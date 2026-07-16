Mavrix by Matt Jones im Xbox Game Pass – neue Hardcore-MTB-Simulation ab 16. Juli 2026

Der Xbox Game Pass hat mitten im Juli 2026 Nachschub bekommen und diesmal geht es raus in die Berge: Mit Mavrix by Matt Jones ist ein Open-World-Sportspiel neu in der Bibliothek gelandet. Der Titel stammt ursprünglich aus dem Jahr 2025, ist aber am 16. Juli 2026 offiziell in Version 1.0 erschienen und zeitgleich im Abo gestartet.

Für den Service ist das eine weitere Ergänzung in einem ohnehin vollen Monat. Mavrix ist laut den vorliegenden Infos der fünfte Game-Pass-Zugang im Juli 2026 und insgesamt bereits der 113. Titel, der 2026 im Xbox Game Pass gelandet ist.

Open-World-Mountainbiking als Simulation

Was ist Mavrix by Matt Jones? Hinter dem Spiel steckt das britische Studio Third Kind Games, veröffentlicht wird es von Cascade Interactive. Inhaltlich setzt Mavrix auf Mountainbiking in einer offenen Spielwelt und will sich klar als Simulation positionieren, also weniger Arcade, mehr Anspruch bei Fahrgefühl, Lines und Kontrolle.

Die Karte fällt dabei ziemlich großzügig aus: Ihr fahrt durch eine rund 100 Quadratkilometer große Landschaft, die stark von Wales inspiriert ist. Statt euch an ein einziges Event zu ketten, sollt ihr frei erkunden, Spots entdecken und eure Runs immer wieder optimieren.

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Auf euch warten unter anderem unterschiedliche Streckentypen und Aufgaben, die auf Wiederholung und Verbesserung ausgelegt sind:

Downhill-Kurse für schnelle, technische Abfahrten

Slopestyle-Lines für Tricks und Kombos

Versteckte Herausforderungen in der offenen Welt

Wiederholbares Grinden für bessere Zeiten, Trick-Scores und Ranglistenplätze

Release, Plattformen und Game-Pass-Tiers

Wann und wo könnt ihr Mavrix im Xbox Game Pass spielen? Mavrix startete bereits im Juli 2025 in den Early Access auf PC und PlayStation 5. Die Xbox-Series-Version folgte im Januar 2026. Mit dem Sprung auf Version 1.0 am 16. Juli 2026 ist der Titel nun auch im Xbox Game Pass gelandet.

Weil es kein klassischer Day-One-Release im Sinne einer Erstveröffentlichung ist, ist Mavrix direkt in fast allen relevanten Stufen verfügbar. Ihr könnt das Spiel über folgende Varianten starten:

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Premium

PC Game Pass

Xbox Series

PC

Xbox Cloud Gaming

Zusätzlich wird Mavrix als für Handheld-PCs optimiert geführt. Unterm Strich passt das gut zum Spielprinzip, weil kurze Runs, Wiederholungen und Verbesserungsjagd auch unterwegs wunderbar funktionieren.

Warum der Name Matt Jones hier mehr als nur Marketing ist

Wer steckt hinter dem Branding von Mavrix? Der Name ist nicht einfach nur ein Aufkleber auf der Packung: Matt Jones war als professioneller Mountainbiker direkt beteiligt. Er ist Mitgründer des Publishers Cascade Interactive und fungierte zudem als einer der wichtigsten Bike-Berater im Projekt.

Das merkt man vor allem an der Ausrichtung: Mavrix will sich von vielen modernen Bike-Spielen abheben, indem es bewusst eine forderndere, simlastige Erfahrung anpeilt. Wer eher gemütlich durch eine Bergkulisse cruisen will, bekommt hier zwar auch Freiheit, aber die Stärke des Spiels liegt klar darin, Lines sauber zu fahren, Tricks kontrolliert zu stehen und Zeiten sowie Scores hart zu erarbeiten.

Interessant im Game-Pass-Kontext: Mavrix gilt als erste Hardcore-Mountainbike-Simulation, die über Microsofts Abo-Service verfügbar ist. Erst knapp ein Jahr zuvor kam mit Wheel World bereits ein deutlich entspannteres Mountainbike-Abenteuer in den Game Pass, der Kontrast könnte also kaum größer sein.

Diese Game-Pass-Termine stehen als Nächstes an

Welche neuen Spiele sind für die nächsten Tage und Wochen angekündigt? Nach dem 16. Juli 2026 geht es direkt weiter: Am 17. Juli 2026 sollen der Extraction-Plattformer FixForce und das Deckbuilding-Roguelite Fogpiercer folgen. Danach ist The Planet Crafter für den 21. Juli 2026 eingeplant. Außerdem steht Halo: Campaign Evolved, ein Remake der Singleplayer-Kampagne des ersten Halo, für den 28. Juli 2026 im Kalender.

Hier sind die in den Infos genannten Xbox-Game-Pass-Releases mit bestätigten Daten im Überblick:

Datum Spiel Game-Pass-Tier(s) Plattformen Hinweis 16. Juli 2026 Mavrix by Matt Jones Ultimate, Premium, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-One der 1.0-Veröffentlichung 17. Juli 2026 Fogpiercer Ultimate, PC PC Day-One-Release 17. Juli 2026 FixForce Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series Day-One, Series-Release 21. Juli 2026 The Planet Crafter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One, Series-Release 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 25. September 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release

Der 21. Juli 2026 gilt außerdem als wahrscheinlichster Termin für die Ankündigung der zweiten Game-Pass-Welle des Monats. Bisher ist dafür erst ein Titel fest eingeplant: Halo: Campaign Evolved am 28. Juli 2026.

Was sagt ihr zum neuen Game-Pass-Zugang: Ist Mavrix genau die Art von fordernder Sportsimulation, die euch im Abo gefehlt hat, oder wartet ihr eher auf die nächste große Story-Veröffentlichung? Schreibt es in die Kommentare.