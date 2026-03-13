Crimson Desert – Preload und Release-Zeit in Deutschland stehen fest

Der Countdown läuft: Crimson Desert erscheint in der kommenden Woche und Pearl Abyss hat jetzt die entscheidenden Eckdaten für den Launch bestätigt. Damit ist klar, wann der Preload freigeschaltet wird und zu welcher Uhrzeit ihr in Deutschland tatsächlich loslegen könnt, wenn ihr direkt zur Veröffentlichung nach Pywel aufbrechen wollt.

Gerade für alle, die sich den Release-Abend fest einplanen oder die Nacht zum Start durchzocken möchten, sind die exakten Zeiten wichtig. Denn Pearl Abyss setzt auf einen simultanen weltweiten Launch, wodurch die Startuhrzeit je nach Region unterschiedlich ausfällt.

Preload und Release im Überblick

Wann startet der Preload von Crimson Desert? Der Preload für Vorbesteller der digitalen Version beginnt am Dienstag, den 17. März 2026, um 23 Uhr deutscher Zeit. Bis zum Release bleiben damit exakt 48 Stunden, um das Spiel vorab herunterzuladen und zum Start direkt bereit zu sein.

Wie groß der Download ausfällt, ist zwar nicht offiziell beziffert, allerdings ist angesichts der präsentierten Grafikqualität und des Umfangs mit einem sehr großen Datenpaket zu rechnen. Im Raum steht eine Größe von deutlich über 100 Gigabyte, weshalb der zweitägige Vorlauf für viele Gold wert sein dürfte.

Event Datum Uhrzeit (Deutschland) Preload-Start (digital, Vorbesteller) 17. März 2026 23:00 Uhr Review-Embargo endet 18. März 2026 23:00 Uhr Release (globaler Launch) 19. März 2026 23:00 Uhr

Globaler Launch mit spätem Start in Deutschland

Wann kann man Crimson Desert in Deutschland spielen? Der Release erfolgt am Donnerstag, den 19. März 2026. Durch den weltweiten, simultanen Launch öffnen sich die Tore nach Pywel hierzulande allerdings erst um 23 Uhr. Wer direkt ab Minute eins dabei sein will, sollte also eher eine Nachtschicht einplanen als einen gemütlichen Feierabend-Start.

Das ist vor allem dann relevant, wenn ihr euch mit Freunden zeitgleich austauschen wollt oder euren Download und mögliche Day-One-Updates so takten möchtet, dass es punktgenau losgehen kann. Mit dem Preload-Fenster von 48 Stunden sollte das zwar entspannt machbar sein, aber bei großen Releases lohnt sich frühes Laden fast immer.

Reviews, Disc-Version und Technik-Check

Ab wann erscheinen die Tests zu Crimson Desert? Wer vor dem Kauf lieber erst Reviews lesen oder Videos schauen möchte, muss sich noch bis kurz vor Veröffentlichung gedulden. Pearl Abyss lässt das Review-Embargo erst 24 Stunden vor Release fallen, also am Mittwoch, den 18. März 2026, um 23 Uhr deutscher Zeit.

Parallel dazu sind offenbar bereits erste physische Exemplare im Umlauf. Allerdings können Besitzer der Disc aktuell noch nicht einfach losspielen, da zunächst ein Download erforderlich ist, der bisher nicht freigeschaltet wurde. Naheliegend ist, dass dieser Download frühestens mit dem Start des Preloads verfügbar wird.

Spannend dürfte außerdem der Performance-Aspekt werden: Digital Foundry hat bereits eine detaillierte Analyse angekündigt. Pearl Abyss wiederum hat die verfügbaren Grafikmodi auf PS5 und Xbox Series bereits kommuniziert, sodass rund um den Launch auch technische Einordnungen zu Auflösung, Bildrate und Stabilität zu erwarten sind.

Plattformen und Ausrichtung des Spiels

Für welche Plattformen erscheint Crimson Desert? Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 für PS5, Xbox Series und PC. Inhaltlich ist der Titel längst nicht mehr das ursprünglich geplante MMORPG, das einst als eine Art Nachfolger zu Black Desert gedacht war. Pearl Abyss hat das Projekt grundlegend neu ausgerichtet und liefert nun ein umfangreiches Action-Adventure mit Singleplayer-Fokus.

Ob das Spiel am Ende den hohen Erwartungen gerecht wird, zeigt sich zwar erst nach Release und mit den ersten Tests. Aber zumindest bei den harten Fakten zum Start herrscht jetzt Klarheit: Preload am 17. März 2026 um 23 Uhr, Release am 19. März 2026 um 23 Uhr und Reviews ab dem 18. März 2026 um 23 Uhr.

Plant ihr den Start direkt in der Release-Nacht, oder wartet ihr erst Reviews und Technik-Analysen ab? Schreibt es gerne in die Kommentare.