Mass Effect 5 – Fans spekulieren über Shepards mögliche Rückkehr

Die Ankündigung eines neuen Mass Effect Spiels, das von vielen als Mass Effect 5 bezeichnet wird, sorgt seit fünf Jahren für hitzige Diskussionen unter den Fans. Die Möglichkeit, dass der ikonische Protagonist Commander Shepard in dieser neuen Fortsetzung zurückkehren könnte, sorgt für geteilte Meinungen.

Die Rückkehr von Commander Shepard?

Ist Shepard in Mass Effect 5 wieder dabei? Seit der Enthüllung des Spiels und einem Teaser-Trailer am N7 Day 2023, gibt es kaum Informationen zum Spiel. Doch die wohl größte Spekulation dreht sich um die Rückkehr von Commander Shepard. Viele Fans hoffen auf ein Wiedersehen mit dem legendären Helden, selbst wenn dies bedeuten würde, dass ein bestimmtes Ende von Mass Effect 3 als kanonisch erklärt werden müsste. Andererseits gibt es auch zahlreiche Stimmen, die skeptisch gegenüber einer Rückkehr sind, da sie befürchten, dass dies die Möglichkeit für neue, innovative Geschichten einschränken könnte.

Eine beliebte Theorie besagt, dass Shepard in Mass Effect 5 von den Geth wiederbelebt wird, ähnlich wie in Mass Effect 2 durch Cerberus. Diese Theorie hat in der Community zu intensiven Diskussionen geführt. Viele Fans, darunter auch bekannte YouTuber, unterstützen die Idee, da Shepard als Figur eine starke emotionale Verbindung zur Spielerschaft hat.

Geth-Theorie entfacht Debatte erneut

Was denken die Fans über die Geth-Theorie? Die Theorie, dass Shepard von den Geth wiederbelebt wird, hat die Diskussion erneut entfacht. Ein YouTuber kommentierte:

Die Theorie, dass Shepard von den Geth wiederbelebt wird, ist ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Ich finde auch die Idee, Shepard erneut wieder aufzubauen, ziemlich lustig und es könnte aus komödiantischer Sicht großartig genutzt werden.

Ein anderer fügte hinzu:

Ich bin einer der wenigen, die Shepard zurückhaben möchten, und würde es absolut lieben, wenn das der Fall wäre. Ich wüsste auch nicht, ob BioWare einen neuen, überzeugenden Protagonisten erschaffen könnte, der die emotionale Tiefe von Shepard erreicht.

Jedoch gibt es auch viele Fans, die der Meinung sind, dass Shepard nicht zurückkehren sollte. Ein Fan äußerte:

Ich mag Shepard, aber ich hoffe wirklich, dass er diesmal tot bleibt. Andromeda war Beweis genug, dass ein Nicht-Shepard-Charakter gut ins Universum passt.

Die Zukunft von BioWare

Wie wird BioWare die Erwartungen erfüllen? BioWare steht vor einer schwierigen Entscheidung. Egal, ob sie sich für oder gegen eine Rückkehr von Shepard entscheiden, es wird wahrscheinlich die Fanbase spalten. Der erste Trailer deutete bereits auf eine mögliche Rückkehr hin, aber die Umsetzung könnte entscheidend sein. Während Mass Effect: Andromeda gemischte Kritiken erhielt, zeigt die Geschichte, dass BioWare oft neue Protagonisten bevorzugt, wie bei der Dragon Age-Serie. Es bleibt abzuwarten, wie sie dieses Dilemma lösen werden.

Was denkst du? Soll Commander Shepard in Mass Effect 5 zurückkehren? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!