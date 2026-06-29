Xbox Game Pass – Berichte über Stopp neuer Publishing-Deals sorgen für Unruhe

Beim Xbox Game Pass steigen die Fragezeichen gerade spürbar an. Nach Monaten voller Kurswechsel verdichten sich nun Berichte, dass Microsoft neue Publishing-Deals für den Abo-Dienst vorerst auf Eis gelegt hat. Für viele Studios und für alle, die den Game Pass als festen Bestandteil ihrer Spieleplanung sehen, ist das ein weiteres Signal: Die bisherige Planbarkeit bröckelt.

Auslöser ist ein Hinweis von Shams Jorjani, dem CEO von Arrowhead Game Studios, dem Team hinter Helldivers 2. In einer Episode des Podcasts The Business of Video Games sprach er von Branchen-Gesprächen, wonach bei zahlreichen Verhandlungen zur Game-Pass-Veröffentlichung in den letzten Monaten plötzlich der Stecker gezogen wurde, teils in bereits fortgeschrittenen Phasen.

Deal-Stopp und neue Unruhe im Partnernetzwerk

Was bedeutet der Stopp neuer Xbox-Game-Pass-Deals konkret? Wenn Microsoft tatsächlich vorübergehend keine neuen Publishing-Vereinbarungen abschließt, trifft das vor allem die Pipeline. Solche Deals werden üblicherweise lange im Voraus geplant und ausgehandelt, oft über Monate hinweg. Wenn Verhandlungen nun pausieren, kann das mittelfristig dazu führen, dass weniger neue Drittanbieter-Titel in den Katalog nachrücken oder dass Konditionen strenger ausfallen.

Jorjani deutete an, dass nicht nur erste Gespräche betroffen waren, sondern dass bei mehreren Projekten der Fortschritt abrupt gestoppt wurde. Gerade für Studios, die mit einem Game-Pass-Deal kalkulieren, kann das ein schwerer Einschnitt sein, weil die Planung von Marketing, Release-Zeitfenster und Finanzierung häufig an solche Vereinbarungen gekoppelt ist.

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Parallel dazu wirkt der Strategiewechsel bei Xbox auch deshalb so einschneidend, weil der Dienst in den vergangenen Jahren nicht nur als Spielebibliothek verstanden wurde, sondern immer wieder auch als Finanzierungshebel für Produktionen. Ein prominentes Beispiel ist Everspace 2: Das deutsche Studio Rockfish hatte in der Vergangenheit öffentlich betont, dass zusätzliche Mittel rund um Game Pass dabei geholfen hätten, das Projekt ambitionierter umzusetzen.

Microsofts Pivot unter Asha Sharma und die Baustellen bei Xbox

Warum steht Xbox Game Pass ausgerechnet jetzt so stark unter Druck? Hinter den Kulissen prallen mehrere Themen aufeinander: wirtschaftlicher Druck, wechselnde Prioritäten und eine Xbox-Sparte, die stärker auf Profitabilität getrimmt werden soll. Die neue Xbox-CEO Asha Sharma soll laut den Berichten vor allem akute Baustellen abräumen. In diesem Umfeld werden große Schecks für Drittanbieter naturgemäß kritischer geprüft, besonders dann, wenn Abonnentenzuwachs und Engagement nicht mehr automatisch jedes Investment rechtfertigen.

Zu den jüngsten, gut sichtbaren Veränderungen beim Game Pass zählen mehrere Einschnitte seit Ende 2025. Dazu gehören ein teurer Day-one-Start von Call of Duty, eine deutliche Preiserhöhung, ein Führungswechsel, anschließend eine Preissenkung als teilweise Rolle rückwärts und am Ende die Entscheidung, zukünftige Day-one-Veröffentlichungen von Call of Duty aus dem Service zu entfernen. Unterm Strich wirkt das Paket wie eine Reihe von Kurskorrekturen, die Partnern und Community signalisieren: Nichts ist mehr gesetzt.

Zusätzlich drückt die Hardware-Seite. Microsoft hat zuletzt eine weitere Preiserhöhung für Xbox Series bestätigt, die ab dem 1. August 2026 greifen soll. Die Modelle mit 512 GB und 1 TB sollen teurer werden, während das 2-TB-Modell laut den Angaben ausläuft. Als Grund nennt Xbox steigende Speicher- und RAM-Kosten, die auch durch Hyperscaler-Nachfrage im Umfeld großer Cloud-Anbieter angefeuert werden, inklusive der Konzernschwester Azure.

Was Abonnenten kurzfristig merken und was später entscheidend wird

Wie schnell würde ein Deal-Freeze den Xbox Game Pass in Deutschland treffen? Kurzfristig dürfte der Effekt überschaubar bleiben. Die meisten Inhalte, die im Abo landen, sind bereits lange vor Release vertraglich eingeplant. Das bedeutet: Selbst wenn jetzt eine Pause greift, kann der Dienst zunächst weiter regelmäßig neue Spiele bekommen, weil noch ein vertraglicher Vorlauf existiert.

Interessant ist vor allem der Blick auf die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus. 2026 wirkt der Game Pass in der Außenwahrnehmung bislang sogar ungewöhnlich voll: Interne Katalog-Auswertungen, die öffentlich diskutiert werden, sprechen für das erste Halbjahr 2026 von deutlich mehr Zugängen als Abgängen, mit einem klaren Netto-Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025. Genau das kann jedoch täuschen, wenn die Deal-Pipeline dahinter weniger aggressiv wird.

Entscheidend wird, in welcher Form Microsoft wieder einsteigt, falls die Gespräche mit Publishern neu gestartet werden. Mögliche Stellschrauben sind:

kleinere Budgets für Drittanbieter-Deals

kürzere Verfügbarkeitsfenster im Abo

weniger Day-one-Veröffentlichungen

strengere Ziele bei Spielzeit, Conversion oder Engagement

Gleichzeitig gilt: Game Pass dürfte nicht einfach verschwinden, schon weil der Dienst weiterhin ein zentraler Teil des Xbox-Ökosystems ist. Nur könnte die Phase, in der Game Pass für Studios besonders großzügig und planbar wirkte, erst einmal vorbei sein.

Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung: Würdet ihr einen Game Pass mit weniger Day-one-Releases weiter genauso nutzen, oder ist genau das für euch der Hauptgrund fürs Abo? Schreibt es gern in die Kommentare.