God of War Laufey bekommt Release-Termin – Start am 16. Februar 2027 für PS5

Jetzt ist es offiziell: God of War Laufey hat einen festen Release-Termin. Sony und Santa Monica Studio bringen das neue Abenteuer rund um Faye am 16. Februar 2027 exklusiv für die PlayStation 5.

Damit erscheint der nächste große Ableger der Reihe weniger als neun Monate nach seiner ersten Enthüllung und bekommt direkt einen prominenten Platz im Frühjahrs-Line-up 2027. Sony setzt dabei sichtbar auf Momentum und platziert den Titel in ein Release-Fenster, das traditionell von vielen großen Veröffentlichungen geprägt ist.

Ankündigung auf der San Diego Comic-Con

Wann und wo wurde das Release-Datum bestätigt? Das Datum wurde am 24. Juli 2026 im Rahmen des Panels Forging God of Wars Next Heroes auf der San Diego Comic-Con bekannt gegeben. Kurz darauf folgte die Bestätigung auch über die offiziellen Social-Media-Kanäle von PlayStation.

Bemerkenswert ist vor allem die klare Terminansage so kurz nach der Enthüllung. Das kann man als Signal verstehen, dass die Entwicklung bereits weit fortgeschritten ist und Sony genug Vertrauen hat, den Titel früh im Jahr 2027 fest einzuplanen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Für viele Fans dürfte dabei besonders spannend sein, dass God of War Laufey nicht Kratos, sondern Faye in den Mittelpunkt stellt. Santa Monica Studio erweitert damit den Blick auf die Mythologie und die Vorgeschichte der Figuren, die das moderne God of War geprägt haben.

Ein früher PS5-Exklusivtitel für 2027

Welche Bedeutung hat der Termin für PlayStation 5? Mit dem 16. Februar 2027 positioniert Sony God of War Laufey als einen der ersten großen PS5-Exklusivtitel des Jahres. Gerade zu Jahresbeginn kann ein solcher Release die Richtung für das gesamte Spielejahr vorgeben und gleichzeitig die PS5-Bibliothek mit einem weiteren Prestige-Projekt stärken.

Dass Sony den Titel zudem in ein umkämpftes Release-Zeitfenster legt, wirkt wie ein selbstbewusstes Statement. Für euch heißt das vor allem: Anfang 2027 dürfte ziemlich voll werden, und God of War Laufey will sich in diesem Zeitraum klar als Pflichttermin etablieren.

Info Details Spiel God of War Laufey Release-Datum 16. Februar 2027 Plattform PlayStation 5 Ankündigung San Diego Comic-Con, Panel am 24. Juli 2026 Studio Santa Monica Studio Protagonistin Faye

Freut ihr euch auf ein God of War mit Faye im Mittelpunkt und passt der Release am 16. Februar 2027 für euch, oder hättet ihr lieber noch mehr Zeit für Feinschliff? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.