Helldivers 2 Update am 27. Mai 2026 – Fokus auf Performance, VRR, Upscaling

Arrowhead Game Studios stimmt die Community auf das nächste große Update für Helldivers 2 ein und verspricht spürbare Verbesserungen bei Stabilität, Performance und Latenz. Nach einem schwierigen Ende von 2025, das von technischen Problemen und Frust über Performance-Einbrüche geprägt war, soll 2026 klar im Zeichen von mehr Verlässlichkeit und besserer Kommunikation stehen.

Die Marschroute: weniger Überraschungen, mehr Transparenz und ein Fokus auf Features, die im Alltag wirklich zählen. In einem aktuellen Blog-Beitrag skizziert das Studio nicht nur technische Maßnahmen, sondern auch grundsätzliche Leitlinien für kommende Änderungen und Inhalte.

Neuer Kurs bei Updates und Kommunikation

Was ändert Arrowhead an der Update-Strategie? Das Studio will künftig deutlich stärker kommunizieren, was sich mit Patches am Spiel verändert. Ein zentraler Punkt: Updates sollen keine versteckten Anpassungen enthalten, die erst im Nachhinein auffallen und Diskussionen anheizen.

Zusätzlich wurden ein paar große Community-Themen adressiert, die über reine Technik hinausgehen. So sollen weitere Fahrzeuge ins Spiel kommen, die sich durch Gameplay freischalten lassen, statt ausschließlich über DLCs verteilt zu werden.

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Auch die Galaktische Kriegsführung steht auf der Liste. Arrowhead deutet an, dass das Meta-System künftig belohnender ausfallen soll, damit der langfristige Einsatz auf den Schlachtfeldern stärker spürbar wird und nicht nur als Hintergrundrauschen läuft.

Technik-Offensive im Update am 27. Mai 2026

Welche Verbesserungen kommen mit dem nächsten Major-Update? Arrowhead peilt an, die wichtigsten Upgrades bereits im Update vom 27. Mai 2026 auszurollen. Im Zentrum stehen drei Ziele: mehr Stabilität, weniger Latenz und konstantere Performance über unterschiedliche Hardware-Konfigurationen hinweg.

Um das zu erreichen, arbeitet Arrowhead für diese Optimierungen mit Sonys Port-Spezialisten Nixxes zusammen. Das ist ein deutliches Signal, dass hier nicht nur an kleinen Stellschrauben gedreht wird, sondern eine breiter angelegte technische Aufräumaktion geplant ist.

Bereich Geplante Neuerungen im Update am 27. Mai 2026 Upscaling Visuelles Upscaling auf allen Plattformen für mehr Bildklarheit bei stabiler Performance Bildstabilität VRR-Support, Dynamic Resolution Scaling und Variable Rate Shading Latenz NVIDIA Reflex für NVIDIA-GPUs, AMD Anti-Lag 2 für AMD-GPUs

Ein Highlight, das besonders häufig gefordert wurde: visuelles Upscaling auf allen Plattformen. Ziel ist mehr Schärfe und Klarheit, ohne die Bildrate unnötig zu belasten. Dabei setzt Arrowhead je nach Plattform und Hardware auf unterschiedliche Lösungen.

PC: FSR je nach Setup von 4.0.3 auf unterstützten GPUs bis FSR 3.1.5, außerdem DLSS 4.5 und XeSS 3.0

PS5 Pro : Sonys PSSR-Technologie

: Sonys PSSR-Technologie PS5 und Xbox Series X: FSR 3.1

Dazu kommen Advanced Visual Optimizations, die vor allem das Gameplay glätten sollen, wenn es auf dem Bildschirm richtig eskaliert. Konkret bestätigt Arrowhead Variable Refresh Rate für PS5 und PS5 Pro, um Stottern und Screen Tearing zu reduzieren.

Außerdem wird Dynamic Resolution Scaling plattformübergreifend integriert, um die Bildrate stabiler zu halten. Für den Performance-Modus auf Xbox und PlayStation sind dabei höhere Auflösungen vorgesehen. Ergänzend kommt Variable Rate Shading hinzu, das in besonders anspruchsvollen Momenten helfen soll, die Darstellung effizienter zu berechnen.

Weniger Input-Lag in den härtesten Gefechten

Wie will Arrowhead die Latenz spürbar senken? Neben Performance und Bildstabilität nimmt das Studio explizit die Eingabeverzögerung ins Visier, besonders in Stresssituationen mit vielen Effekten und hoher Gegnerdichte. Auf PC setzt Helldivers 2 dafür auf NVIDIA Reflex bei NVIDIA-Grafikkarten sowie AMD Anti-Lag 2 bei AMD-Hardware.

Arrowhead macht zugleich klar, dass diese Verbesserungen nur ein Anfang sein sollen. Die Technik soll auch nach dem Update weiter beobachtet und anhand von Feedback sowie unterschiedlichen Plattformen und Hardware-Konfigurationen nachjustiert werden.

Welche der angekündigten Verbesserungen ist für dich am wichtigsten, und wie läuft Helldivers 2 aktuell auf deiner Plattform? Schreib es gern in die Kommentare.