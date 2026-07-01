Metroid Ravenous in brasilianischer Freigabe aufgetaucht – Hinweis auf 2D-Teil

Ein neuer Eintrag in einer brasilianischen Altersfreigabe-Datenbank sorgt am 1. Juli 2026 für Aufsehen in der Metroid-Community. Dort taucht ein bislang unangekündigtes Nintendo-Spiel mit dem Namen Metroid Ravenous auf, das viele Fans direkt als nächsten großen 2D-Ableger der Reihe einordnen.

Besonders pikant: Auf Nintendo Switch 2 gibt es bislang zwar bereits ein großes Metroid-Lebenszeichen, aber eben nur in 3D. Wer nach Metroid Dread wieder auf klassisches Side-Scrolling mit Samus Aran gehofft hat, bekommt jetzt zumindest ein starkes Indiz, dass genau so ein Projekt unterwegs sein könnte.

Der Leak über die brasilianische Einstufung

Was ist zu Metroid Ravenous bekannt? Der Name Metroid Ravenous wurde in Unterlagen des brasilianischen Justizministeriums im System für Altersfreigaben entdeckt. Konkrete Details wie Story, Gameplay oder Screenshots liefert der Eintrag nicht, dennoch ist allein die Nennung eines neuen Metroid-Titels bemerkenswert.

In der Szene wird vor allem deshalb über einen 2D-Teil spekuliert, weil Nintendo zuletzt mit Metroid Dread 2021 einen sehr erfolgreichen Rückgriff auf die klassischen Wurzeln hingelegt hat. Seitdem sind fast fünf Jahre vergangen, ohne dass ein weiterer 2D-Ableger offiziell angekündigt wurde.

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Für viele ist der mögliche Titelzusatz Ravenous auch deshalb spannend, weil Nintendo in der Vergangenheit bei Metroid-Namen gern starke, thematisch aufgeladene Begriffe nutzt, die auf eine konkrete Bedrohung oder ein Motiv hinweisen. Ob Ravenous dabei eher auf eine neue Art Gegner, eine Mutation oder einen Story-Ansatz anspielt, ist aktuell reine Interpretationssache.

Einordnung im Zeitplan der Reihe

Welche Rolle spielt Metroid Prime 4: Beyond dabei? Metroid Prime 4: Beyond erschien 2025 und hat der Marke nach langer Pause wieder viel Aufmerksamkeit gebracht. Allerdings handelt es sich dabei um die Prime-Reihe und damit um den First-Person-Ableger, während viele Fans parallel auf Nachschub im klassischen 2D-Format warten.

Genau hier würde Metroid Ravenous in eine Lücke stoßen: Nintendo Switch 2 hat noch keinen eigenen 2D-Metroid-Titel, obwohl die Hardware mittlerweile eine klare Bibliothek an neuen First-Party-Spielen aufbaut. Ein frischer Side-Scroller würde also nicht nur zur Historie der Marke passen, sondern auch zur aktuellen Plattformstrategie.

Dass der Leak ausgerechnet über eine Altersfreigabe auftaucht, wirkt zudem plausibel, weil solche Einträge häufig relativ spät im Produktionsverlauf erstellt werden. Das muss zwar nichts über einen konkreten Release-Termin aussagen, deutet aber zumindest auf ein Projekt hin, das nicht mehr ganz am Anfang stehen müsste.

Entwicklerfrage und mögliche Zusammenarbeit

Wer könnte Metroid Ravenous entwickeln? Naheliegend ist ein Blick auf MercurySteam, das Studio hinter Metroid Dread. Gleichzeitig gab es dort in diesem Jahr Entlassungen, und das Team sprach zuletzt davon, sich zwischen Produktionszyklen zu befinden. Das macht eine direkte 1:1-Fortsetzung der Zusammenarbeit weniger eindeutig, schließt sie aber nicht grundsätzlich aus.

Ebenso denkbar ist, dass Nintendo intern oder mit einem anderen Partner an einem 2D-Metroid arbeitet, während MercurySteam an anderen Projekten sitzt. Nintendo hat in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass große Marken je nach Bedarf zwischen internen Teams und externen Spezialisten wechseln können.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt Metroid Ravenous vor allem eines: ein Name, der jetzt Erwartungen weckt. Entscheidend wird sein, ob Nintendo in den kommenden Monaten nachzieht, etwa mit einem Trailer, einem Release-Zeitfenster und der Bestätigung, ob es wirklich um ein 2D-Metroid für Nintendo Switch 2 geht.

Was glaubt ihr: Ist Metroid Ravenous der nächste große 2D-Ausflug von Samus Aran, oder erwartet ihr etwas völlig anderes? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.