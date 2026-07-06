Fallout 3 trifft LEGO – Fan baut T-45-Powerrüstung als detailreichen MOC

In der LEGO-Community sorgt gerade ein Fallout-Highlight für Aufsehen: Ein Fan hat einen beeindruckenden MOC rund um die ikonische Power Armor aus Fallout 3 geteilt und zeigt, wie viel Liebe zum Detail in einem reinen Eigenbau stecken kann. Die Figur ist noch nicht final, wirkt aber schon jetzt wie ein kleines Sammlerstück aus der Hauptstadt-Einöde, nur eben aus LEGO-Steinen.

Der Begriff MOC steht für My Own Creation und beschreibt individuell entworfene LEGO-Bauten, die nicht nach offiziellen Bauanleitungen entstehen. Gerade bei Videospiel-Franchises ohne offizielle LEGO-Sets sind MOCs für viele Fans die kreativste Möglichkeit, Lieblingsdesigns als physisches Modell umzusetzen.

Auf Social Media veröffentlichte der Erbauer mehrere Screenshots aus unterschiedlichen Perspektiven, um den aktuellen Stand des Projekts zu zeigen. Dabei wird schnell klar: Hier geht es nicht um eine grobe Anspielung, sondern um eine möglichst erkennbare Umsetzung der klassischen Rüstung.

T-45-Powerrüstung als LEGO-MOC mit vielen Details

Welche Power Armor wurde als LEGO-Bau umgesetzt? Der MOC stellt die T-45-Powerrüstung dar, wie sie Fans vor allem aus Fallout 3 kennen. Der Build besteht überwiegend aus grauen Steinen, ergänzt durch einzelne schwarze, gelbe und grüne Elemente, die Akzente setzen und technische Details andeuten.

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Besonders auffällig ist die Kopfform: Auf dem Helm sitzt ein runder gelber Stein, der als Helmlampe dient. Zusätzlich zeigen Nahaufnahmen, dass am Helm und am Rücken an mehreren Stellen mit kleinen Bauteilen gearbeitet wurde, um die typischen Kanten, Übergänge und Panzerplatten der Vorlage einzufangen.

Auch das Zubehör passt zum Endzeit-Look. In der rechten Hand hält die Figur eine Waffe, während an der rechten Hüfte eine Art Energiezelle befestigt ist. Damit wirkt das Modell weniger wie eine reine Statue und mehr wie eine Figur, die direkt aus einem Ingame-Moment herausgelöst wurde.

Beweglichkeit, Community-Reaktionen und der Blick auf die Vorlage

Wie beweglich ist der Fallout-LEGO-Build? Der MOC setzt nicht nur auf Optik, sondern auch auf Funktion: Die linke Hand ist so gebaut, dass verschiedene Posen und Gesten möglich sind, inklusive eines Daumen-hoch. Genau diese Mischung aus Präsentationsmodell und Action-Figur ist bei solchen Fanprojekten oft das, was sie besonders attraktiv macht.

In den Kommentaren wurde vor allem der Helm als kniffliger Teil angesprochen, weil die markante Form in LEGO schwer überzeugend nachzubauen ist. Trotzdem klang in den Reaktionen viel Optimismus mit, dass sich auch dieser Teil im finalen Build noch weiter verfeinern lässt.

Der Erbauer selbst gab an, mehrere Tage an der Powerrüstung gearbeitet zu haben und stilistisch vor allem die Designs aus Fallout 3 und Fallout: New Vegas im Kopf zu haben. Im Vergleich dazu wirken die Rüstungen in Fallout 4 bekanntlich deutlich wuchtiger, weil sie dort stärker als eine Art laufendes Fahrzeug inszeniert werden.

Fallout-Gerüchte und LEGO-Leaks im Hintergrund

Welche weiteren Themen bewegen gerade Fallout- und LEGO-Fans? Rund um Fallout halten sich weiterhin Gerüchte, dass Fallout 3 eine Neuauflage erhalten könnte. Eine Spekulation nennt als mögliches Release-Zeitfenster die erste Hälfte von 2027, eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang jedoch nicht.

Auch bei LEGO selbst ist es zuletzt unruhig geblieben: Ein Leak Anfang Juli sprach von sechs bislang nicht angekündigten Sets, die 2027 erscheinen sollen, darunter Themen wie Zoomania, Winnie Puuh, Harry Potter und Fortnite. Passend dazu steht die Premiere der HBO-Harry-Potter-Serie im Dezember an, was einen zeitnahen LEGO-Schub für das Franchise besonders naheliegend wirken lässt.

Würdet ihr euch ein offizielles LEGO-Fallout-Set wünschen, oder ist gerade die MOC-Szene der bessere Platz für so ein erwachsenes Endzeit-Thema? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.