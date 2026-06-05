Helldivers 2 plant Planet Warfronts – neuer Roguelite-Modus bestätigt

Helldivers 2 steht vor einem der spannendsten Kurswechsel seit dem Launch am 8. Februar 2024: Arrowhead Game Studios arbeitet an einem neuen, spielverändernden Modus namens Planet Warfronts, der das Koop-Shooter-Gameplay deutlich dynamischer und stärker in Richtung Roguelite verschieben soll. Bestätigt wurde das Feature von Game Director Mikael Eriksson, der in einem ausführlichen Community-Update einen Ausblick auf die kurzfristigen und mittelfristigen Pläne gegeben hat.

Der Schritt passt zur bisherigen Strategie: Das Spiel wurde seit Release stetig erweitert, etwa durch neue Gegnerfraktionen und Varianten, zusätzliche Umgebungen und frische Werkzeuge der Zerstörung. Nachdem die zweite Hälfte von 2025 noch von Performance- und Technikproblemen geprägt war, wirkt die Lage inzwischen stabiler und Arrowhead nutzt den Rückenwind, um wieder offensiver über kommende Inhalte zu sprechen.

Galactic War wird stärker zur Kampagne

Was ändert sich am bisherigen Major-Orders-System? Noch im Laufe des Monats soll mit Galactic War Campaigns eine Weiterentwicklung des aktuellen Major-Orders-Systems starten. Statt einzelner, vergleichsweise klar abgegrenzter Aufträge sollen Kampagnen künftig über einen Zeitraum von ein bis drei Wochen laufen und dabei verständlicher kommunizieren, wie der Stand der Dinge ist und was konkret auf dem Spiel steht.

Wichtig für alle, die regelmäßig einsteigen: Die Kampagnen sollen nicht nur ein besseres Lagebild liefern, sondern auch mehr Belohnungen als nur Medaillen ausschütten, sofern die jeweiligen Bedingungen erfüllt werden. Das deutet darauf hin, dass sich langfristiges Mitmachen stärker lohnen soll, ohne dass schon alle Reward-Details öffentlich sind.

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Planet Warfronts setzt auf Roguelite-Dynamik

Was sind Planet Warfronts in Helldivers 2? Planet Warfronts sind neue Missionen, die sich an Roguelite-Ideen orientieren und vor allem eines liefern sollen: variablere Runs, spürbare Konsequenzen und mehr Unvorhersehbarkeit innerhalb einer laufenden Operation. Laut Eriksson werden die Einsätze in drei Kategorien eingeteilt:

Verteidigung von bereits befreitem Gebiet

Teilnahme an einem Frontlinienkrieg

Einsätze hinter feindlichen Linien

Das Ziel ist nicht einfach nur das Abarbeiten klassischer Objectives. Stattdessen geht es darum, sich zu strategisch wichtigen Punkten auf einem Planeten durchzukämpfen, etwa zu Städten. Zusätzlich sollen unterschiedliche Bereiche desselben Planeten auch abweichende Gegner-Varianten bereithalten, was das Loadout und die Taktik je nach Route stärker beeinflussen dürfte.

Game Master, Effekte und Konsequenzen pro Run

Wie fühlt sich ein Durchlauf in Planet Warfronts an? Arrowhead will Planet Warfronts so gestalten, dass jedes Match anders verläuft. Dafür sind mehrere Systeme vorgesehen, die direkt ins Gameplay eingreifen: spielverändernde Effekte, spürbare Konsequenzen für das Erreichen von Befreiungszielen und Eingriffe durch den Game Master, der während des Einsatzes bestimmte Elemente verdrehen oder verschärfen kann.

Als Beispiel für Konsequenzen nennt Eriksson unter anderem Zeitdruck, also etwa einen Timer, um einen bestimmten Punkt rechtzeitig zu erreichen. Das passt gut zu Helldivers 2, weil es Teamplay nicht nur belohnt, sondern auch erzwingt, wenn plötzlich ein Plan scheitern kann und man improvisieren muss.

Spannend: Dynamic Warfronts sei laut Eriksson schon vor dem Launch ein Thema gewesen, wurde damals aber zurückgestellt. Jetzt scheint das Fundament aus Gegnern, Schauplätzen und Systemen groß genug zu sein, um diese Idee endlich umzusetzen.

Weitere große Ideen bleiben im Gespräch

Welche Features könnten danach noch kommen? Planet Warfronts ist nicht das einzige Konzept, das bei Arrowhead kursiert. Der Creative Chief Officer Johan Pilestedt hatte bereits früher angedeutet, dass man Helldivers 2 mit Ideen auf Sequel-Niveau weiterentwickeln will. Dazu zählten in der Vergangenheit auch Überlegungen zu größeren, offeneren Karten, auf denen man anderen Trupps begegnen und sich situativ zusammenschließen könnte, um größere Herausforderungen anzugehen.

Außerdem bleibt das Thema größere Lobbys im Raum. Konkret wurden auch Teamgrößen von bis zu acht Personen erwähnt, wobei technische Hürden lange als Hauptproblem galten. Arrowhead-CEO Shams Jorjani hatte eine solche Idee in der Vergangenheit aufgrund von Performance-Sorgen noch abgewinkt, doch mit den jüngsten technischen Verbesserungen wirkt es zumindest nicht mehr komplett utopisch, dass das Thema erneut Fahrt aufnimmt.

Was haltet ihr von Planet Warfronts als Roguelite-Modus: genau die frische Abwechslung, die Helldivers 2 braucht, oder eher ein Risiko für das klassische Missionsgefühl? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.