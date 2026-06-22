The Planet Crafter kommt am 21. Juli 2026 auf PS5 – Koop bis zu acht Spieler

Ein Cozy-Survival-Spiel im All, das sich auf Steam längst einen Namen gemacht hat, landet endlich auf der PlayStation 5: The Planet Crafter erscheint am 21. Juli 2026 für Sonys Konsole. Auf dem PC ist das Open-World-Spiel bereits seit 2022 verfügbar und kommt dort auf überwältigend positive Reviews, was für viele PS5-Fans ein ziemlich starkes Signal sein dürfte.

Das Grundprinzip ist schnell erklärt und gerade deshalb so motivierend: Ihr werdet auf einen unbewohnten Planeten geschickt und sollt ihn Schritt für Schritt terraformen, bis aus einer lebensfeindlichen Kugel ein bewohnbares, erdähnliches Biotop wird. Das funktioniert solo, aber auch gemeinsam im Koop, was das Ganze eher nach gemeinsamer Aufbau-Session als nach klassischem Survival-Stress wirken lässt.

Release auf PS5 und Einordnung für Koop-Fans

Wann erscheint The Planet Crafter auf der PS5? Der PS5-Release ist für den 21. Juli 2026 angesetzt. Eine konkrete Preisbestätigung steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, naheliegend ist aber eine Orientierung an der PC-Version.

Viele vergleichen The Planet Crafter mit Subnautica, weil das Spiel ebenfalls stark über Erkundung, Ressourcenmanagement und Basisbau funktioniert, nur eben ohne die klaustrophobische Unterwasser-Note. Spannend ist das Timing außerdem, weil eine frühe Version von Subnautica 2 aktuell nicht auf PS5 spielbar ist, sondern nur auf PC und Xbox Series. Für alle, die auf PlayStation gerade Lust auf diese Art Sci-Fi-Survival haben, könnte The Planet Crafter damit genau zur richtigen Zeit kommen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Dass der Port nicht aus dem Nichts kommt, zeigt auch der Erfolg auf dem PC: Entwickler Miju Games meldete zuletzt über zwei Millionen verkaufte Exemplare. Ein starker Wert für ein Spiel, das bewusst auf Gewalt, Gore und typische Genre-Härte verzichtet und eher als entspannter Sci-Fi-Aufbaukasten durchgeht.

Gameplay, Koop-Umfang und Features im Überblick

Welche Features bietet The Planet Crafter auf PS5? Inhaltlich dreht sich alles um Fortschritt durch Terraforming: Ihr sammelt Rohstoffe, baut Maschinen, erweitert eure Basis und verändert damit messbar die Welt um euch herum. Das Ziel ist zwar klar, aber der Weg dorthin bleibt offen, je nachdem ob ihr lieber erkundet oder effizient auf Produktion und Werte-Optimierung spielt.

Singleplayer oder Koop mit bis zu acht Personen, für Online-Koop ist PS Plus erforderlich

Personen, für Online-Koop ist Offene Spielwelt erkunden und Ressourcen sammeln

Werkzeuge herstellen und Hightech-Maschinen bauen

Habitate und Raumstationen errichten, um Leben zu ermöglichen

Geheimnisse von Planeten und Monden über Environmental Storytelling entdecken

Systeme automatisieren und funktionierende Setups aufbauen

Überall auf dem Planeten in jedem Biom siedeln, ohne Einschränkungen

Ein wichtiger Punkt für Koop-Gruppen: Crossplay ist vorerst nicht geplant. Das heißt, PS5-Teams bleiben zunächst unter sich und können nicht mit Freundeskreisen auf Steam oder Xbox Series zusammenspielen. Für spätere Updates wird das Feature allerdings nicht ausgeschlossen.

Update-Stand, neue Inhalte und was bis Juli wichtig wird

Was ist aktuell der Content-Stand von The Planet Crafter? Passend zum PS5-Release ist das Spiel bereits bei Version 2.0 angekommen, inklusive neuer Inhalte und optischer Verbesserungen. Zusätzlich hat Miju Games ein weiteres kostenloses Update angeteasert, das einen neuen Mond namens Seko einführt. Dort soll es frische Lore, neue Maschinen, Ressourcen und Spezies geben, also genau den Stoff, der für Rückkehrer und Neulinge gleichermaßen interessant ist.

Wer nicht bis zum PS5-Start warten will und zusätzlich einen Gaming-PC hat, kann sich vorab mit der Demo auf Steam einen Eindruck verschaffen. Auf der Xbox-Seite ist The Planet Crafter außerdem als Day-One-Release im Xbox Game Pass für Juli bestätigt, was den Titel im Sommer 2026 plattformübergreifend ziemlich präsent machen dürfte.

Wie sieht es bei euch aus: Wird The Planet Crafter für euch ein Pflichtkauf auf PS5, oder wartet ihr lieber auf Crossplay, um mit eurem ganzen Freundeskreis loszulegen? Schreibt es gern in die Kommentare.