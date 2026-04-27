Crimson Desert – Offizieller Soundtrack Volume 1 jetzt gratis auf Steam und Epic

Fans von Crimson Desert können sich gerade ein Gratis-Extra sichern, das perfekt zu langen Sessions in Pywel passt: Volume 1 des offiziellen Soundtracks steht auf Steam kostenlos zum Download bereit. Wer die Musik lieber außerhalb des Clients sammelt, findet das Paket außerdem auch im Epic Games Store.

Die kostenlose Veröffentlichung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Action-RPG 2026 ohnehin als einer der großen Gesprächsstoffe etabliert hat. Kritisch wurde Crimson Desert insgesamt solide aufgenommen, während das Echo aus der Community vor allem auf Steam bemerkenswert positiv ausfällt, inklusive einer für ein Singleplayer-Spiel ungewöhnlich stabilen Aktivität.

Kostenloser Soundtrack auf Steam und Epic Games Store

Was gibt es jetzt gratis für Crimson Desert? Konkret handelt es sich um Crimson Desert Original Soundtrack Volume 1, der auf Steam ohne zusätzliche Kosten beansprucht werden kann. Das Paket ist mit 5,4 GB außerdem kein Mini-Download, dafür aber inhaltlich ziemlich üppig.

Insgesamt umfasst Volume 1 ganze 75 Tracks und kommt auf eine Laufzeit von über viereinhalb Stunden. Damit ist das nicht nur ein nettes Bonus-Goodie, sondern ein vollständiges Album, das sich auch abseits des Spiels gut hören lässt.

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Spannend für Sammler: Neben den Stücken aus dem Spiel sind auch zusätzliche Tracks aus Crimson Desert Trailern enthalten, darunter sogar Musik, die bis zur ersten Gameplay-Enthüllung bei den The Game Awards 2020 zurückreicht.

So ist der OST aufgebaut

Wie sind die 75 Tracks thematisch sortiert? Pearl Abyss teilt den Soundtrack in vier thematische Discs auf, damit ihr schnell die passende Stimmung findet, egal ob ihr gerade auf Erkundungstour seid oder euch auf den nächsten großen Kampf einstimmt.

Disc 1: Themes (The Saga Begins: A Record of Melodies)

Disc 2: Battles (The Fires of War: Forging an Unyielding Spirit)

Disc 3: Exploration (The Untrodden Road: The Far Reaches of Pywel)

Disc 4: Bosses (Before Greatness: The Hour of Reckoning)

Gerade diese Aufteilung macht es leicht, gezielt nach Lieblingsmomenten zu suchen, etwa atmosphärische Reisethemen oder die härteren Stücke für Boss-Begegnungen. Passend dazu ist die Musik ein Punkt, der selbst in kritischeren Stimmen zum Spiel häufig positiv hervorgehoben wird.

Komponisten, Lob und Ausblick auf Streaming

Wer steckt hinter der Musik von Crimson Desert? Als Executive Audio Director wird Hwiman Ryu genannt, als Music Director Inro Joo. Zusätzlich sind Hyoung Woo Roh, Jiyoon Kim und Dongjune Oh als weitere Komponisten über die Tracklist hinweg beteiligt.

Laut aktueller Ankündigung soll der Soundtrack künftig auch auf großen Streaming-Plattformen erscheinen. Bis dahin ist Steam die bequemste Anlaufstelle, wenn ihr euch die Musik kostenlos und in voller Länge sichern wollt.

Parallel dazu bleibt Crimson Desert durch starken Post-Launch-Support im Gespräch: Seit dem Release am 19. März 2026 sind bereits mehrere größere Patches erschienen, die neue Inhalte bringen und zahlreiche Bugs ausbügeln sollen. Für viele dürfte genau diese Mischung aus Updates und Community-Goodies ein Grund sein, dranzubleiben.

Habt ihr den Crimson Desert Soundtrack schon geladen und welche Disc läuft bei euch am häufigsten? Schreibt es gerne in die Kommentare.