GTA 6 – Insider erwartet 1 Milliarde Dollar Umsatz in 1 Stunde Vorbestellung

GTA 6 steuert auf einen Release später im Jahr 2026 zu und schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart werden die Erwartungen in der Branche auf ein neues Rekordniveau gehoben. Laut aktuellen Einschätzungen könnte Rockstar Games mit den Vorbestellungen in einer einzigen Stunde mehr Geld umsetzen, als manche Blockbuster in ihrer gesamten Lebenszeit einspielen.

Der Auslöser: Rockstar hat offiziell bestätigt, dass die Vorbestellungen für PlayStation und Xbox am 25. Juni 2026 freigeschaltet werden. Damit beginnt die heiße Phase einer Marketingkampagne, die ohnehin schon von einem Hype getragen wird, wie ihn nur wenige Games je erlebt haben.

Die Prognose zum Vorbestell-Rekord

Wie viel Umsatz könnte GTA 6 direkt zum Vorbestellstart machen? Der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson sagt, dass GTA 6 innerhalb der ersten Stunde nach Start der Vorbestellungen auf mehr als 1 Milliarde Dollar Umsatz kommen könnte. Die Aussage fiel im Insider Gaming Weekly Podcast, in dem Henderson die aktuelle Dynamik rund um den Release als beispiellos einordnet.

Spannend ist dabei nicht nur die Summe, sondern auch die Größenordnung bei den Stückzahlen: Henderson geht davon aus, dass GTA 6 in dieser ersten Stunde bereits etwa 12 bis 14 Millionen Vorbestellungen erreichen könnte. Zum Vergleich: Das wäre ein Volumen, das viele große AAA-Titel nicht einmal über Jahre hinweg schaffen.

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Das ist ein riesiges Kulturereignis. GTA 5 hat eine Milliarde in drei Tagen gemacht. Dieses Spiel macht eine Milliarde in einer Stunde. Ganz locker.

Einordnungen aus der Analystenwelt

Welche Erwartungen werden an den Launch-Tag gestellt? Neben Hendersons Vorbestell-Prognose kursieren auch extrem hohe Erwartungen an den Release selbst. In früheren Einschätzungen hieß es, GTA 6 müsse am Launch-Tag über 25 Millionen Einheiten absetzen, um als Erfolg zu gelten. Das klingt gigantisch, passt aber zur Rolle, die das Spiel in der Popkultur und im Games-Markt inzwischen einnimmt.

Noch eine Nummer größer fällt eine Einschätzung der Investmentbank Piper Sandler aus: Dort wurde prognostiziert, dass GTA 6 am ersten Tag sogar über 46 Millionen Verkäufe erreichen könnte und damit rund 3 Milliarden Dollar Umsatz generieren würde. Auch wenn solche Zahlen naturgemäß spekulativ sind, zeigen sie, wie sehr GTA 6 inzwischen als Ausnahmeprodukt betrachtet wird.

Prognose Zeitraum Erwartung Tom Henderson erste Stunde Vorbestellungen über 1 Milliarde Dollar Umsatz, etwa 12 bis 14 Millionen Vorbestellungen Piper Sandler Launch-Tag über 46 Millionen Verkäufe, rund 3 Milliarden Dollar Umsatz weitere Analysten-Erwartung Launch-Tag über 25 Millionen Verkäufe nötig für Erfolg

Warum die Erwartungen trotzdem plausibel wirken

Warum trauen Experten GTA 6 diese Summen überhaupt zu? GTA 6 wird von vielen als größter Release dieses Jahrzehnts gesehen. Genau dieses Momentum ist der Kern der Argumentation: Wenn ein Spiel nicht nur ein Produkt, sondern ein popkulturelles Ereignis ist, verschieben sich die üblichen Maßstäbe für Reichweite, Vorbestellungen und Umsätze.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt, der in der Diskussion immer wieder auftaucht: Selbst wenn GTA 6 ein extrem hohes Budget gehabt haben sollte, könnte Rockstar es mit einem solchen Vorbestellstart praktisch sofort wieder einspielen. Danach würden weitere Einnahmen aus der restlichen Vorbestellphase und den Verkäufen zum Release folgen, was den kommerziellen Start noch einmal massiv verstärken dürfte.

Wie seht ihr das: Wird GTA 6 die Erwartungen wirklich erfüllen und Rekorde schon bei den Vorbestellungen pulverisieren, oder wird der Hype diesmal zu groß? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.