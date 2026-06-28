Neue LEGO Botanicals im August 2026 geleakt – drei Sets, alle Details im Überblick

LEGO will sein erfolgreiches Original-Thema Botanicals offenbar schon im August 2026 mit gleich drei neuen Sets erweitern. Mehrere Produktleaks zeigen die kommenden Modelle bereits in sehr klaren Bildern und deuten auf einen Release am 1. August 2026 hin. Damit wäre es bereits die fünfte Erweiterungswelle der Botanicals-Reihe im laufenden Jahr.

Die Botanical Collection ist seit ihrem Start 2021 vor allem bei Erwachsenen extrem beliebt, weil die Sets weniger Spielzeug und mehr Deko-Projekt sind: Pflanzen bauen, hinstellen, fertig. Genau diese Mischung aus entspanntem Bauprozess und wohnzimmertauglichem Display-Faktor hat das Thema zu einem Dauerbrenner gemacht.

Für Fans von LEGO als Sammel- und Vitrinen-Hobby klingt die nächste Mini-Welle deshalb wie gemacht, um die eigene Pflanzen-Ecke weiter auszubauen, gerade weil die drei Sets unterschiedliche Richtungen abdecken sollen.

Die drei geleakten Botanicals-Sets im Überblick

Welche LEGO Botanicals sollen im August 2026 erscheinen? Nach aktuellem Leak-Stand handelt es sich um drei Sets, die allesamt am 1. August 2026 starten sollen. Zwei davon richten sich mit 18+ klar an Erwachsene, eines fällt mit einer 9+-Einstufung aus dem Rahmen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die wichtigsten bislang bekannten Eckdaten lassen sich gut in einer Tabelle zusammenfassen:

Set Set-Nummer Teile Alter Geplanter Release Preis Olivia Rodrigos Blumenstrauß 11507 400 9+ 01.08.2026 Preis für Deutschland noch offen Hängende Goldene Efeutute 11512 372 18+ 01.08.2026 Preis für Deutschland noch offen Dunkles Blumenarrangement 11513 562 18+ 01.08.2026 Preis für Deutschland noch offen

Besonders auffällig ist die Set-Idee rund um Olivia Rodrigo: Neben dem Blumenstrauß sollen im selben Zeitraum auch weitere, thematisch passende LEGO-Produkte erscheinen, darunter Olivia Rodrigos Secret Storage, Olivia Rodrigos Dual Guitar und Olivia Rodrigos Concert Moon.

Warum diese Welle für Sammler und Deko-Fans spannend ist

Warum passt der neue Mix gut zur Botanical Collection? Botanicals lebt davon, möglichst viele Geschmäcker und Einrichtungsstile abzudecken. Genau das scheint LEGO mit dem Trio erneut anzustreben: ein klassischer Strauß als Geschenk- und Einstiegsthema, ein dunkleres Arrangement für markante Akzente und ein Hängepflanzen-Set, das sich stärker als echte Raum-Deko inszenieren lässt.

Gerade die Hängende Goldene Efeutute sticht heraus, weil hängende, kaskadierende Pflanzen im bisherigen Botanical-Line-up eher selten sind. Als Modell, das im Raum wirken soll, könnte das Set für alle interessant sein, die ihre LEGO-Deko nicht nur ins Regal stellen, sondern wirklich als Blickfang aufhängen möchten.

Das Dunkle Blumenarrangement soll zudem so gestaltet sein, dass es optisch zu bereits erhältlichen Sets passt und sich kombinieren lässt. Wer sich die Botanicals in 2026 ohnehin Stück für Stück aufgebaut hat, bekommt hier offenbar wieder ein Display-Puzzleteil, das in ein größeres Gesamtbild einzahlen soll.

Release-Zeitfenster und was du dir merken solltest

Wann könnten die neuen LEGO Botanicals verfügbar sein? Der derzeitige Stand deutet für alle drei Sets auf den 1. August 2026 als Starttermin hin. Damit würde LEGO die Botanical Collection auch in der zweiten Jahreshälfte weiter im Gespräch halten, nachdem bereits mehrere Wellen im ersten Halbjahr 2026 erschienen sind.

Wenn du Botanicals vor allem als Geschenk, als entspanntes Bauprojekt für Abende oder als Deko für den Gaming- und Streaming-Background nutzt, könnte der August ein guter Monat werden, um die Sammlung gezielt zu erweitern. Vor allem die Kombination aus einem zugänglicheren 9+-Set und zwei 18+-Modellen wirkt wie ein bewusst breites Angebot.

Wie gefallen dir die drei geleakten Botanicals-Sets, und welches würdest du dir am ehesten ins Setup oder ins Wohnzimmer stellen? Schreib es gern in die Kommentare.