Call of Duty Vanguard jetzt im Xbox Game Pass – diese Stufen sind dabei

Xbox Game Pass baut sein Call-of-Duty-Angebot weiter aus: Seit dem 17. Juni 2026 ist Call of Duty: Vanguard im Abo verfügbar. Damit wächst die Auswahl für alle, die den Zweiten-Weltkrieg-Ableger von 2021 bislang ausgelassen haben, jetzt aber unkompliziert in Kampagne, Multiplayer und Zombies reinschauen wollen.

Der Neuzugang passt ins Bild der letzten Monate: Seit Microsofts Übernahme von Activision Blizzard im Oktober 2023 wandern nach und nach weitere Serienteile in den Katalog. Dass ausgerechnet Vanguard als Nächstes kommt, war für viele nicht völlig überraschend, da es dazu bereits früher im Jahr entsprechende Gerüchte gab.

Vanguard im Abo und was euch erwartet

Für wen ist Call of Duty: Vanguard im Game Pass verfügbar? Der Shooter ist ab sofort für Game-Pass-Abonnenten auf Konsole, PC und via Cloud spielbar und gehört zu den Titeln, die für Ultimate, Premium und PC freigeschaltet sind.

Inhaltlich setzt Vanguard auf ein Szenario in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt steht die Entstehung einer internationalen Spezialeinheit, die eine Nazi-Operation stoppen soll. Entwickelt wurde das Spiel von Sledgehammer Games, Release war im Jahr 2021.

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Neben der Kampagne bringt Vanguard den klassischen Pflichtteil der Reihe mit: Multiplayer mit umfangreichem Modus- und Kartenpaket. Außerdem ist ein Zombies-Modus enthalten, der in Zusammenarbeit mit Treyarch entstanden ist. Gerade für Fans der Koop-Schlachten gegen Untote ist das eine weitere Option im Game Pass, auch wenn die Meinungen zu genau dieser Zombies-Iteration seit Launch gemischt ausfallen.

Ein weiterer Baustein im wachsenden Call-of-Duty-Katalog

Wie viele Call-of-Duty-Spiele sind aktuell im Xbox Game Pass? Mit Vanguard sind es derzeit sieben Serienableger, die über Microsofts Abo spielbar sind. Für die Community bedeutet das vor allem: Wer ältere Teile verpasst hat, kann sich leichter durch verschiedene Epochen, Spielsysteme und Multiplayer-Ansätze testen, ohne jedes Spiel einzeln kaufen zu müssen.

Interessant ist dabei auch der Blick nach vorn: Künftige Call-of-Duty-Releases sollen laut aktueller Planung nicht mehr grundsätzlich am ersten Tag im Xbox Game Pass erscheinen. Für viele wird Vanguard damit auch ein Beispiel dafür sein, wie Microsoft die Reihe perspektivisch eher über nachträgliche Katalog-Erweiterungen als über Day-one-Veröffentlichungen ins Abo bringt.

Weitere Game-Pass-Neuzugänge im Juni 2026

Welche Spiele kommen im Juni 2026 noch in den Xbox Game Pass? Vanguard ist nur ein Teil eines insgesamt gut gefüllten Monats. Die kommenden Neuzugänge sind bereits terminiert und decken mehrere Genres ab.

Spiel Datum Game-Pass-Stufe(n) Hinweis Junkster 16. Juni 2026 Ultimate, PC Day-one-Release Call of Duty: Vanguard 17. Juni 2026 Ultimate, Premium, PC Neu im Katalog EA Sports FC 26 (EA Play) 18. Juni 2026 Ultimate, PC Über EA Play enthalten Age of Empires Mobile: PC Edition 23. Juni 2026 Ultimate, PC Day-one-Release Abyssus 25. Juni 2026 Ultimate, Premium, PC FPS-Roguelite in Unterwasser-Ruinen RV There Yet? 30. Juni 2026 Ultimate, Premium, PC Neu im Katalog

Auch über den Juni hinaus ist bereits Nachschub angekündigt: Im Juli soll unter anderem die Version 1.0 von Palworld in den Game Pass kommen. Außerdem ist Halo: Campaign Evolved für Ende Juli als Day-one-Titel eingeplant.

Habt ihr Call of Duty: Vanguard damals ausgelassen, oder freut ihr euch, es jetzt im Game Pass nachholen zu können? Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr eher Kampagne, Multiplayer oder Zombies als Erstes anwerft.