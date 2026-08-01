PS5 2027 – God of War Laufey und neues Naughty Dog Spiel im selben Jahr

Die PlayStation 5 könnte 2027 einen seltenen Meilenstein erreichen. Mit God of War Laufey von Santa Monica Studio und Intergalactic: The Heretic Prophet von Naughty Dog stehen möglicherweise zwei komplett neue Spiele der traditionsreichen PlayStation-Studios im selben Kalenderjahr an.

Eine vergleichbare Konstellation gab es zuletzt 2013. Seitdem sind mehr als 13 Jahre vergangen, in denen sich Veröffentlichungen beider Entwickler zwar gelegentlich überschnitten, aber nicht mit zwei vollständig neuen Abenteuern.

Die seltene Studio-Konstellation

Wann veröffentlichten Santa Monica Studio und Naughty Dog zuletzt gemeinsam neue Spiele? Im Jahr 2013 erschienen God of War: Ascension und The Last of Us. Während das Kratos-Abenteuer als Vorgeschichte innerhalb der griechischen Saga diente, legte Naughty Dog mit The Last of Us den Grundstein für eine seiner heute wichtigsten Marken.

Eine weitere Überschneidung folgte 2022 mit God of War Ragnarök und The Last of Us Part I. Allerdings handelte es sich bei The Last of Us Part I um eine technisch und visuell überarbeitete Neuauflage des bereits 2013 veröffentlichten Spiels. Deshalb zählt das Jahr nicht als echte Doppelveröffentlichung zweier neuer Produktionen.

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God of War: Ascension genießt zudem nicht denselben Stellenwert wie viele andere Teile der Reihe. Das Spiel experimentierte unter anderem mit einem Mehrspielermodus, konnte innerhalb der Serie aber weniger nachhaltige Akzente setzen. 2027 hätte somit das Potenzial, die erste gemeinsame Veröffentlichung zweier großer und eigenständiger Projekte beider Studios auf ihrem aktuellen Qualitätsniveau zu liefern.

Ein möglicher Ausnahmejahrgang für die PS5

Warum könnte 2027 für PS5-Besitzer besonders spannend werden? God of War Laufey soll am 16. Februar 2027 für PlayStation 5 erscheinen. Im Mittelpunkt steht Faye, die Ehefrau von Kratos und Mutter von Atreus. Nach ihrem Tod erwacht sie in einer fremden Welt und muss verhindern, dass ihre früheren Pläne zum Schutz ihrer Familie scheitern.

Das Abenteuer führt Faye durch das Everywhen, eine jenseitige Welt, in der Gottheiten unterschiedlicher Mythologien um Macht kämpfen. Spielerisch setzt Santa Monica Studio auf ihre Geschwindigkeit, Magie und kompromisslose Kampffähigkeiten. God of War Laufey soll eigenständig verständlich sein, dürfte für Kenner von God of War aus dem Jahr 2018 und God of War Ragnarök aber zusätzliche Bedeutung besitzen.

Bei Intergalactic: The Heretic Prophet ist die Lage weniger eindeutig. Naughty Dog hat bislang kein offizielles Release-Zeitfenster genannt. Berichten zufolge wird intern jedoch eine Veröffentlichung zur Mitte des Jahres 2027 angestrebt. Verschiebungen bleiben bei einem Projekt dieser Größenordnung jederzeit möglich.

Intergalactic befindet sich bereits seit 2020 in Entwicklung und erzählt die Geschichte der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun. Sie strandet auf Sempiria, einem abgelegenen Planeten, dessen Verbindung zum restlichen Universum vor Jahrhunderten abbrach. Jordan muss einen Weg finden, als erster Mensch seit mehr als 600 Jahren die Umlaufbahn des Planeten wieder zu verlassen.

Sollte Naughty Dog den anvisierten Zeitraum halten, würde Sony 2027 zwei seiner renommiertesten Studios direkt im eigenen Spieleangebot gegeneinander antreten lassen. Nach God of War aus dem Jahr 2018, God of War Ragnarök, Uncharted 4 und The Last of Us Part 2 wären die Erwartungen entsprechend hoch. Gleichzeitig könnte im wichtigen Weihnachtsgeschäft noch Platz für eine weitere große PlayStation-Produktion bleiben.

Freut ihr euch stärker auf God of War Laufey oder auf Intergalactic: The Heretic Prophet? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.