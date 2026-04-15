Sony stellt Inzone H6 Air und M10S II vor: Fokus auf Sound und E-Sport-Performance

Mit zwei neuen Geräten erweitert Sony seine Gaming-Marke Inzone: Das offene Headset Sony Inzone H6 Air richtet sich an Spieler mit Fokus auf Klangqualität und Komfort, während der neue OLED-Monitor Sony Inzone M10S II klar auf kompetitives Gaming abzielt.

Inzone H6 Air: Offenes Design für natürlichen Klang

Mit dem Inzone H6 Air bringt Sony erstmals ein offenes Gaming-Headset innerhalb der Reihe. Anders als geschlossene Modelle lässt diese Bauweise Luft und Schall frei zirkulieren. Das sorgt für ein deutlich natürlicheres Klangbild und ermöglicht es Spielern, ihre eigene Stimme besser wahrzunehmen.

Technisch setzt Sony auf 40-mm-Treiber mit Einflüssen aus dem Studiobereich. Ergänzend kommen spezielle Luftkanäle zum Einsatz, die eine kontrollierte Basswiedergabe ermöglichen sollen. Insgesamt verspricht der Hersteller eine klarere Trennung von Mitten und Tiefen.

Spannend ist auch das Equalizer-Profil, das gemeinsam mit PlayStation Studios entwickelt wurde. Ziel ist es, die Akustik eines Tonstudios zu simulieren und damit ein möglichst präzises Klangbild zu liefern.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Weitere Features im Überblick:

Offenes, kabelgebundenes Design

Abnehmbares Mikrofon mit Nierencharakteristik

Leichtgewicht mit nur 199 Gramm

USB-Dongle für Audioanpassungen am PC

Release: 21. April 2026

Preis: 199,99 Euro

Hier bestellen

Inzone M10S II: OLED-Monitor mit extrem hoher Bildrate

Mit dem Inzone M10S II richtet sich Sony klar an ambitionierte E-Sport-Spieler. Der Monitor entstand in Zusammenarbeit mit dem bekannten E-Sport-Team Fnatic und setzt auf ein modernes OLED-Panel mit Tandem-Struktur.

Die technischen Daten haben es in sich: Bis zu 540 Hz in QHD-Auflösung (2.560 × 1.440 Pixel) und sogar 720 Hz in einem speziellen HD-Modus. Die Reaktionszeit liegt laut Sony bei extrem niedrigen 0,02 Millisekunden.

Zusätzlich soll eine neue Motion-Blur-Reduction Bewegungsunschärfe minimieren, ohne das Bild stark zu verdunkeln. Eine verbesserte Antireflex-Beschichtung sorgt zudem für bessere Sichtbarkeit bei hellen Lichtverhältnissen.

Ein besonderes Feature ist der flexible Anzeige-Modus: Neben dem klassischen 27-Zoll-QHD-Setup lässt sich ein 24,5-Zoll-Turniermodus aktivieren – ideal für E-Sport-Standards mit niedrigeren Auflösungen wie 1080p.

Weitere Features im Überblick:

Zwei Bildprofile: FPS Pro & FPS Pro+

Kompakter Standfuß mit zentraler Gewichtsverteilung

Neigungswinkel von -5 bis 35 Grad

Integriertes Kühlsystem für stabile Performance

Release: 1. Juli 2026

Preis: 1.349 Euro

Hier bestellen

© Sony

Zubehör: Neue Farbvariante für Inzone Buds

Neben Headset und Monitor erweitert Sony auch sein Zubehör. Die Sony Inzone Buds erscheinen künftig zusätzlich in der Farbvariante „Glass Purple“ und bleiben preislich bei 199,99 Euro.

Mit dem Inzone H6 Air und dem M10S II deckt Sony zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen ab:

Während das Headset vor allem durch Klangqualität und Komfort überzeugen will, richtet sich der Monitor klar an ambitionierte Spieler, die jede Millisekunde ausnutzen möchten.

Gerade die extrem hohen Bildwiederholraten könnten den M10S II zu einem der spannendsten E-Sport-Monitore des Jahres machen – vorausgesetzt, passende Hardware kann diese Leistung überhaupt ausreizen.