Neuer PS5-Controller Icon Blue Special Edition startet in Japan am 6. August 2026

PlayStation hat einen neuen, limitierten PS5-Controller enthüllt, der ab sofort vorbestellbar ist. Es geht um den DualSense Wireless Controller Icon Blue Special Edition, der vor allem Sammler ansprechen dürfte, denn die Verfügbarkeit ist an eine regionale, zeitlich begrenzte Veröffentlichung gekoppelt.

Spannend ist dabei: Das Design ist nicht komplett neu im weltweiten Kontext, erhält jetzt aber einen offiziellen Start in Sonys Heimatmarkt Japan. Für alle, die auf besondere DualSense-Varianten stehen, ist das ein weiterer Kandidat für die Vitrine, allerdings mit dem bekannten Haken bei limitierten Drops: Wer zu spät kommt, schaut oft in die Röhre.

Vorbestellung und Release-Termin

Wann erscheint der neue PS5-Controller? Der DualSense Icon Blue Special Edition soll am 6. August 2026 erscheinen. Die Vorbestellungen sind in Japan seit 30. Juni 2026 über teilnehmende PlayStation-Händler gestartet.

Wo ist der Controller erhältlich? Zum aktuellen Stand ist der August-Release exklusiv für Japan angekündigt. Ob und wann PlayStation die Sonderedition in weiteren Regionen offiziell anbietet, ist offen.

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Detail Angabe Produkt DualSense Wireless Controller Icon Blue Special Edition Vorbestellung (Japan) seit 30. Juni 2026 Release (Japan) 6. August 2026 Lieferumfang Special-Edition-Controller, Anleitung

Einen offiziellen Euro-Preis für Deutschland gibt es derzeit nicht, da die Sonderedition zum Launch an den japanischen Markt gekoppelt ist.

Design-Highlights und Technik im Überblick

Was ist an der Icon Blue Special Edition besonders? Optisch setzt die Sonderedition auf ein mehrschichtiges Blau-Navy-Finish, das sich klar von den Standardfarben des DualSense abhebt. Dazu kommen glänzende PlayStation-Symbole auf dem Touchpad und japanische Schriftzeichen auf der Rückseite, die PlayStation buchstabieren.

Welche Funktionen bietet der Controller? Technisch bleibt es beim bekannten DualSense-Paket, sprich: keine neuen Features, aber die bewährten Stärken sind vollständig dabei.

Adaptive Trigger

Haptisches Feedback

Integriertes Mikrofon

Bewegungssteuerung

Verbindung per USB-C (kabelgebunden) oder Bluetooth (kabellos)

Kompatibilität mit PS5 sowie weiteren Geräten wie PC, Mac und unterstützten Mobilgeräten

Unterm Strich ist das Teil also vor allem ein Sammlerstück für alle, die das PS5-Ökosystem nicht nur nutzen, sondern auch gern in Hardware-Varianten investieren.

Warum PS5-Sammlerstücke gerade jetzt interessanter werden

Warum könnten PS5-Artikel langfristig im Wert steigen? PlayStation hat zuletzt bestätigt, dass die Produktion von Discs im Januar 2028 enden soll. Entsprechend verdichten sich die Zeichen, dass eine kommende PlayStation-Generation stark in Richtung Digital-only geht und die PS5 als letzte große PlayStation-Hardware-Ära mit Disc-Laufwerk in Erinnerung bleiben könnte.

Welche Rolle spielt das für Controller-Sondereditionen? Gerade limitierte DualSense-Varianten könnten damit perspektivisch noch stärker zu begehrten Collector-Items werden, weil sie nicht nur ein Zubehörteil sind, sondern ein klar erkennbares Stück PS5-Zeitgeist. Wer solche Releases spannend findet, sollte die Augen offenhalten, falls PlayStation die Icon Blue Special Edition später doch noch offiziell nach Europa bringt.

Wie gefällt euch das Icon-Blue-Design, und würdet ihr euch so eine Sonderedition für eure Sammlung holen oder bleibt ihr lieber bei den Standardfarben? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.