Mass Effect Andromeda – Ehemaliger BioWare-Profi enthüllt DLC-Absage-Grund

Die Diskussion um den fehlenden DLC für Mass Effect: Andromeda hat neuen Aufwind erhalten. Der ehemalige BioWare-Produzent Mark Darrah hat kürzlich kommentiert, warum der geplante DLC zur Quarianer-Arche niemals das Licht der Welt erblickte. Diese Einblicke werfen neues Licht auf die Hintergründe, über die Fans jahrelang spekuliert haben. Das 2017 von BioWare veröffentlichte Spiel erhielt nie die Fortsetzung, die sich viele gewünscht hatten.

In einem Kommentar zu einem seiner YouTube-Videos, das sich mit der Timeline von Anthem beschäftigt, erklärte Darrah, dass äußere Einflüsse daran schuld waren, dass der Quarianer-DLC für Mass Effect: Andromeda nicht umgesetzt wurde. Er schrieb:

Es gab starken Druck von Kräften außerhalb von BioWare, die Leute in Montreal, die daran arbeiteten, freizustellen.

Obwohl seine Aussage vage blieb, interpretierten einige Fans dies als Hinweis auf Druck seitens des Publishers Electronic Arts (EA).

Reaktionen der Community

Wie reagierten die Fans auf Darrahs Kommentar? Auf der Plattform X (ehemals bekannt als Twitter) schrieb der Nutzer Liger:

Ja, das klingt plausibel. Ich habe immer gedacht, dass es eine Entscheidung von EA war, den Quarianer-DLC fallen zu lassen. Schade, denn ich denke, dass die Geschichte rund um die letzte Arche eine großartige Erzählung gewesen wäre.

Diese Kommentare spiegeln die Frustration vieler wider, die das Gefühl haben, dass Mass Effect: Andromeda nie vollständig abgeschlossen wurde.

Für viele war Mass Effect: Andromeda das Ende der Serie, nachdem es als Flop angesehen wurde und BioWare sich der Entwicklung von Anthem widmete. Fans bemängeln häufig, dass das Spiel überstürzt auf den Markt gebracht wurde und nie wirklich fertiggestellt war. Ein Punkt, der diese Ansicht stützt, ist die plötzliche Einstellung der Einzelspieler-Inhalte sowie die Aufgabe der Idee, die Quarianer-Arche durch DLC zu erforschen.

Die Rolle von Electronic Arts

Welche Rolle spielte EA in dieser Entscheidung? Darrahs jüngste Kommentare scheinen eine Fanperspektive zu bestätigen, die EA für die Probleme von BioWare verantwortlich macht. Sie bieten zusätzlichen Kontext, dass es nicht allein BioWares Entscheidung war, Mass Effect: Andromeda zugunsten von Anthem aufzugeben. EA, das BioWare 2007 übernommen hat, besitzt die Firma und deren geistiges Eigentum für verschiedene Spiele.

BioWare, einst angesehen als eines der herausragendsten Entwicklerstudios für seine frühen Projekte, hat in den Augen vieler Spieler und ehemaliger Fans an Ansehen verloren. Dies liegt an der Art, wie die Mass Effect-Serie und Anthem behandelt wurden. Im Jahr 2020 kündigte BioWare an, zur Entwicklung der Mass Effect-Serie zurückzukehren, aber seitdem gab es nur wenige Updates.

Der Blick in die Zukunft

Was erwartet die Fans der Mass Effect-Serie? Das potenzielle Projekt Mass Effect 5 soll sich noch in der Produktion befinden, und Spekulationen deuten darauf hin, dass ein Veröffentlichungsdatum erst 2028 oder später realistisch sein könnte. Anfang dieses Jahres bestätigte BioWare, dass der Fokus nun auf diesem Spiel liegt, doch ein Blog-Beitrag von General Manager Gary McKay beschrieb den Fortschritt als nicht so weit fortgeschritten, dass das gesamte Studio daran arbeiten müsste.

Es bleibt abzuwarten, wie sich BioWare in Zukunft entwickeln wird und ob die Mass Effect-Serie zu ihrem früheren Glanz zurückfinden kann. Was denkst du über die Entwicklungen rund um Mass Effect: Andromeda und BioWare? Teile deine Meinung in den Kommentaren!