Neues Mass Effect-Spiel in Arbeit – BioWare heizt Spekulationen weiter an

Es gibt aufregende Neuigkeiten für Fans der Mass Effect-Reihe: Ein weiteres neues Spiel aus dem Mass Effect-Universum könnte möglicherweise durchgesickert sein. BioWare, das Studio hinter der beliebten Reihe, arbeitet bereits seit mindestens 2020 an einem neuen Hauptspiel der Mass Effect-Serie. Doch neue Informationen deuten darauf hin, dass dies nicht das einzige Projekt sein könnte, das derzeit in Planung ist.

Nach dem monumentalen Flop von Dragon Age: The Veilguard scheint es, als würde BioWare die Dragon Age-Serie vorerst auf Eis legen. Das eröffnet Raum für mehr Mass Effect-Spiele. Electronic Arts, der Mutterkonzern von BioWare, scheint nicht gewillt, dem Studio die Freiheit für eine neue IP zu geben. Stattdessen könnte der Fokus nun auf die Fortsetzung und Erweiterung des Mass Effect-Franchise gelegt werden. Eine neue Stellenausschreibung von BioWare gibt möglicherweise einen Hinweis darauf.

Was deutet die Stellenausschreibung an?

Welche Hinweise gibt es auf ein neues Mass Effect-Spiel? Aktuell sucht BioWare nach einem Lead Level Designer – eine Schlüsselposition in der Spieleentwicklung. In der Beschreibung dieser Stellenausschreibung erwähnt BioWare, dass es „zukünftige Spielerfahrungen für das Mass Effect-Franchise“ entwickelt. Der Plural „Erfahrungen“ könnte auf ein zweites Spiel in der Entwicklung hindeuten. Es könnte jedoch auch einfach darauf hinweisen, dass Mass Effect für die Zukunft von BioWare entscheidend ist.

Im Wortlaut der Stellenausschreibung heißt es: BioWare erstellt Spiele, die sich auf reiche Geschichten, unvergessliche Charaktere und weitläufige Welten konzentrieren. Es operiert aus Edmonton, Alberta, Kanada, und Austin, Texas, USA, und hat seit 1995 einige der weltweit am meisten bejubelten Titel erschaffen. Das Studio entwickelt zukünftige Spielerfahrungen für das Mass Effect-Franchise, eine der am höchsten bewerteten Videospielserien aller Zeiten.

Die Zukunft von Mass Effect bei BioWare

Was bedeutet dies für die Zukunft von BioWare? Die Spekulationen um ein weiteres Mass Effect-Spiel werden durch diese Stellenausschreibung zusätzlich angeheizt. Die Fans der Serie sind gespannt darauf, was BioWare in der Zukunft bieten wird. Angesichts der Herausforderungen und Misserfolge, die das Studio in den letzten Jahren erlebt hat, könnte der Fokus auf Mass Effect eine Rückkehr zu alten Stärken darstellen.

Mass Effect ist bekannt für seine tiefgründige Handlung, den komplexen Charakteren und die weitläufigen Spielwelten. Die ursprüngliche Trilogie erzählte die Geschichte von Commander Shepard, der die Milchstraße vor den Reapern, einer uralten Rasse von Maschinen, retten musste. Mit dem vierten Spiel, Mass Effect: Andromeda, wagte BioWare einen neuen Ansatz, der jedoch gemischte Kritiken erhielt. Die Zukunft der Serie könnte nun in der Rückkehr zu den Wurzeln liegen.

