Marvels Wolverine – Bosskampf erinnert Fans an Ben 10 von 2007

Ein Ausschnitt aus Marvel’s Wolverine sorgt kurz vor der Veröffentlichung für eine unerwartete Zeitreise. Fans vergleichen einen Bosskampf aus dem kommenden PS5 Abenteuer von Insomniac Games mit einer auffällig ähnlichen Szene aus Ben 10: Protector of Earth von 2007.

Im Mittelpunkt steht ein Gefecht zwischen Logan und einem gewaltigen Sentinel. Der Roboter schlägt auf den Boden, Wolverine weicht der Attacke aus und nutzt anschließend das kurze Zeitfenster für einen Gegenangriff.

Ein online verbreiteter Direktvergleich zeigt nahezu denselben Ablauf in Ben 10: Protector of Earth. Dort muss der Held ebenfalls einem wuchtigen Bodenschlag ausweichen, bevor sich die Gelegenheit zum Angriff ergibt.

Ein vertrautes Bossmuster

Warum erinnert Marvel’s Wolverine an Ben 10? Vor allem die Inszenierung und der Rhythmus der gezeigten Angriffe wirken ähnlich. Beide Kontrahenten sind deutlich größer als die Spielfigur, kündigen ihre Attacke klar an und werden nach einem Fehlschlag für kurze Zeit verwundbar.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Vergleich sorgt in der Community für gemischte Reaktionen. Einige Fans sehen darin ein überraschendes Wiedersehen mit einem beinahe zwei Jahrzehnte alten Lizenzspiel, während andere den Kampfablauf als zu gewöhnlich für eine moderne PS5 Produktion empfinden.

Allerdings handelt es sich bei diesem Design keineswegs um eine Idee, die ausschließlich in Ben 10: Protector of Earth verwendet wurde. Bosskämpfe mit angekündigten Flächenangriffen, Ausweichphasen und anschließenden Gegenangriffen gehören seit vielen Jahren zum festen Repertoire von Actionspielen.

Bedeutung für das fertige Abenteuer

Welche Aussagekraft besitzt die kurze Szene? Der Ausschnitt zeigt lediglich einen einzelnen Abschnitt eines umfangreicheren Sentinel Kampfes. Daraus lässt sich weder ableiten, dass sämtliche Bosse nach diesem Muster funktionieren, noch dass Insomniac Games bei den großen Konfrontationen grundsätzlich auf bekannte Mechaniken setzt.

Marvel’s Wolverine soll vor allem durch schnelle Klauenangriffe, brutale Finisher und Logans Heilungsfaktor überzeugen. Neben Sentinels trifft der Mutant unter anderem auf Reavers, Omega Red und weitere bekannte Figuren aus dem Marvel Universum. Insomniac Games setzt dabei auf ein lineares, erzählerisch ausgerichtetes Einzelspielerabenteuer und nicht auf eine offene Spielwelt.

Die Altersfreigabe der amerikanischen ESRB unterstreicht die deutlich härtere Ausrichtung. Marvel’s Wolverine erhielt dort aufgrund intensiver Gewalt, Blut und weiterer erwachsener Inhalte die Einstufung Mature 17+. Damit unterscheidet sich das Spiel trotz der aktuellen Ben 10 Vergleiche deutlich von der familienfreundlichen Vorlage aus dem Jahr 2007.

Der Release rückt näher

Wann erscheint Marvel’s Wolverine für PS5? Die Veröffentlichung ist für den 15. September 2026 vorgesehen und damit nur noch einen Monat entfernt. Das Actionspiel wird von Grund auf für die PlayStation 5 entwickelt und erscheint nicht für die PlayStation 4.

Ob der diskutierte Sentinel Kampf im vollständigen Spiel abwechslungsreicher ausfällt, dürfte sich spätestens zum Release zeigen. Ein klassischer Bossablauf muss nicht automatisch schlecht sein, solange Inszenierung, Treffergefühl und spätere Kampfphasen genügend eigene Ideen liefern.

Wie steht ihr zu dem Vergleich mit Ben 10: Protector of Earth? Wirkt der Bosskampf auf euch angenehm klassisch oder zu vorhersehbar? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.