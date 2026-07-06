Xbox Game Pass Essential – größter Drop bisher, fünf neue Spiele ab Juli 2026

Microsoft hat Anfang Juli 2026 ein frisches Update für Xbox Game Pass Essential ausgerollt und gleich fünf neue Titel ins Programm aufgenommen. Damit wächst der Katalog der Einstiegsstufe spürbar, was in diesem Jahr erst zum zweiten Mal passiert. Die Neuzugänge sollen zudem mindestens ein Jahr lang im Essential-Angebot bleiben.

Xbox Game Pass Essential ist die aktuelle Bezeichnung des früheren Xbox Game Pass Core, das im September 2023 Xbox Live Gold samt Games with Gold ersetzt hatte. Seit Oktober 2025 läuft das Paket unter dem neuen Namen und bietet für monatlich 9,99 Euro eine kleinere Auswahl aus der größeren Game-Pass-Bibliothek, die in der Regel nur wenige Male pro Jahr erweitert wird.

Der größte Essential-Drop bislang

Welche Spiele sind neu bei Xbox Game Pass Essential? Der Content-Drop vom 3. Juli 2026 ist der bislang größte in der Geschichte von Xbox Game Pass Essential, weil Microsoft direkt fünf Spiele auf einmal hinzugefügt hat. Das Update kommt außerdem gut zwei Monate vor dem dritten Jahrestag der Stufe, der am 14. September 2026 ansteht.

Besonders auffällig ist, dass gleich eine komplette moderne Trilogie dazugekommen ist. Ergänzt wird das Paket durch zwei weitere Titel, die vor allem Fans von etwas älteren, aber stilprägenden Abenteuern und charmanten Indie-Produktionen abholen dürften.

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Alle fünf Neuzugänge sind laut der aktuellen Übersicht auf Cloud, Konsole und PC verfügbar. Zwei davon waren in höheren Game-Pass-Stufen bereits seit Jahren enthalten, landen nun aber erstmals in der Essential-Auswahl.

Alle neuen Spiele im Überblick

Welche Plattformen werden unterstützt? Die folgenden Titel sind seit dem 3. Juli 2026 Teil von Xbox Game Pass Essential und lassen sich jeweils über Cloud, Xbox-Konsole und PC spielen:

Datum Spiel Plattform(en) Hinweis 3. Juli 2026 Full Throttle Remastered Cloud, Konsole, PC In höheren Stufen verfügbar seit Oktober 2020. 3. Juli 2026 Costume Quest 2 Cloud, Konsole, PC In höheren Stufen verfügbar seit Oktober 2017. 3. Juli 2026 Shadowrun: Returns Cloud, Konsole, PC In höheren Stufen verfügbar seit Juni 2022. 3. Juli 2026 Shadowrun: Dragonfall Cloud, Konsole, PC In höheren Stufen verfügbar seit Juni 2022. 3. Juli 2026 Shadowrun: Hong Kong Cloud, Konsole, PC In höheren Stufen verfügbar seit Juni 2022.

Was bedeutet das für Essential-Abonnenten? Unterm Strich ist das ein ungewöhnlich starkes Update für die Einstiegsstufe, weil es nicht nur zwei zusätzliche Spiele liefert, sondern mit der Shadowrun-Reihe direkt ein zusammenhängendes Rollenspielpaket. Wer Essential vor allem wegen gelegentlicher Katalog-Updates abonniert, bekommt hier für kleines Geld spürbar mehr Auswahl auf einmal.

Was sagst du zu den fünf Neuzugängen bei Xbox Game Pass Essential, und welches Spiel willst du als Erstes starten? Schreib es gerne in die Kommentare.