmata auf gleichzeitige Aktionen setzt: Während ihr Gegner beschäftigt und unter Druck haltet, kann Diana im passenden Moment Schilde herunterfahren oder Schwachstellen öffnen. Im Idealfall entsteht daraus ein Rhythmus, in dem ihr Attackenfenster aktiv erzeugt, statt nur auf sie zu warten.

Auch die Waffen scheinen unterschiedliche Eigenschaften zu besitzen, was zusammen mit dem Hacking-System nach einem Setup klingt, das Builds und Spielstile begünstigt, statt nur auf ein Standard-Loadout zu setzen.

Setting, Progression und Release-Termin

Worum geht es in Pragmata? Capcom setzt auf ein Science-Fiction-Action-Adventure, das auf einer Mondforschungsstation spielt, die von einer feindlichen KI kontrolliert wird. Hugh und Diana versuchen zu überleben und schließlich zur Erde zurückzukehren.

Zwischen den Missionen soll es Bereiche geben, in denen ihr Ausrüstung und Waffen verbessert. Diese Abschnitte fungieren als zentrale Anlaufpunkte, bevor es in neue Kampf- und Rätselareale weitergeht.

Der Release wurde vorverlegt: Pragmata erscheint am 17. April 2026 für PS5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch 2. Für die PS5-Version werden aktuell Preise um 60 Euro genannt.

Wie gefällt euch das Zusammenspiel aus Third-Person-Action und parallel laufendem Hacking, und überzeugt euch das Duo Hugh und Diana als Kern des Gameplays? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.