Resonance – A Plague Tale Legacy kommt am 27. August 2026 in den Game Pass

Microsoft hat für Ende August ein neues, dickes Highlight für den Abo-Dienst bestätigt: Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August 2026 und ist direkt zum Launch in Xbox Game Pass spielbar. Damit setzt Asobo Studio die enge Zusammenarbeit mit Microsoft fort, denn auch die bisherigen Teile der Reihe waren auf der Plattform stark präsent.

Resonance: A Plague Tale Legacy ist als Prequel angelegt und führt zurück in die Welt der Plague-Tale-Spiele, die seit dem Serienstart 2019 als Geheimtipp mit großer Fanbase gelten. Für Game-Pass-Abonnenten bedeutet das vor allem: kein Extra-Kauf zum Release, einfach herunterladen und loslegen.

Release und Game-Pass-Start im Überblick

Wann erscheint Resonance: A Plague Tale Legacy? Der Release ist für den 27. August 2026 angesetzt und das Spiel landet am selben Tag im Xbox Game Pass. Bekannt gegeben wurde der Termin im Rahmen des Xbox Games Showcase 2026, wo auch ein neuer Trailer gezeigt wurde.

Asobo Studio bleibt dem bewährten Day-One-Ansatz treu und bringt das neue Plague-Tale-Spiel damit direkt zum Start in den Abo-Katalog. Für alle, die die Reihe bisher über Game Pass entdeckt haben, ist das die nahtlose Fortsetzung dieser Strategie.

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Info Details Titel Resonance: A Plague Tale Legacy Release 27. August 2026 Game Pass Day One auf Xbox Game Pass Genre Adventure, Action, Puzzle, Stealth Entwickler Asobo Studio Publisher Focus Entertainment

Mehr Action, mehr Kampf, bekannte Figur

Worum geht es in Resonance: A Plague Tale Legacy? Der neue Trailer stellt klar, dass diesmal Sofia im Mittelpunkt steht, die Fans bereits aus A Plague Tale: Requiem kennen. Der Ton wirkt spürbar kampflastiger und insgesamt actionreicher als in vielen Momenten der bisherigen Reihe, die oft stärker auf Stealth, Atmosphäre und das Ausweichen von Bedrohungen gesetzt hat.

Gleichzeitig bleibt Resonance: A Plague Tale Legacy laut Genre-Einordnung klar im Kern der Serie: Neben Action sind weiterhin Puzzle-Elemente und Schleichpassagen mit an Bord. Wer die Mischung aus bedrückender Welt, kniffligen Situationen und erzählerischem Fokus mag, dürfte hier erneut auf seine Kosten kommen, nur eben mit einem anderen Gewicht auf direkte Konfrontationen.

Vorbestellungen auf mehreren Plattformen

Wo kann man Resonance: A Plague Tale Legacy spielen? Neben Xbox und Game Pass ist Resonance: A Plague Tale Legacy auch für weitere Plattformen eingeplant und bereits zur Vorbestellung gelistet, darunter auf Steam sowie in den digitalen Stores von Xbox und PlayStation.

Zum Preis wurde im Umfeld der Ankündigung eine unverbindliche Preisempfehlung von 49,99 US-Dollar genannt. Wie hoch der finale digitale Preis in Euro in den jeweiligen Stores zum Vorbestart ausfällt, hängt von der Plattform ab und kann je nach Store-Eintrag variieren.

Freut ihr euch auf Resonance: A Plague Tale Legacy im Xbox Game Pass, und wie findet ihr die stärker actionbetonte Ausrichtung mit Sofia im Fokus? Schreibt es gern in die Kommentare.