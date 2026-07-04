Mass Effect – Dark Horse kündigt neue EDI- und Thane-Figuren für 2027 an

Mass-Effect-Fans mussten in den letzten Jahren vor allem geduldig sein: Ein komplett neues Spiel gab es seit Mass Effect: Andromeda aus dem Jahr 2017 nicht mehr, und die Mass Effect: Legendary Edition aus 2021 war zwar ein starkes Comeback, aber eben eine Neuauflage. Jetzt gibt es zumindest offiziell neuen Nachschub für 2027, auch wenn es nicht direkt um Mass Effect 5 geht.

Für Sammler und alle, die sich noch einmal in die Welt der Trilogie zurückträumen wollen, wurden gleich zwei neue Produkte angekündigt, die 2027 erscheinen sollen. Damit bleibt Mass Effect auch ohne frische Spielinfos weiter sichtbar und präsent.

Neue Sammlerfiguren für 2027

Welche neuen Mass-Effect-Releases sind für 2027 bestätigt? Dark Horse Direct bringt zwei neue PVC-Figuren aus dem Mass-Effect-Universum: EDI und Thane Krios. Beide orientieren sich optisch an ihren Auftritten aus der Mass-Effect-Trilogie, wobei EDI in dieser Form vor allem aus Mass Effect 3 bekannt ist.

Bei den Details soll besonders Thane Krios herausstechen, unter anderem durch unterschiedliche Materialstrukturen in der Kleidung, die bei der Umsetzung sichtbar betont werden. Auch EDI bekommt eine entsprechende, auf die Trilogie abgestimmte Darstellung.

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Figur Material Größe Release-Zeitraum EDI PVC 8,6 Zoll Januar 2027 bis Februar 2027 Thane Krios PVC 8,75 Zoll Januar 2027 bis Februar 2027

Auch wenn Thane als Fan-Liebling oft stärker im Fokus steht, ist die Figurenauswahl spannend, weil beide Charaktere nicht zu den allerzentralsten Aushängeschildern der Reihe zählen. Gerade das macht die Ankündigung für viele Sammler attraktiv: Es geht nicht nur um die üblichen Hauptfiguren, sondern um beliebte Nebencharaktere mit starker Präsenz.

Preis und Einordnung für Fans

Wie viel kosten die neuen Mass-Effect-Figuren? Beide PVC-Figuren sollen jeweils 59,99 US-Dollar kosten. Ein offizieller Euro-Preis für Deutschland wurde im Rahmen der Ankündigung nicht genannt.

Dark Horse Direct ist dabei keine unbekannte Adresse für Gaming-Merchandise und hat in der Vergangenheit auch Figuren zu anderen bekannten Marken umgesetzt. Für Mass Effect bedeutet das vor allem eines: Das Franchise bleibt im Gespräch, während es rund um Mass Effect 5 weiterhin auffallend ruhig ist.

Mass Effect 5 bleibt weiter ein großes Fragezeichen

Was ist aktuell zu Mass Effect 5 bekannt? Zum nächsten großen Serienteil gibt es weiterhin nur wenige greifbare Informationen. Ein erster Teaser-Trailer wurde bereits im Dezember 2020 veröffentlicht, doch danach blieb es lange still. Zuletzt wurde lediglich bestätigt, dass die Arbeit am Projekt weiterhin läuft.

Eine konkrete Release-Prognose lässt sich daraus aber nicht ableiten. Wer also auf neue Story-Details, Gameplay oder ein Datum hofft, muss sich weiterhin gedulden. Umso mehr dürften die neuen Figuren für viele genau das kleine Stück Mass Effect sein, das die Wartezeit 2027 zumindest ein bisschen leichter macht.

Freust du dich über die neuen EDI- und Thane-Krios-Figuren, oder ist für dich erst Mass Effect 5 wieder ein echtes Highlight? Schreib es gerne in die Kommentare.