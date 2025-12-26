Kommen Shepard und Co. zurück? Hal und Meer sind bereit für Mass Effect!

Mass Effect-Fans aufgepasst: Die ikonischen Stimmen von Commander Shepard – Jennifer Hale und Mark Meer – haben sich erstmals öffentlich zur Möglichkeit einer Rückkehr in einem neuen Teil der Reihe geäußert. Zwar wurden sie bislang nicht offiziell von BioWare kontaktiert, doch ihre Botschaft ist eindeutig: Beide wären mit Begeisterung dabei, sollte Shepard erneut im Mittelpunkt stehen.

Die Aussagen kamen im Rahmen ihres Auftritts in der YouTube-Show Fall Damage, wo sie auf Fan-Kommentare reagierten. Hale sagte unter anderem, sie würde „mit Glöckchen am Schuh“ zurückkehren, wenn man sie frage. Mark Meer, der männliche Shepard-Sprecher, pflichtete ihr scherzhaft bei – „aber nur unter allen Umständen“.

Was bedeutet das für die Zukunft von Mass Effect?

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr von Commander Shepard? Auch wenn sich viele Fans eine Fortsetzung der Geschichte von Shepard wünschen, gibt es derzeit keine Bestätigung, dass der Charakter in der kommenden Fortsetzung tatsächlich zurückkehrt. Das letzte offizielle Lebenszeichen von Shepard stammt aus dem Teaser-Trailer der Game Awards 2020, in dem Liara ein N7-Logo aus Trümmern birgt – ein Hinweis darauf, dass das neue Spiel nach den Ereignissen von Mass Effect 3 spielen wird.

Dieser Trailer deutete bereits an, dass BioWare wieder zur ursprünglichen Trilogie zurückkehrt – und sich somit von der Handlung aus Mass Effect: Andromeda entfernt, das 600 Jahre später in einer anderen Galaxie spielt. Konkrete Informationen zur Handlung, den Charakteren oder gar dem Titel des neuen Spiels fehlen allerdings weiterhin.

Entwicklungsstand und Konzeptkunst

Was wissen wir bisher über das neue Mass Effect? Seit der Ankündigung im Jahr 2020 gab es nur wenige neue Informationen. Auf dem diesjährigen N7 Day veröffentlichte BioWare ein neues Artwork mit dem Titel „Civil War“. Es zeigt eine Gruppe von Kroganern im Kampf – laut Produzent Mike Gamble ein Ausblick in die Zukunft und kein Rückblick.

Diese Konzeptgrafik wirft Fragen zur politischen und militärischen Lage der Galaxie auf. Es scheint, als könnte ein interner Konflikt unter den Kroganern ein zentrales Thema sein. Gleichzeitig bleibt die Rolle von Shepard – sollte sie überhaupt existieren – ebenso unklar wie die Struktur des Spiels: Ist es Mass Effect 4, ein Reboot oder ein ganz neuer Erzählstrang?

BioWare unter Druck

Wie wirken sich die BioWare-Entwicklungen auf das Spiel aus? Das Entwicklerstudio BioWare hat in diesem Jahr zahlreiche erfahrene Mitarbeitende verloren. Darunter sind auch bekannte Namen wie Trick Weekes und Karin Weekes, die maßgeblich an der Mass Effect-Trilogie und Dragon Age beteiligt waren. Dennoch arbeitet weiterhin ein Kernteam von Veteranen wie Parrish Ley und Derek Watts an dem neuen Teil.

Die Studio-Umbauten und Entlassungen haben viele Fans beunruhigt, doch BioWare betont, dass die Entwicklung fortgesetzt wird. Mit einem kleinen, aber erfahrenen Team will man offenbar die Essenz der ursprünglichen Trilogie bewahren – was ein Comeback von Shepard zumindest theoretisch möglich macht.

Stimmen der Originaltrilogie

Warum ist die Rückkehr von Hale und Meer für Fans so wichtig? Die beiden Synchronsprecher verkörpern für viele das Herzstück der Mass Effect-Reihe. Ihre Performance in der Trilogie, die von 2007 bis 2012 erschien, hat maßgeblich zur emotionalen Tiefe der Geschichte beigetragen. Die Entscheidung, ob Shepard zurückkehrt, wird also nicht nur narrativ, sondern auch emotional viele Fans bewegen.

Mass Effect wurde ursprünglich 2007 veröffentlicht und war der Auftakt einer gefeierten Trilogie, die sich durch interaktive Storytelling, tiefgründige Charaktere und moralisch komplexe Entscheidungen einen Platz unter den besten Sci-Fi-Spielen aller Zeiten gesichert hat. Der Erfolg führte später zur Mass Effect Legendary Edition im Jahr 2021, die alle drei Teile in überarbeiteter Form enthielt.

Warten auf Gewissheit

Wann erfahren wir mehr? Bislang gibt es keinen Veröffentlichungstermin, keinen finalen Namen und kein Gameplay-Material zum neuen Mass Effect. Die Aussagen von Hale und Meer machen jedoch deutlich, dass sie bereit wären – BioWare müsste nur den Hörer abnehmen. Ob das Studio Shepard tatsächlich erneut in den Mittelpunkt stellt, bleibt offen.

Für Fans bedeutet das: weiter abwarten, hoffen – und vielleicht eine E-Mail an BioWare schreiben, wie es Jennifer Hale so charmant vorschlug.

Was denkst du: Sollte Shepard wirklich noch einmal zurückkehren? Oder ist es Zeit für einen neuen Helden im Mass Effect-Universum? Schreib es uns in die Kommentare!