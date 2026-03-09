xQc fordert 800 Euro für GTA 6 – warum die Aussage die Fans spaltet

GTA 6 ist noch Monate entfernt, aber der Hype läuft längst auf Anschlag. Dafür sorgt jetzt auch ein Statement des bekannten Streamers xQc, das in der Community ordentlich polarisiert. Seine These: Rockstar Games müsste für Grand Theft Auto 6 eigentlich einen Preis ansetzen, der so hoch ist, dass er im aktuellen AAA-Markt fast absurd wirkt.

Hintergrund ist die lange Wartezeit auf den nächsten Serienteil. Grand Theft Auto 5 erschien 2013, Red Dead Redemption 2 folgte 2018 als letzte große Rockstar-Veröffentlichung. Für GTA 6 ist derzeit der 19. November 2026 als Release-Datum genannt, entsprechend hoch sind die Erwartungen an Umfang, Technik und Content.

Die 800-Euro-These und der Vergleich mit aktuellen AAA-Spielen

Warum hält xQc GTA 6 für so viel Geld wert? Laut dem Streamer sei das zu erwartende Gesamtpaket bei GTA 6 so überlegen, dass ein extrem hoher Preis im Verhältnis zu anderen Vollpreisspielen gerechtfertigt wäre. Er argumentiert dabei weniger mit Luxus oder Sammlerwert, sondern mit einem Preis-Leistungs-Gedanken: Was man für sein Geld bekommt, sei bei GTA mutmaßlich deutlich mehr als bei vielen aktuellen Releases.

Wenn man sich ein Produkt anschaut, das unter Berücksichtigung aller Spiele und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation angeboten wird, dann sollte GTA für das, was man dafür bekommt, 800 Euro kosten.

Als Gegenbeispiel zieht xQc Resident Evil Requiem heran und verweist darauf, dass selbst teurere Editionen moderner AAA-Titel mitunter in einem überschaubaren Zeitrahmen durchgespielt sind. Seine Aussage vergleicht damit bewusst sehr unterschiedliche Genres und Spielkonzepte, was in den Reaktionen online ein zentraler Kritikpunkt ist.

Warum das Statement die Community spaltet

Welche Kritik bekommt xQc für die Aussage? In Kommentaren wird ihm unter anderem vorgeworfen, aufgrund seiner hohen Einnahmen den Bezug zur finanziellen Realität vieler Menschen verloren zu haben. Gerade in Zeiten, in denen Standard-Editionen großer Releases häufig bereits im Vollpreisbereich liegen und Zusatzinhalte in teuren Sondereditionen oder Season-Pässen stecken, wirkt eine 800-Euro-Forderung auf viele wie eine bewusste Provokation.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass xQc schon konkrete Details zu Umfang, Systemtiefe oder Content-Plan von GTA 6 kennt, die über das hinausgehen, was öffentlich ist. Entsprechend wird seine Einschätzung eher als Spekulation und als typischer Streamer-Talk gewertet, der Aufmerksamkeit erzeugen soll.

Der Hype um GTA 6 und die Gefahr zu hoher Erwartungen

Was sagt die Debatte über die Erwartungen an GTA 6 aus? Vor allem zeigt der Vorgang, wie gigantisch die Messlatte inzwischen hängt. Rockstar hat mit GTA 5 und Red Dead Redemption 2 zwar zwei extrem erfolgreiche Schwergewichte abgeliefert, aber ein Hype dieser Größenordnung kann auch schnell umschlagen, wenn am Ende Details fehlen, technische Probleme auftreten oder Versprechen nicht erfüllt werden.

Unterm Strich ist die 800-Euro-Aussage vor allem ein Symptom dieser Erwartungshaltung: GTA 6 wird von vielen als das eine Spiel gesehen, das alles andere überstrahlen muss, in Spielzeit, Produktionswert und Langzeitmotivation. Ob Rockstar diesem Bild am 19. November 2026 wirklich gerecht wird, bleibt abzuwarten.

Was meint ihr: Wie viel würdet ihr für GTA 6 maximal bezahlen, und wo wäre für euch die Schmerzgrenze erreicht? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.