LEGO und Hello Kitty – Insider erwartet Sets 2027, Termin offenbar später

Eine mögliche Zusammenarbeit zwischen LEGO und Hello Kitty nimmt konkretere Formen an. Nachdem erste Gerüchte bereits im Juni 2026 aufgekommen waren, liefert der bekannte LEGO-Insider Brick Tap nun ein Update zum geplanten Start der neuen Themenwelt.

Demnach sollen die ersten LEGO-Sets rund um die berühmte Sanrio-Figur weiterhin im Jahr 2027 erscheinen. Das ursprünglich genannte Release-Zeitfenster im Januar 2027 könnte allerdings nicht mehr aktuell sein, da sich die Veröffentlichung offenbar nach hinten verschoben hat.

Der geplante Start der neuen Themenwelt

Wann erscheinen die LEGO-Hello-Kitty-Sets? Ein genauer Veröffentlichungstermin steht derzeit nicht fest. Die ursprüngliche Meldung sprach von Januar 2027, während die aktuellen Informationen lediglich an einem Start im Laufe des Jahres 2027 festhalten.

Die Angaben sollen laut Brick Tap von überprüften anonymen Quellen stammen. Eine offizielle Ankündigung durch LEGO oder Sanrio liegt bislang jedoch nicht vor, weshalb sowohl der Veröffentlichungszeitraum als auch die Existenz der gesamten Produktreihe weiterhin als Gerücht behandelt werden müssen.

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Auch konkrete Setnummern, Preise, Altersfreigaben und Größen sind noch nicht durchgesickert. Für den deutschen Markt gibt es entsprechend ebenfalls noch keine bestätigten Informationen zur Verfügbarkeit der möglichen Sets.

Sanrio-Figuren und mögliche Set-Formate

Welche Figuren könnten Teil der LEGO-Reihe werden? Unklar ist derzeit, ob sich die Themenwelt ausschließlich auf Hello Kitty und ihr direktes Umfeld konzentriert oder das größere Sanrio-Universum einbezieht. Zu den denkbaren Kandidaten gehören Pompompurin, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll und Chococat.

Spannend bleibt außerdem die Frage nach der Gestaltung der Figuren. LEGO könnte klassische Minifiguren entwickeln, auf Mini Dolls im Stil von LEGO Friends setzen oder die Charaktere vollständig aus Steinen zusammensetzen. Denkbar wären sowohl kompakte Spielsets als auch größere Modelle für Sammler.

Das farbenfrohe Sanrio-Universum würde zahlreiche passende Schauplätze liefern. Cafés, Geschäfte, Häuser und ganze Straßenzüge könnten als Vorlage dienen, während einzelne Figuren auch als kleinere Ausstellungsmodelle funktionieren würden. Wie umfangreich die erste Welle ausfällt, ist bislang vollkommen offen.

Hello Kitty bleibt auch im Gaming präsent

Warum ist Hello Kitty auch für Gaming-Fans interessant? Die 1974 erschaffene Figur ist längst nicht mehr nur auf Serien, Manga und Merchandise beschränkt. Seit den frühen 1990er-Jahren erschienen zahlreiche Videospiele rund um Hello Kitty und weitere Sanrio-Charaktere.

Zu den jüngeren Erfolgen gehört Hello Kitty Island Adventure, das ursprünglich 2023 veröffentlicht wurde. In der gemütlichen Lebenssimulation erkunden Fans eine Insel, lösen Rätsel, gestalten Gebäude und schließen Freundschaften mit Figuren wie Kuromi, Cinnamoroll und Chococat.

Am 29. Oktober 2026 folgt mit Hello Kitty Party Land ein weiteres Spiel für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Der Party-Titel bietet mehr als 45 Minispiele, unterschiedliche Brettspiel-Modi und Auftritte von über 145 Sanrio-Figuren. Bis zu vier Personen können lokal gemeinsam antreten.

Damit könnte 2027 nicht nur für Hello-Kitty-Fans, sondern allgemein für LEGO-Sammler ein spannendes Jahr werden. Neben der angeblichen Sanrio-Reihe kursieren bereits Gerüchte zu neuen Sets aus den Bereichen Pokémon, Super Mario, Minecraft, Fortnite, Star Wars, Marvel und Dragon Ball.

Welche Hello-Kitty-Figur würdet ihr am liebsten als LEGO-Minifigur oder eigenes Bauset sehen? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.