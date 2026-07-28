Leak zu Cyberpunk-Spin-off – 2.5D-Brawler zu Edgerunners geplant

In Night City könnte schon bald wieder mehr los sein: Ein neuer Leak deutet auf einen bislang unangekündigten Cyberpunk-Release hin, an dem CD Projekt Red gemeinsam mit WayForward Technologies gearbeitet haben soll. Die Infos stammen aus dem Online-Portfolio eines ehemaligen WayForward-Mitarbeiters und befeuern gerade die Hoffnung vieler Fans, dass es neben Updates und großen Nachfolgeprojekten auch kleinere, fokussierte Ableger im Cyberpunk-Universum geben könnte.

Cyberpunk 2077 bleibt dabei das Zugpferd der Marke. Seit dem Launch am 10. Dezember 2020 hat sich das Rollenspiel laut den bekannten Zahlen mittlerweile über 40 Millionen Mal verkauft. Entsprechend groß ist der Appetit auf neue Inhalte, egal ob als Erweiterung, Spin-off oder komplett neues Spiel.

Der Leak reiht sich zudem in eine Phase ein, in der CD Projekt Red ohnehin mehrere Projekte parallel vorantreibt. Viele warten bereits auf den nächsten großen Schritt für das Franchise, doch diesmal geht es offenbar um etwas ganz anderes als ein klassisches Open-World-RPG.

Ein neues Spiel im Edgerunners-Universum

Worum soll es bei dem geleakten Cyberpunk-Spiel gehen? Laut den aufgetauchten Angaben handelt es sich um ein Projekt, das auf der Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners basiert. Statt Night City erneut aus der Ego-Perspektive zu erkunden, soll das Konzept deutlich arcadiger ausgefallen sein und stärker auf Action in kurzen, intensiven Missionen setzen.

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Besonders spannend: In den Leak-Infos ist von einer 2.5D-Prügelspiel-Ausrichtung die Rede. Heißt: Seitliche Action mit Tiefenwirkung, wie man sie aus modernen Brawlern kennt, oft kombiniert mit schnellen Kombos, klaren Arena-Abschnitten und einer Story, die in einem kompakteren Rahmen erzählt wird.

Das Vorhaben soll intern unter dem Codenamen Gemini gelaufen sein. Als Zeitraum für die Research-and-Design-Phase werden 2025 und 2026 genannt. Ob daraus ein fertiges Spiel geworden ist oder ob das Projekt schon vor einer offiziellen Ankündigung gestoppt wurde, bleibt aktuell offen.

Was das für Cyberpunk-Fans bedeuten könnte

Welche Bedeutung hat ein 2.5D-Spin-off für die Marke Cyberpunk? Ein kleinerer Ableger wäre ein interessanter Kontrast zu Cyberpunk 2077: Statt riesiger Open World und endloser Nebenjobs würde ein Brawler eher auf direkte, handgemachte Action setzen, mit klarer Dramaturgie und einem stärkeren Fokus auf einzelne Figuren.

Gerade Cyberpunk: Edgerunners schreit förmlich nach einem Format, das schnelle Kämpfe, stylische Inszenierung und kurze Story-Arcs miteinander verbindet. Ein Brawler könnte außerdem eine niedrigere Einstiegshürde bieten als ein hundertstündiges Rollenspiel und damit auch Leute abholen, die einfach nur Lust auf einen kompakten Trip durch die düstere Cyberpunk-Welt haben.

Unterm Strich zeigt der Leak vor allem eins: CD Projekt Red scheint die Marke nicht nur als großes Rollenspiel-Franchise zu sehen, sondern auch als Universum, das für unterschiedliche Genres taugt, solange Stil, Story und Atmosphäre stimmen.

Die wichtigsten Leak-Details im Überblick

Was ist bislang über Gemini bekannt? Die bislang aufgetauchten Informationen lassen sich auf ein paar Kerndaten herunterbrechen:

Projekt: Spiel im Cyberpunk-Universum mit Bezug zu Cyberpunk: Edgerunners

Kooperation: CD Projekt Red und WayForward Technologies

Codename: Gemini

Entwicklungsstand laut Leak: Research and Design

Zeitraum: 2025 und 2026

Genre: 2.5D-Brawler

Status: Unklar, ob noch in Arbeit oder bereits eingestellt

Was würdet ihr euch von einem Cyberpunk: Edgerunners-Spiel wünschen: kompromisslose Brawler-Action, eine storylastige Kampagne oder lieber doch wieder ein großes Rollenspiel? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.