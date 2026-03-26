Hades 2 kommt am 14. April 2026 für Xbox – Day One im Game Pass

Hades 2 hat jetzt auch auf Xbox ein festes Datum: Supergiant Games hat bestätigt, dass der gefeierte Roguelite-Actiontitel am 14. April 2026 für Xbox Series erscheint und am selben Tag direkt im Xbox Game Pass landet. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des aktuellen Xbox Partner Preview und dürfte für viele ein echtes Highlight im April-Line-up sein.

Damit wird der Konsolenstart für Microsoft-Fans nicht nur planbar, sondern auch besonders bequem: Wer ein aktives Game-Pass-Abo hat, kann ohne Zusatzkosten direkt loslegen und sich in die nächsten Runs stürzen.

Release auf Xbox und Game Pass am gleichen Tag

Wann erscheint Hades 2 im Xbox Game Pass? Der Release ist für den 14. April 2026 angesetzt, und genau an diesem Tag wird Hades 2 auch als Day-One-Titel im Xbox Game Pass verfügbar sein. Parallel zum Xbox-Start wurde außerdem bestätigt, dass Hades 2 ebenfalls am 14. April 2026 für PlayStation 5 erscheint.

Für die Xbox-Version gibt es noch einen weiteren Komfortpunkt: Hades 2 wird ein Xbox Play Anywhere-Titel. Das bedeutet, dass du deinen Kauf beziehungsweise deine Berechtigung plattformübergreifend nutzen kannst und dein Fortschritt mitsamt Spielstand zwischen Xbox, PC und Cloud übertragen werden kann.

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Gerade bei einem Spiel, das stark von wiederholten Runs, Experimenten mit Builds und dem Gefühl lebt, immer noch eine Kleinigkeit besser zu werden, ist das ein Feature, das im Alltag wirklich zählt.

Darum geht es in Hades 2

Wen spielt man in Hades 2 und was ist das Ziel? Statt erneut Zagreus zu steuern, schlüpfst du in Hades 2 in die Rolle von Melinoe, seiner Schwester und Prinzessin der Unterwelt. Deine Aufgabe führt dich auf die Jagd nach Chronos, dem Titanen der Zeit, der aus seiner Gefangenschaft in Tartarus entkommen ist und sowohl die Unterwelt als auch den Olymp ins Chaos stürzt.

Spielerisch bleibt Hades 2 dem Kern treu, für den schon der Vorgänger gefeiert wurde: schnelle, präzise Kämpfe, ein hoher Wiederspielwert und unzählige Kombinationsmöglichkeiten durch göttliche Verstärkungen. Auch diesmal sind die Gaben ein zentrales Element, die deinen Run je nach Gottheit oder Titan massiv verändern können.

Dazu kommen mehrere große Neuerungen: Melinoe verfügt über neue Waffen, die es im ersten Teil nicht gab, und ein Magick-System, mit dem du Angriffe verstärken oder eigene Fähigkeiten und Casts auslösen kannst. Außerdem sind unter anderem Selenes Hexen sowie ein Crossroads-Anpassungssystem mit dabei, das den Fortschritt zwischen den Runs stärker ausbaut.

Ein April-Termin mit Rückenwind

Wie steht Hades 2 aktuell bei Kritik und Awards da? Der Titel hat bereits eine lange Reise hinter sich: Nach rund 16 Monaten Early Access erschien die Vollversion im September 2025 für PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 und wurde von der Kritik nahezu einhellig gefeiert. Auch bei Preisverleihungen spielt Hades 2 seitdem ganz oben mit, inklusive mehrerer Nominierungen bei den Game Awards 2025 und einem Sieg als Bestes Actionspiel.

Dass Supergiant Games den Xbox- und PS5-Launch nun auf einen gemeinsamen Tag legt und gleichzeitig im Game Pass startet, passt zu diesem Momentum. Für alle, die bisher gewartet haben, ist der 14. April 2026 damit ein ziemlich klarer Pflichttermin.

Wie sieht es bei dir aus: Springst du am 14. April 2026 über den Game Pass direkt rein, oder holst du dir Hades 2 lieber klassisch als Kaufversion? Schreib es gern in die Kommentare.