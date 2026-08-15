PS5-Releasetag am 27. August 2026 – 3 große Spiele, 169,97 Euro

Am Donnerstag, dem 27. August 2026, dürfte der Terminkalender vieler PS5-Fans aus allen Nähten platzen. Gleich drei große Neuerscheinungen treffen an diesem Tag aufeinander und decken dabei Stealth-Action, düstere Abenteuer sowie rundenbasierte Taktik ab.

Wer alle drei Titel direkt zum Start kaufen möchte, muss im deutschen PlayStation Store insgesamt 169,97 Euro einplanen. Mit Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Resonance: A Plague Tale Legacy und Star Wars Zero Company fällt die Entscheidung allerdings nicht nur wegen des Preises schwer.

Metal Gear Solid kehrt mit Klassikern zurück

Welche Inhalte bietet Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2? Konamis zweite Sammlung erscheint am 27. August 2026 für PS5 und kostet 49,99 Euro. Im Mittelpunkt stehen Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und Metal Gear Solid: Peace Walker in der Fassung der HD Collection.

Besonders die Rückkehr von Metal Gear Solid 4 dürfte bei langjährigen Fans für Aufmerksamkeit sorgen. Das ursprünglich im Jahr 2008 veröffentlichte Abenteuer war bislang fest mit der PS3 verbunden und wird mit dieser Sammlung erstmals für eine weitere Konsolengeneration umgesetzt.

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Als Bonus ist außerdem Metal Gear: Ghost Babel enthalten. Hinzu kommen digitale Begleitmaterialien wie Drehbuchsammlungen, ausführliche Hintergrundbücher, die Metal Gear Solid 4-Datenbank und ein digitaler Soundtrack. Peace Walker unterstützt zudem Online-Partien mit bis zu sechs Teilnehmern, wofür auf der PS5 eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich ist.

Resonance erweitert die A Plague Tale-Saga

Worum geht es in Resonance: A Plague Tale Legacy? Das neue Action-Adventure von Asobo Studio und Focus Entertainment spielt 15 Jahre vor A Plague Tale: Requiem. Im Mittelpunkt steht die junge Plünderin Sophia, die auf der Flucht ist und versucht, die Geheimnisse ihrer eigenen Vergangenheit aufzudecken.

Ihre Reise führt sie auf die Insel des Minotaurus. Dort erwarten sie gefährliche Gegner, tödliche Prüfungen und Rätsel, die mithilfe einer minoischen Sphäre sowie der Manipulation von Licht gelöst werden. Zusätzlich wechselt die Handlung zwischen dem Mittelalter und der minoischen Antike.

Im Vergleich zu den bisherigen Serienteilen soll Resonance stärker auf direkte Action setzen. Paraden, schnelle Ausweichbewegungen und kräftige Angriffe spielen eine größere Rolle, ohne dass Erkundung und bedrohliche Verfolgungssequenzen verschwinden. Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August 2026 für PS5 und kostet 59,99 Euro.

Taktische Einsätze in den Klonkriegen

Was macht Star Wars Zero Company besonders? Der von Bit Reactor entwickelte Titel verbindet das Star Wars-Universum mit rundenbasierter Taktik. Die Einzelspieler-Kampagne ist in der Zeit der Klonkriege angesiedelt und stellt Hawks in den Mittelpunkt, einen ehemaligen Offizier der Galaktischen Republik.

Als Anführer der Kompanie Null befehligt Hawks eine ungewöhnliche Einheit mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Zum Trupp können unter anderem Klonkrieger, Mandalorianer, Astromech-Droiden und Jedi gehören. Aussehen, Ausrüstung und Spezialisierungen lassen sich anpassen, während gemeinsame Einsätze neue Fähigkeiten und Synergien freischalten.

Entscheidungen auf dem Schlachtfeld und in der Operationsbasis sollen den Verlauf eines Durchgangs beeinflussen. Damit richtet sich Star Wars Zero Company besonders an Fans von Spielen wie XCOM, die langfristige Truppentwicklung und die Gefahr dauerhafter Verluste schätzen. Die Standard Edition kostet auf der PS5 59,99 Euro und erscheint ebenfalls am 27. August 2026.

Welcher der drei PS5-Titel landet am 27. August 2026 zuerst in eurer Downloadliste? Schreibt uns eure Wahl und euren Favoriten in die Kommentare.