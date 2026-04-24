Clair Obscur Expedition 33 – Jubiläums-Update bringt neue Frisuren und Fixes

Clair Obscur: Expedition 33 wird ein Jahr alt und Sandfall Interactive feiert den ersten Geburtstag mit einem kostenlosen Update. Der Patch ist zwar eher klein, liefert aber genau das, was viele Fans bei so einem Jubiläum erwarten: neue Kosmetik für die Hauptfiguren und ein paar wichtige Korrekturen im Hintergrund.

Passend dazu erinnert das Update noch einmal daran, wie stark sich das Debüt des Studios entwickelt hat. Trotz fehlender großer Story-Erweiterung blieb Expedition 33 auch nach dem Release am 24. April 2025 präsent, unter anderem durch kleinere Updates und zusätzliche Inhalte für das Endgame.

Kostenloses Jubiläums-Update mit neuen Hairstyles

Was steckt im Update 1.5.5 zum ersten Geburtstag? Der zentrale Inhalt sind neue 1st Anniversary Haircuts für die Expedition. Damit bekommen mehrere Mitglieder des Hauptcasts frische Frisuren, die ihr direkt über Händler im Spiel freischalten könnt.

Gustaves Jubiläums-Haarschnitt ist bei einem Gestral Merchant in der Nähe der Stone Wave Cliffs erhältlich. Für die übrigen Figuren müsst ihr dagegen einen anderen Händler ansteuern.

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Die restlichen Anniversary Haircuts bekommt ihr beim Gestral Merchant in der Nähe von Grosse Tête auf der Weltkarte. Laut Patchnotes sind folgende Charaktere dabei:

Verso

Maelle

Lune

Sciel

Monoco

Patchnotes: Fixes, Menü-Lighting und kleinere Anpassungen

Welche Fehler behebt der Patch konkret? Neben der Kosmetik bringt Update 1.5.5 mehrere Bugfixes und kleine Anpassungen mit. Einer der auffälligeren Punkte betrifft die Danseuse-Outfits von Lune und Sciel, deren Beleuchtung im Charaktermenü zu extrem ausfiel.

Die Beleuchtung machte das Charaktermenü zu obscur.

Darüber hinaus wurden Probleme behoben, die mit Ruhepunkten, Kollisionen und Texten rund um Achievements zusammenhingen. Sandfall Interactive listet unter anderem diese Änderungen:

Fix für die Beleuchtung der Danseuse-Outfits von Lune und Sciel im Charaktermenü

Fix für ein Problem, bei dem sich an verschiedenen Orten kein Ruhepunkt öffnen ließ, während ein Dialog in der Spielwelt lief

Fixes für Kollisionen an mehreren Schauplätzen

Anpassungen an Achievement-Texten für mehr Konsistenz

Nachträgliche Korrektur, nachdem bei den Achievement-Beschreibungen etwas durcheinandergeriet

Wie es mit Expedition 33 weitergehen könnte

Kommt noch mehr Content für Clair Obscur: Expedition 33? Größere DLCs oder Story-Erweiterungen stehen weiterhin nicht im Raum. Sandfall Interactive hat in der Vergangenheit mehrfach betont, die Geschichte solle für sich stehen und es seien keine großen Erweiterungen geplant.

Damit wirkt das Jubiläums-Update wie ein letzter Gruß an die Community, bevor der Fokus auf das nächste Projekt wandert. Bestätigt ist, dass bereits an einem neuen Spiel gearbeitet wird, Details dazu hält das Studio aber weiterhin unter Verschluss.

Habt ihr euch das Jubiläums-Update schon geladen und welche Figur bekommt bei euch den neuen Haarschnitt verpasst? Schreibt es gern in die Kommentare.