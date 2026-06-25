PS6-Leak – So sollen KI, PSSR und Frame-Interpolation 4K bei 120 FPS stützen

Die PlayStation 6 soll laut einem neuen Leak einen großen Sprung bei der Bildausgabe anpeilen: 4K bei 120 FPS als Zielmarke für flüssiges Konsolen-Gaming. Die Informationen stammen aus einem Bericht vom 24. Juni 2026, der sich auf Details des bekannten Leakers Moore’s Law Is Dead bezieht. Sonys Ansatz klingt dabei weniger nach brachialer Hardware-Aufrüstung, sondern nach smarter Kombination aus Software-Tricks und KI.

Im Zentrum stehen gleich mehrere Bausteine: Video Frame Interpolation (VFI), PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), Ray Tracing und zusätzliche KI-Features. Zusammengenommen soll das eine Pipeline ergeben, die hohe Frameraten auch dann ermöglicht, wenn moderne Grafik-Effekte wie realistische Beleuchtung aktiv sind.

Software-Boost statt reiner Hardware-Power

Wie soll die PS6 4K und 120 FPS erreichen? Der Leak beschreibt eine Strategie, bei der Sony gezielt auf Technologien setzt, die ihr aus dem PC-Bereich wahrscheinlich schon bekannt sind. Vor allem VFI, also das Erzeugen zusätzlicher Zwischenbilder, soll die wahrgenommene Bildrate nach oben treiben, ohne dass die GPU jedes Bild vollständig rendern muss.

Das Prinzip erinnert an Frame Generation, wie man es in unterschiedlichen Ausprägungen von NVIDIA DLSS, AMD FSR oder Intel XeSS kennt. Statt nur klassische Upscaling-Schritte zu nutzen, werden Zwischenframes berechnet, die zwischen zwei echten Frames eingefügt werden. Ergebnis: Bewegungen wirken glatter, die Anzeige kann näher an 120 Hz heranrücken, obwohl die Basis-FPS niedriger sein kann.

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Welche Rolle spielt PSSR dabei? PSSR ist Sonys eigenes Super-Resolution-Verfahren und soll zusammen mit VFI laufen. Während VFI vor allem für zusätzliche Frames und Smoothness steht, soll PSSR die Bildqualität hochziehen, wenn intern in niedrigerer Auflösung gerendert wird. Zusammen könnte das der Schlüssel sein, um 4K-Ausgabe mit hohen Frameraten in mehr Titeln realistisch zu machen.

Ray Tracing und KI als Teil der Rendering-Pipeline

Warum ist Ray Tracing auf 120 FPS besonders schwierig? Ray Tracing gilt seit Jahren als einer der größten Performance-Killer, weil Licht, Schatten und Reflexionen deutlich komplexer berechnet werden als bei klassischen Raster-Techniken. Wenn die PS6 tatsächlich in einem Release-Zeitfenster 2027 erscheinen soll, wäre es aber auch schwer vorstellbar, dass Sony auf Ray Tracing komplett verzichtet.

Der Leak legt nahe, dass KI hier stärker eingebunden wird, um Ray-Tracing-Effekte effizienter nutzbar zu machen. In der Praxis könnte das bedeuten, dass Effekte selektiver eingesetzt, per KI stabilisiert oder mit Upscaling und Interpolation so kombiniert werden, dass das Gesamtbild trotz geringerer Rohleistung hochwertig wirkt.

Das sorgt schon jetzt für Diskussionen: Sind interpolierte Frames echte Performance oder nur ein geschickter Trick fürs Auge? Unabhängig davon scheint Sony genau diese Mischung aus Rendering, Upscaling und Frame-Interpolation als feste Säule der nächsten Generation einzuplanen.

Lokale KI-Modelle und der Kampf um den Arbeitsspeicher

Wofür könnte die PS6 ein lokales KI-Modell nutzen? Ein spannender Punkt aus dem Leak ist die Idee, ein eigenes KI-Modell direkt auf der Konsole laufen zu lassen, statt auf Cloud-Services angewiesen zu sein. Der größte Vorteil wäre geringere Latenz, also schnellere Reaktionen, weil Berechnungen nicht erst übers Netz gehen müssen.

Der Haken: Solche lokalen Modelle fressen RAM. Im Raum stehen Schätzungen von etwa 4 GB bis 8 GB Speicherbedarf, die dann nicht mehr für Spiele, Texturen oder System-Features zur Verfügung stehen. Genau hier wird es für Sony interessant, weil am Ende ein Balanceakt entsteht: genug Speicher und Power für Games, aber gleichzeitig Platz für KI-Funktionen, die das Erlebnis verbessern sollen.

Wie will Sony den Preis im Rahmen halten? Laut dem Bericht verfolgt Sony offenbar das Ziel, Hardware-Kosten zu drücken und stattdessen stärker auf Software-Features zu setzen. Sollte Sony damit eine Konsole zu einem für den Massenmarkt akzeptablen Preis auf die Beine stellen, wäre das ein wichtiger Punkt, denn High-End-Technik mit 4K, 120 FPS, Ray Tracing und KI ist traditionell teuer.

Was haltet ihr von der Richtung: mehr KI, mehr Interpolation und Super-Resolution, dafür weniger Fokus auf reine Rohleistung? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.