Xbox Game Pass 2026 – Diese 5 Spiele-Updates faszinieren die Community

Microsoft hat beim ersten New Game Plus Showcase neue Inhalte und Informationen zu fünf kommenden Spielen für den Xbox Game Pass vorgestellt. Damit unterstreicht der Konzern seine Ambitionen für ein starkes Spielejahr 2026. Die vorgestellten Titel decken ein breites Genre-Spektrum ab – von Rollenspielen über Action bis hin zu kreativen Indie-Ideen.

Neue Inhalte für Avowed

Was ändert sich bei Avowed im Februar 2026? Obsidian Entertainment hat ein umfangreiches Jubiläumsupdate für Avowed angekündigt, das am 17. Februar 2026 erscheint. Gleichzeitig wird das Spiel erstmals auch für die PlayStation 5 veröffentlicht. Xbox-Spieler profitieren jedoch ebenso von den neuen Inhalten.

Das kostenlose Update bringt einen New Game Plus-Modus, einen Fotomodus, zusätzliche spielbare Völker wie Aumaua, Orlan und Zwerge, neue Waffen sowie erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Aussehen und Ausrüstung. Damit reagiert Obsidian gezielt auf Community-Wünsche und erweitert das Fantasy-Rollenspiel um sinnvolle Features.

Grounded 2 erweitert seine Welt

Welche Neuerungen bringt das Update für Grounded 2? Bereits im Early Access, erhält Grounded 2 im Oktober 2025 ein großes Update. Im Mittelpunkt steht das neue Gebiet Brookhollow Park, ein Gemeinschaftsgarten voller neuer Herausforderungen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Hier kannst du auf Marienkäfern reiten, neue Baumaterialien wie Pilzziegel verwenden und dich mit neuen Gegnern wie Schwarzen Ameisen, Wespen und dem neu eingeführten Heimchen auseinandersetzen. Letzteres kann Spieler mit seinen kräftigen Sprungattacken sogar zurückstoßen.

Aphelion setzt auf Musik und Atmosphäre

Was macht Aphelion besonders? Das Sci-Fi-Action-Abenteuer Aphelion von DON’T NOD setzt auf dichte Atmosphäre und beeindruckenden Sound. Dabei kommt unter anderem die große Orgel der Kirche Saint-Eustache in Paris zum Einsatz, um dem Spiel eine einzigartige musikalische Identität zu verleihen.

Aphelion erscheint direkt zum Release im Xbox Game Pass und soll im Verlauf des Jahres 2026 verfügbar sein. Die Verbindung von Musik, Isolation und Gameplay steht dabei im Fokus der Entwickler.

Towerborne nähert sich dem Release

Wann erscheint Towerborne und was hat sich geändert? Nach einer längeren Early-Access-Phase erscheint Towerborne am 26. Februar 2026 in der finalen Version. Entwickelt von Stoic Studio, den Machern von The Banner Saga, geht das Spiel neue Wege als kooperativer Action-RPG-Brawler.

Wichtig: Towerborne wechselt vom Always-Online-Modell zu einem klassischen Kaufspiel mit Offline-Modus. Du kannst es also allein oder im Online-Koop erleben. Neue Inhalte wie Ausrüstung, Gegner, Bosse und Mechaniken sollen für langfristigen Spielspaß sorgen.

Denshattack! bringt Arcade-Feeling zurück

Worum geht es in Denshattack!? Der letzte Titel der Präsentation heißt Denshattack! und stammt von Fireshine Games. In einer stilisierten, dystopischen Version Japans steuerst du eine Art U-Bahn-Wagen, mit dem du Tricks, Rennen und Kämpfe gegen lokale Gangs absolvierst.

Der Look erinnert an Klassiker wie Jet Set Radio oder Tony Hawk’s Pro Skater. Ziel ist es, die Kontrolle über die U-Bahn zurückzugewinnen – mit Stil und Kreativität. Denshattack! erscheint im Frühjahr 2026 und wird ebenfalls ab Release im Xbox Game Pass spielbar sein.

Der Xbox Game Pass bleibt in Bewegung

Was bedeutet das für die Zukunft von Xbox Game Pass? Die vorgestellten Spiele zeigen, wie vielfältig und ambitioniert Microsoft sein Line-up für 2026 gestaltet. Mit Neuauflagen, Updates und kreativen Indie-Projekten unterstreicht der Xbox Game Pass seine Rolle als zentrale Plattform für moderne Spieleerlebnisse.

Auch das große Xbox Developer Direct Event später im Januar 2026 deutet auf weitere Highlights hin – darunter Fable, Forza Horizon 6 und ein noch nicht enthülltes viertes Spiel.

Der Xbox Game Pass bleibt damit eine der spannendsten Abo-Plattformen auf dem deutschen Gaming-Markt. Dank stetiger Erweiterung, Day-One-Titeln und sinnvollen Updates lohnt sich die Mitgliedschaft für alle, die regelmäßig neue Spiele entdecken wollen.

Was hältst du von den neuen Game Pass-Ankündigungen? Verrate es mir in den Kommentaren!