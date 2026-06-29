Leak deutet auf Modern Warfare 2 und 3 als PS4-Port für PS5 hin

Auf PlayStation könnte sich gerade ein kleines Nostalgie-Fenster für Call of Duty-Fans öffnen. Neue Leaks deuten darauf hin, dass neben den bereits bestätigten Neuveröffentlichungen von Call of Duty Black Ops und Call of Duty Black Ops 2 noch weitere Klassiker ihren Weg auf PS4 und PS5 finden.

Im Zentrum stehen diesmal zwei Titel aus der Modern-Warfare-Reihe. Damit würde Activision den Kurs fortsetzen, ältere Serienteile in ihrer ursprünglichen Form wieder auf aktuellen Sony-Konsolen verfügbar zu machen.

Die nächsten Hinweise aus der Patch-Datenbank

Welche Call of Duty-Ports stehen laut Leak als Nächstes an? In der PS4-Update-Datenbank Orbis Patches sind neue Einträge aufgetaucht, die auf PS4-Versionen von Call of Duty Modern Warfare 2 und Call of Duty Modern Warfare 3 hindeuten. Konkret sollen dort Listings für beide Spiele sichtbar sein, inklusive Patch-Verweisen.

Spannend ist dabei auch der Blick auf die Zeitachse: Die Erstellung von 1.02-Patches wird in den Leaks auf Juli 2025 datiert. Das würde bedeuten, dass entsprechende Vorbereitungen schon seit längerer Zeit laufen.

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Eine offizielle Bestätigung zu genau diesen beiden Modern-Warfare-Ports steht allerdings weiterhin aus. Ebenso gibt es bislang kein konkretes Release-Zeitfenster, das sich aus den aktuellen Hinweisen zuverlässig ableiten ließe.

Was bei Black Ops bereits feststeht

Was ist zu den kommenden Black Ops-Veröffentlichungen für PS4 und PS5 bekannt? Activision hat bereits bestätigt, dass Call of Duty Black Ops und Call of Duty Black Ops 2 als Ports für PS4 und PS5 erscheinen. Für die Umsetzung arbeitet der Publisher mit Iron Galaxy zusammen, die Re-Releases sind für Juli 2026 angesetzt.

Wichtig für alle, die auf ein großes Technik-Upgrade hoffen: Es handelt sich um direkte Ports und nicht um Remaster. Entsprechend sind keine größeren grafischen oder spielerischen Modernisierungen zu erwarten, abseits möglicher Anpassungen wie einer Hochskalierung auf 1080p.

Auch das Monetarisierungsmodell ist klar umrissen: Die beiden Spiele sollen einzeln digital angeboten werden, zusätzlich ist ein Bundle geplant. Ergänzende Inhalte werden separat verkauft, bei Call of Duty Black Ops 2 zudem in Form eines Season-Passes.

Preisbild und DLC-Verkauf im PlayStation Store

Wie könnten sich Preise und Zusatzinhalte bei weiteren Ports einordnen? Für die Black Ops-Ports wurde bereits ein Modell kommuniziert, das sich erfahrungsgemäß auch auf weitere Re-Releases übertragen lässt. In diesem Rahmen stehen folgende Eckpunkte im Raum:

Einzelkauf pro Spiel: 40 US-Dollar

Bundle aus beiden Spielen: 80 US-Dollar

DLC-Packs: 10 US-Dollar pro Pack

Season-Pass für Call of Duty Black Ops 2: 30 US-Dollar

Sollten Call of Duty Modern Warfare 2 und Call of Duty Modern Warfare 3 tatsächlich ebenfalls als Ports erscheinen, wäre ein ähnlich strukturiertes Angebot inklusive separat bepreister DLCs naheliegend. Wie sich das am Ende konkret in Euro im deutschen PlayStation Store niederschlägt, bleibt abzuwarten.

Warum Modern Warfare 2 und 3 für viele Fans besonders sind

Warum sind ausgerechnet Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 so interessant? Call of Duty Modern Warfare 2 gilt bis heute als einer der beliebtesten Serienteile und wird häufig als Genre-Referenz für sein Multiplayer-Tempo, die Map-Auswahl und das generelle Gesamtpaket genannt. Zusätzlich gab es bereits eine Kampagnen-Remaster-Version, die 2020 auf anderen Plattformen veröffentlicht wurde.

Call of Duty Modern Warfare 3 hatte es im direkten Vergleich zwar schwer, an den Hype seiner Vorgänger anzuknüpfen, konnte sich aber ebenfalls Auszeichnungen sichern und ist vielen vor allem wegen seines Multiplayer-Angebots und der Koop-Inhalte in Erinnerung geblieben.

Wenn beide Spiele wieder auf PlayStation verfügbar würden, wäre das nicht nur eine Rückkehr von Fanlieblingen, sondern auch eine potenziell runde Ergänzung zu den übrigen Re-Releases, die Activision für 2026 bereits angeschoben hat.

Ausblick auf die nächste große Modern-Warfare-Runde

Welche Rolle spielt die Zukunft der Reihe für die Port-Gerüchte? In den kommenden Monaten richtet sich der Blick vieler Call of Duty-Fans ohnehin wieder stärker auf Modern Warfare. Activision hat für den nächsten großen Serieneintrag die Rückkehr zur Subreihe angekündigt und Call of Duty Modern Warfare 4 offiziell gemacht.

Der neue Teil soll mit der längsten Kampagne in der Modern-Warfare-Geschichte aufwarten und eine globale militärische Eskalation auf der koreanischen Halbinsel thematisieren. Gerade in diesem Umfeld würden zusätzliche Classic-Ports auf PS4 und PS5 zeitlich gut ins Bild passen, um die Wartezeit zu überbrücken oder die alte Trilogie-Stimmung wiederzubeleben.

Welche der klassischen Call of Duty-Teile würdet ihr am liebsten als Port auf PS5 sehen, und würdet ihr eher zum Einzelkauf greifen oder zu einem Bundle? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.