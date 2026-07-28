Fünf God of War-Spiele in Arbeit – Laufey 2027, Kratos-Fortsetzung und Remakes

PlayStation und Santa Monica Studio geben dem Kriegsgott gerade richtig viel zu tun: Nach mehreren Ankündigungen rund um die Serie ist inzwischen klar, dass sich mindestens fünf God of War-Spiele gleichzeitig in Entwicklung befinden. Für Fans von Kratos, der nordischen Ära und der griechischen Vergangenheit der Reihe klingt das nach einem der größten Franchise-Pläne, die Sony in den letzten Jahren aufgestellt hat.

Besonders spannend ist dabei, dass die Projekte nicht nur in eine Richtung gehen. Neben einem komplett neuen Spin-off rund um Laufey stehen auch klassische Remakes und bereits die nächste Kratos-Geschichte in den Startlöchern. Damit wirkt es so, als wolle PlayStation die Marke gleichzeitig modern weiterführen und ihre Wurzeln neu aufpolieren.

Die großen Ankündigungen rund um Laufey

Wann erscheint God of War Laufey? Der Release-Termin steht: God of War Laufey soll am 16. Februar 2027 erscheinen. Im Mittelpunkt steht Laufey, also die verstorbene Frau von Kratos, die in dieser Geschichte selbst zur zentralen Figur wird.

Inhaltlich führt das Spiel in den Everywhen, eine Prämisse, die es erlaubt, Zeit und Orte innerhalb des God of War-Kosmos neu zu verknüpfen. Laufey bekommt dort eine neue Aufgabe, die mit Kratos und Atreus verknüpft ist und sich über die Ereignisse von God of War aus 2018 sowie Ragnarök spannt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Rolle spielt Kratos danach? Im gleichen Zuge wurde auch bestätigt, dass ein neues God of War mit Kratos als Hauptfigur in Arbeit ist und direkt an die Ereignisse von Laufey anschließen soll. Offiziell wirkt das Projekt noch früh, aber die Richtung ist klar: Kratos bleibt weiterhin ein zentraler Pfeiler der Reihe.

Ich habe diese Woche tatsächlich mit dem Director des nächsten Kratos-Spiels darüber gesprochen, was da alles passiert. Oh Mist, habe ich gerade das nächste Kratos-Spiel angekündigt? Code of Silence, Leute. Vergesst bitte sofort, dass ihr gehört habt, dass Kratos direkt nach Laufey wieder in einem Spiel ist. Es hängt direkt mit den Ereignissen aus Laufey zusammen.

Die fünf Projekte im Überblick

Welche fünf God of War-Spiele sind offiziell in Entwicklung? Aktuell ergibt sich aus den bestätigten Ankündigungen ein Paket aus genau fünf Titeln. Ein Teil davon ist bereits terminiert, der Rest hat noch kein Release-Datum.

Projekt Status God of War Laufey Release am 16. Februar 2027 Neues Kratos-God of War (direkte Fortsetzung nach Laufey) In Entwicklung, Termin offen God of War Remake (Teil 1) In Entwicklung, Termin offen God of War 2 Remake In Entwicklung, Termin offen God of War 3 Remake In Entwicklung, Termin offen

Die drei Remakes wurden bereits im Februar 2026 zusammen mit dem überraschend veröffentlichten God of War Sons of Sparta erwähnt. Zu den Remakes selbst gibt es bisher nur wenige handfeste Details, allerdings steht fest, dass sie existieren und die ursprüngliche griechische Trilogie abdecken.

Warum das für die Story der Reihe so spannend ist

Wie könnte sich das alles miteinander verbinden? Die gleichzeitige Entwicklung eines Laufey-Spiels, einer direkten Kratos-Fortsetzung und der griechischen Remakes weckt sofort Spekulationen über inhaltliche Brücken. Gerade der Everywhen-Ansatz in Laufey wirkt wie eine elegante Möglichkeit, unterschiedliche Mythologien und Zeitlinien zusammenzuführen.

Viele hoffen deshalb, dass sich dadurch auch Elemente aus der griechischen Ära wieder stärker in die moderne Erzählung einfügen. Gleichzeitig bleibt bemerkenswert, dass es bislang keine konkrete Ansage zu einem eigenständigen God of War mit Atreus als Hauptfigur gibt, obwohl die Reihe diesen Stab zuletzt immer wieder angedeutet hat.

Unterm Strich deutet der Fünf-Spiele-Plan auf eine Phase hin, in der Santa Monica Studio das Franchise gleichzeitig ausbaut, absichert und für neue Zielgruppen öffnet, sowohl über neue Hauptspiele als auch über große Neuauflagen der Klassiker.

Wie klingt das für euch: Wollt ihr als Nächstes lieber Laufeys Perspektive erleben, direkt wieder mit Kratos losziehen oder habt ihr am meisten Bock auf die Remakes der griechischen Trilogie? Schreibt es in die Kommentare.