Epic Games Store – Vier Gratis-Spiele mit unterschiedlichen Fristen bis April 2026

Im Epic Games Store läuft die Gratis-Offensive weiter: Bis zum 5. April 2026 kannst du dir zusätzlich ein weiteres Spiel dauerhaft sichern, ohne dafür auch nur einen Cent zu zahlen. Damit wächst die aktuelle Auswahl an Freebies auf insgesamt vier Titel, die allerdings nicht alle gleich lang verfügbar sind.

Neu dabei ist ein kooperatives Horrorspiel, das sich besonders für einen schnellen Abend mit Freunden eignet. Wer ohnehin im Store unterwegs ist, sollte auch die anderen zeitlich begrenzten Aktionen im Blick behalten, denn einige rotieren früher raus als das neueste Gratis-Angebot.

Zusätzlicher Gratis-Deal mit Co-op-Horror

Welches Spiel ist bis zum 5. April 2026 kostenlos? Neu kostenlos dabei ist Together After Dark, ein Vier-Personen-Co-op-Spiel, das psychologischen Horror mit Survival-Elementen verbindet. Ihr spielt vier Teenager, die nachts in einem Wald festsitzen und dort offensichtlich nicht allein sind.

Der Twist: Das Ganze ist als Found-Footage-Erlebnis inszeniert. Statt cleaner Optik setzt der Look auf das körnige Bild einer alten Videokamera, inklusive düsterer Ausleuchtung und dem Gefühl, dass hinter dem nächsten Baum schon das nächste paranormale Ereignis lauert.

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Inhaltlich geht es ums Erkunden, ums Überleben und vor allem darum, einen Weg aus dem Wald zu finden, ohne gesehen zu werden. Der Deal läuft bis Samstag, 5. April 2026, 09:00 Uhr deutscher Zeit.

Vier kostenlose Spiele, aber unterschiedliche Fristen

Welche anderen Gratis-Spiele sind aktuell im Epic Games Store verfügbar? Neben Together After Dark sind drei weitere Spiele kostenlos, die allerdings früher aus dem Angebot verschwinden. Wenn du ohnehin sammelst, lohnt es sich, alle vier direkt mitzunehmen, bevor die ersten wieder rotieren.

Spiel Genre Kostenlos bis (Deutschland) Together After Dark 4-Personen-Co-op, psychologischer Horror, Survival 05.04.2026, 09:00 Uhr Symmetry Survival-Management mit Raumschiff-Crew 01.04.2026, 09:00 Uhr Hyper Echelon Sci-Fi Shoot em up im Arcade-Stil 02.04.2026, 14:00 Uhr Havendock Entspannter City-Builder auf dem Ozean 02.04.2026, 14:00 Uhr

Hyper Echelon setzt auf schnelles, klassisches Ballern mit Schiff-Upgrades und Gegnerwellen, während Havendock die deutlich ruhigere Schiene fährt: schwimmende Kolonie aufbauen, Ressourcen managen und die eigene Siedlung nach und nach automatisieren.

Symmetry geht wiederum in Richtung Crew-Management: Du koordinierst eine gestrandete Raumschiff-Besatzung auf einem verlassenen Planeten und versuchst, die Heimreise möglich zu machen, inklusive schwieriger Entscheidungen und knapper Ressourcen.

Warum es gerade so viele Gratis-Games auf einmal gibt

Warum häufen sich die Freebies im Epic Games Store aktuell? Auffällig ist, dass neben den üblichen wöchentlichen Gratis-Spielen derzeit zusätzlich weitere Titel in kurzer Taktung auftauchen. Für dich bedeutet das vor allem: mehr Auswahl, mehr Genres und mehr Chancen, auch mal etwas abseits des eigenen Standards auszuprobieren.

Gerade bei einem kurzen Co-op-Horrorspiel wie Together After Dark ist der Einstieg schnell erledigt: ein paar Freunde zusammentrommeln, herunterladen, losziehen und schauen, wie lange ihr im Wald die Nerven behaltet.

Welche der vier Aktionen nimmst du mit, und auf welches Genre hast du gerade am meisten Lust? Schreib es gerne in die Kommentare.