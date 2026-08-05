Die größte Übernahme in der Geschichte von Electronic Arts ist abgeschlossen. Ein Konsortium um den saudischen Staatsfonds PIF hat den Publisher hinter „Battlefield“, „EA Sports FC“, „Die Sims“ und „Apex Legends“ für rund 55 Milliarden US-Dollar übernommen. Nach 36 Jahren verschwindet EA damit von der Börse. Für Spieler ändert sich vorerst nichts, langfristig wirft der mit hohen Schulden finanzierte Deal jedoch einige Fragen auf.

Electronic Arts hat offiziell neue Eigentümer. Die im September 2025 angekündigte Übernahme durch den Public Investment Fund von Saudi-Arabien, die Investmentgesellschaft Silver Lake und Affinity Partners wurde am 4. August 2026 abgeschlossen.

Damit endet für den 1982 gegründeten Spielekonzern eine Ära. Nach rund 36 Jahren wird die EA-Aktie nicht länger an der US-Technologiebörse NASDAQ gehandelt. Der Handel wurde nach Börsenschluss eingestellt, die vollständige Entfernung der Aktie aus dem Börsenregister wurde bereits beantragt.

Electronic Arts ist künftig kein börsennotiertes Unternehmen mehr, sondern befindet sich vollständig im Privatbesitz des Investorenkonsortiums.

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Aktionäre erhalten 210 US-Dollar pro Aktie

Der Kaufpreis bewertet Electronic Arts mit einem Unternehmenswert von rund 55 Milliarden US-Dollar. Aktionäre erhalten für jede zum Zeitpunkt des Abschlusses gehaltene EA-Stammaktie 210 US-Dollar in bar.

Damit lag das Angebot rund 25 Prozent über dem unbeeinflussten Aktienkurs vom 25. September 2025. Der saudische PIF besaß bereits vor der Ankündigung knapp zehn Prozent an Electronic Arts und brachte diese Beteiligung in die neue Eigentümerstruktur ein.

Die ursprüngliche Vereinbarung wurde am 29. September 2025 öffentlich gemacht. Die Aktionäre stimmten dem Verkauf am 22. Dezember 2025 auf einer Sonderversammlung zu. Ende Juli 2026 lagen schließlich sämtliche erforderlichen regulatorischen Genehmigungen vor, darunter die Freigabe der Europäischen Union.

So verteilen sich die Anteile an Electronic Arts

Obwohl drei Partner an der Übernahme beteiligt sind, befinden sich ihre Anteile keineswegs auf Augenhöhe. Der mit großem Abstand wichtigste Eigentümer ist der Public Investment Fund.

Die Beteiligungen an der neuen EA-Muttergesellschaft verteilen sich nach den bislang veröffentlichten Unterlagen folgendermaßen:

Public Investment Fund: 93,4 Prozent

Silver Lake: 5,5 Prozent

Affinity Partners: 1,1 Prozent

Damit kontrolliert der Staatsfonds Saudi-Arabiens Electronic Arts faktisch nahezu vollständig. Die Beteiligung von Silver Lake fällt deutlich kleiner aus, während Affinity Partners lediglich einen Anteil von etwas mehr als einem Prozent hält.

Affinity Partners wurde 2021 von Jared Kushner gegründet. Kushner ist der Schwiegersohn des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und war während dessen erster Amtszeit als Berater im Weißen Haus tätig. Auch Affinity Partners wird zu einem erheblichen Teil mit Kapital aus dem Nahen Osten finanziert, darunter mehrere Milliarden US-Dollar aus Saudi-Arabien.

Was gehört jetzt alles zum saudisch kontrollierten EA?

Mit der Übernahme gelangen einige der größten Marken der Spielebranche unter die Kontrolle des neuen Konsortiums. Zum Portfolio von Electronic Arts gehören unter anderem:

Battlefield

EA Sports FC

Madden NFL

Die Sims

Apex Legends

Need for Speed

Mass Effect

Dragon Age

Skate

Plants vs. Zombies

Titanfall

Dead Space

Darüber hinaus gehören zahlreiche bekannte Entwicklerstudios zu EA. Dazu zählen BioWare, DICE, Criterion Games, Respawn Entertainment, Maxis, Motive Studio und Ripple Effect.

Der PIF übernimmt die Spiele und Studios allerdings nicht als einzelne Vermögenswerte. Electronic Arts bleibt als Unternehmen und Publisher bestehen, befindet sich nun aber vollständig im Besitz der neu gegründeten Muttergesellschaft des Konsortiums.

Andrew Wilson bleibt an der Spitze

Einen Führungswechsel gibt es zunächst nicht. Andrew Wilson bleibt CEO und Chairman von Electronic Arts. Der Australier leitet das Unternehmen bereits seit 2013 und war maßgeblich an der Vorbereitung der Übernahme beteiligt.

In einer Mitteilung zum Abschluss des Geschäfts bezeichnete Wilson den Eigentümerwechsel als Beginn eines neuen Kapitels:

„Wir treten in dieses nächste Kapitel aus einer Position der Stärke ein, mit Partnern, die unsere Vision und Ambition teilen.“

Gemeinsam wolle man umfangreich investieren, Innovationen beschleunigen und eine neue Generation von Spielen und Unterhaltungserlebnissen erschaffen.

Auch der Hauptsitz von Electronic Arts soll weiterhin im kalifornischen Redwood City verbleiben. Eine Verlagerung nach Saudi-Arabien oder eine organisatorische Eingliederung in ein anderes Spieleunternehmen wurde nicht angekündigt.

Übernahme wird mit Milliardenkrediten finanziert

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Finanzierung. Der Deal wird nicht ausschließlich aus dem Vermögen der drei Investoren bezahlt.

Rund 36 Milliarden US-Dollar sollten nach der ursprünglichen Struktur als Eigenkapital eingebracht werden. Zusätzlich stellte JPMorgan Chase eine Fremdfinanzierung von bis zu 20 Milliarden US-Dollar bereit. Davon sollten zum Abschluss der Transaktion voraussichtlich rund 18 Milliarden US-Dollar abgerufen werden.

Der Kauf von Electronic Arts gilt damit als größter sogenannter Leveraged Buyout der Wirtschaftsgeschichte. Bei einer solchen Übernahme wird ein erheblicher Teil des Kaufpreises mit Krediten finanziert, deren Bedienung anschließend in der Regel aus den Einnahmen des übernommenen Unternehmens erfolgt.

Für EA entsteht dadurch langfristig ein hoher finanzieller Druck. Das Unternehmen muss nicht nur weiterhin kostspielige Spiele entwickeln und bestehende Live-Service-Angebote betreiben, sondern auch Zinsen zahlen und Schulden abbauen.

Konkrete Sparmaßnahmen, Studioschließungen oder Entlassungen wurden im Zusammenhang mit dem Abschluss bislang nicht angekündigt. Befürchtungen, dass die neue Eigentümerstruktur zu stärkerer Kostenkontrolle führen könnte, sind angesichts der Finanzierung dennoch nicht unbegründet.

Größere Bedeutung von KI bei Electronic Arts

Silver-Lake-Chef Egon Durban stellte in der offiziellen Mitteilung ausdrücklich Investitionen in künstliche Intelligenz in Aussicht. Dabei gehe es sowohl um eine effizientere Spieleentwicklung als auch um eine Verbesserung der Spielerfahrung.

Was das konkret bedeutet, erklärte das Unternehmen nicht. Denkbar wäre der Einsatz generativer KI bei der Erstellung von Konzepten, Animationen, Dialogen, Spielwelten oder internen Entwicklungswerkzeugen.

Gerade dieser Punkt dürfte innerhalb der Belegschaft aufmerksam verfolgt werden. Die Spielebranche hat in den vergangenen Jahren bereits Zehntausende Arbeitsplätze abgebaut. Gleichzeitig sehen viele Unternehmen in KI eine Möglichkeit, Produktionen zu beschleunigen und Kosten zu reduzieren.

Ob Electronic Arts die Technologie hauptsächlich als Unterstützung seiner Entwickler einsetzt oder damit langfristig Arbeitsplätze ersetzt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen.

Was bedeutet die Übernahme für Battlefield und andere Spiele?

Für Spieler hat der Abschluss zunächst keine unmittelbaren Folgen. Electronic Arts hat weder Änderungen an bereits angekündigten Spielen noch eine Anpassung bestehender Konten, Abonnements oder Online-Dienste bekannt gegeben.

Auch eine neue Plattformstrategie wurde nicht vorgestellt. Es gibt somit keine Hinweise darauf, dass EA-Spiele künftig exklusiv über bestimmte Konsolen, Stores oder Abonnements angeboten werden.

Langfristig könnte der finanzielle Druck allerdings beeinflussen, welche Projekte grünes Licht erhalten. Marken wie „Battlefield“, „EA Sports FC“, „Madden NFL“, „Die Sims“ und „Apex Legends“ generieren regelmäßig hohe Umsätze und dürften für die neuen Eigentümer besonders wichtig sein.

Kleinere, experimentelle Spiele könnten es dagegen schwerer haben, falls Electronic Arts künftig noch stärker auf planbare Einnahmen und etablierte Marken setzt. Eine solche Neuausrichtung wurde bislang allerdings nicht offiziell angekündigt und bleibt vorerst eine mögliche Folge der Übernahmestruktur.

Als Privatunternehmen muss EA künftig zudem weniger detaillierte Finanzzahlen veröffentlichen. Dadurch kann die Führung längerfristige Entscheidungen treffen, ohne bei jedem Quartalsergebnis unmittelbar unter dem Druck der Börse zu stehen. Gleichzeitig erhalten Öffentlichkeit und Beschäftigte weniger Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung des Publishers.

Saudi-Arabien baut seinen Einfluss auf die Spielebranche aus

Die Übernahme von Electronic Arts ist der bislang größte Schritt in Saudi-Arabiens umfangreicher Spieleoffensive. Der PIF ist ein zentraler Bestandteil der „Vision 2030“, mit der Kronprinz Mohammed bin Salman die Wirtschaft des Landes unabhängiger von Erdöleinnahmen machen möchte.

Über die vollständig zum PIF gehörende Savvy Games Group kontrolliert Saudi-Arabien bereits den Mobile-Publisher Scopely sowie den E-Sport-Konzern ESL FACEIT Group. Darüber hinaus bestehen Beteiligungen an mehreren großen Spieleunternehmen, darunter Take-Two Interactive und Nintendo.

Die Investitionen werden von Saudi-Arabien als Aufbau eines internationalen Zentrums für Spiele und E-Sport präsentiert. Kritiker sprechen dagegen von „Sportswashing“ beziehungsweise „Gaming-Washing“. Demnach nutze das Königreich populäre Unterhaltungsangebote, um von seiner Menschenrechtslage und der eingeschränkten Meinungsfreiheit abzulenken.

Mit Electronic Arts kontrolliert der PIF nun nicht mehr nur einzelne Beteiligungen, Mobile-Spiele oder E-Sport-Veranstaltungen, sondern einen der größten traditionellen Publisher der westlichen Spieleindustrie.

Sorge vor politischem und kulturellem Einfluss

In der Community und unter ehemaligen Mitarbeitern wird deshalb diskutiert, ob die neue Eigentümerstruktur langfristig Auswirkungen auf die Inhalte der Spiele haben könnte.

Besonders Marken wie „Die Sims“, „Dragon Age“ und „Mass Effect“ sind für vielfältige Figuren, gleichgeschlechtliche Beziehungen und frei wählbare Identitäten bekannt. Diese Darstellungen stehen teilweise im Widerspruch zu den Gesetzen und gesellschaftspolitischen Positionen Saudi-Arabiens.

Bislang gibt es keine bestätigten Hinweise, dass der PIF Änderungen an den Inhalten einzelner Spiele verlangt. Andrew Wilson erklärte nach der Ankündigung der Übernahme, dass die grundlegenden Werte von Electronic Arts unverändert bleiben sollen.

Ob dies auch langfristig gilt, wird sich erst an zukünftigen Veröffentlichungen und Personalentscheidungen ablesen lassen. Die vollständige Kontrolle durch einen staatlichen Fonds macht entsprechende Fragen jedenfalls relevanter als bei einer gewöhnlichen Minderheitsbeteiligung.

Für Electronic Arts beginnt eine neue Ära

Der Abschluss der Übernahme verändert Electronic Arts auf Unternehmensebene grundlegend. EA bleibt als Marke, Publisher und Entwicklerverbund bestehen, besitzt nun aber keine frei handelbaren Aktien mehr und wird von einem Konsortium kontrolliert, dessen Anteile zu 93,4 Prozent beim saudischen Staatsfonds liegen.

Was dies für die Spiele selbst bedeutet, ist noch nicht absehbar. Zunächst setzt EA seine bisherigen Projekte fort und hält an Andrew Wilson als CEO fest. Die hohe Verschuldung, der geplante stärkere Einsatz von KI und die politische Dimension des neuen Mehrheitseigentümers dürften das Unternehmen in den kommenden Jahren jedoch dauerhaft begleiten.

Seht ihr die Übernahme von Electronic Arts kritisch oder könnte der Wegfall des Börsendrucks dem Publisher und seinen Spielen sogar guttun?