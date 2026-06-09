CI Games bringt Lords of the Fallen II auf Nintendo Switch 2. Das wurde im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct offiziell bestätigt. Damit erscheint die blutige Soulslike-Fortsetzung erstmals auch auf einer Nintendo-Plattform.

Der Release ist für 2026 geplant. Neben Nintendo Switch 2 erscheint Lords of the Fallen II auch für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Erstes Lords of the Fallen für eine Nintendo-Konsole

Die Ankündigung ist vor allem deshalb spannend, weil Lords of the Fallen II das erste Spiel der Reihe ist, das für eine Nintendo-Plattform erscheint. Bislang war das düstere Action-Rollenspiel-Franchise vor allem auf PC, PlayStation und Xbox zuhause.

Mit der Switch-2-Version will CI Games die Reiche von Axiom und Umbral nun auch unterwegs spielbar machen. In der Nintendo Direct wurde dazu neues Gameplay gezeigt, das bereits einen Eindruck von der brutalen Fantasy-Welt und den schnellen Kämpfen vermitteln sollte.

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Der Vorgänger aus dem Jahr 2023 konnte laut CI Games zuletzt die Marke von 8 Millionen Spielern überschreiten. Auf dieser Grundlage soll Lords of the Fallen II die Reihe nun weiter ausbauen.

Switch-2-Version mit Unreal Engine 5

Technisch setzt Lords of the Fallen II auf die Unreal Engine 5. Auch auf Nintendo Switch 2 soll das Spiel laut Pressemitteilung sowohl im Handheld- als auch im Docked-Modus eine beeindruckende Grafik bieten.

CI Games strebt auf der Switch 2 eine stabile Bildrate von 30 FPS an. Dafür arbeitet das Studio unter anderem mit Epic und Nintendo zusammen, um das Spiel technisch an die neue Hardware anzupassen.

Genannt werden dabei unter anderem Nanite und Lumen. Diese Technologien sollen Modelle mit höherer Polygonanzahl, dynamische globale Beleuchtung und weitere speziell angepasste Optimierungen ermöglichen.

Düstere Fantasy und brutalere Kämpfe

Lords of the Fallen II soll die Stärken des Vorgängers weiter ausbauen. CI Games beschreibt die Fortsetzung als kühner, mutiger und blutiger als zuvor.

Besonders das Kampfsystem soll deutlich verbessert werden. Die Kämpfe sollen schneller, responsiver und befriedigender ausfallen. Dazu kommen brutale Executions, erweiterte Kampffähigkeiten und noch derbere Zerstückelungen.

Das Studio verweist dabei auch auf das Feedback der Community zum Vorgänger. Seit dem Release von Lords of the Fallen im Jahr 2023 wurden mehr als 70 Updates veröffentlicht. Die dabei gesammelten Erfahrungen sollen direkt in die Entwicklung von Lords of the Fallen II eingeflossen sein.

Game Director spricht über die Switch-2-Version

Game Director James Lowe betont, dass das Team aktuell intensiv daran arbeitet, die typische düstere Fantasy-Welt und die brutalen Kämpfe der Reihe möglichst nahtlos auf Nintendo Switch 2 zu übertragen.

Laut Lowe sei dies das erste Mal, dass Nintendo-Spieler die Reiche von Axiom und Umbral erkunden können. Diese neuen Träger der Lampe sollen das Spiel deshalb in bestmöglicher Qualität auf der neuen Plattform erleben.

Durch die Unterstützung von Nintendo und Epic sei man zuversichtlich, dass Lords of the Fallen II auf Nintendo Switch 2 eine starke Version des Spiels werden könne.

Wunschliste ab sofort möglich

Lords of the Fallen II kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden. Das gilt für PC via Steam und Epic Games Store sowie für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Für den weltweiten physischen Vertrieb und den Einzelhandel arbeitet CI Games mit PLAION zusammen.

Ein genaues Release-Datum gibt es derzeit noch nicht. Fest steht bislang nur: Lords of the Fallen II erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, PC, PS5 und Xbox Series X|S.