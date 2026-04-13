GTA 6 in Gefahr? Rockstar bestätigt Hackerangriff – Erpresser setzen Frist bis 14. April

Nur wenige Monate vor dem geplanten Release von GTA 6 am 19. November 2026 gerät Rockstar Games erneut wegen eines Sicherheitsvorfalls in die Schlagzeilen. Diesmal geht es nicht um ein einzelnes Gerücht oder einen kleinen Leak, sondern um einen bestätigten Hackerangriff, den Rockstar inzwischen selbst gegenüber mehreren Medien eingeräumt hat.

Besonders brisant daran: Die Gruppe ShinyHunters (Wikipedia) behauptet, interne Daten erbeutet zu haben, und setzt dem Unternehmen eine Frist bis Dienstag, 14. April 2026. Sollte Rockstar nicht zahlen oder Kontakt aufnehmen, wollen die Täter ihre Beute veröffentlichen oder zum Verkauf anbieten.

Rockstar bemüht sich zugleich um Schadensbegrenzung. Laut einem Statement, das unter anderem Kotaku, The Verge und weitere Medien zitieren (via Cybersec Guru & Hackread), sei bei dem Vorfall lediglich eine begrenzte Menge nicht wesentlicher Unternehmensinformationen betroffen. Auswirkungen auf den laufenden Betrieb oder auf Spieler soll es nach Angaben des Unternehmens nicht geben. Genau das ist aktuell der wichtigste offizielle Punkt: Der Angriff ist bestätigt, ein größerer Schaden für die Community aber bislang nicht.

Was bisher bekannt ist

Ausgelöst wurde die neue Welle an Berichten durch Beiträge und Erpressungsdrohungen der bekannten Hackergruppe ShinyHunters. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass die Gruppe behauptet, Zugriff auf Rockstars Cloud-Umgebung erhalten zu haben. In den Berichten ist von Snowflake-Instanzen die Rede, wobei der Zugang offenbar nicht direkt über Rockstar selbst, sondern über einen kompromittierten Drittanbieter erfolgt sein soll.

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Besonders häufig fällt dabei der Name Anodot, ein Analyse- und Monitoring-Dienst, über den Authentifizierungsdaten oder Zugriffstoken missbraucht worden sein könnten. Rockstar selbst hat diesen technischen Ablauf öffentlich bislang nicht im Detail bestätigt, die Berichte dazu stammen aus der Sicherheits- und Medienberichterstattung rund um den Fall.

Damit verschiebt sich auch der Fokus etwas. Die große Frage lautet derzeit nicht, ob Rockstar gehackt wurde, denn das hat das Unternehmen bestätigt. Entscheidend ist vielmehr, welche Daten tatsächlich betroffen sind.

Genau dazu hält sich Rockstar sehr bedeckt. Das Unternehmen spricht nur von „non-material company information“, also sinngemäß von nicht wesentlichen Unternehmensdaten. Das klingt bewusst beruhigend, sagt aber nicht konkret, ob darunter etwa interne E-Mails, Verträge, Marketing-Unterlagen, Präsentationen oder andere Geschäftsunterlagen fallen könnten. Solange Rockstar nichts Genaueres nennt und die Angreifer keine Beweise veröffentlichen, bleibt offen, wie relevant das Material wirklich ist.

Kommen jetzt unfreiwillig neue Infos zu GTA 6 ins Netz?

Genau das ist der Punkt, der die GTA-Community derzeit besonders nervös macht. Rockstar und Take-Two haben in den vergangenen Wochen mehrfach signalisiert, dass das große Launch-Marketing für GTA 6 im Sommer 2026 anlaufen soll. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hatte Anfang Februar erklärt, dass „Marketing Beats“ im Sommer kommen und das Unternehmen größere Marketing-Ausgaben erst startet, wenn der Release vergleichsweise nah ist. Deshalb war ohnehin damit zu rechnen, dass in den kommenden Monaten neue Trailer, Screenshots oder offizielle Infos auftauchen.

Gerade deshalb sorgt der aktuelle Vorfall für so viel Aufmerksamkeit. Sollten ShinyHunters tatsächlich über interne Unterlagen verfügen, wären theoretisch auch frühe Marketing-Pläne, Partnerabsprachen, Termine oder andere geschäftliche Informationen denkbar.

Das ist im Moment aber reine Spekulation. Es gibt derzeit keine offizielle Bestätigung, dass konkrete GTA-6-Materialien, Trailer, Story-Infos oder Gameplay-Dateien gestohlen wurden. Wer jetzt behauptet, ein großer neuer GTA-6-Leak stehe unmittelbar bevor, geht also über das hinaus, was bislang belegt ist.

Belastbar ist nur: Rockstar wurde gehackt, und die Täter drohen mit einer Veröffentlichung ihrer Beute.

Rockstar versucht, den Vorfall klein zu halten

Dass Rockstar die Sache öffentlich möglichst knapp kommentiert, überrascht nicht. Die Formulierung, es handle sich nur um eine begrenzte Menge „nicht wesentlicher“ Daten, ist klar darauf ausgelegt, Investoren, Partner und Spieler zu beruhigen. Gleichzeitig zeigt die Wortwahl aber auch, dass sehr wohl Daten abgeflossen sind. Wäre nichts entwendet worden, müsste Rockstar keinen Zugriff auf Unternehmensinformationen bestätigen. Die Strategie ist also offensichtlich: Vorfall einräumen, Relevanz herunterspielen, Panik vermeiden.

Aus Sicht des Unternehmens ist das nachvollziehbar. Rockstar steht 2026 unter enormem Druck. GTA 6 ist das größte Spiele-Release des Jahres, womöglich sogar eines der größten Entertainment-Produkte überhaupt. Entsprechend sensibel sind alle internen Daten rund um Marketing, Vertriebsplanung, Partnerdeals, Plattformen und Kommunikationsstrategie. Selbst dann, wenn tatsächlich keine spielrelevanten Inhalte betroffen sein sollten, wäre ein Leak solcher Geschäftsdaten unangenehm genug.

Rockstar steht erneut im Fokus: Nach einem Hackerangriff drohen Unbekannte mit der Veröffentlichung interner Daten – auch GTA 6 könnte betroffen sein. © Rockstar Games

Die Frist läuft am 14. April ab

Besonders brisant ist der Zeitpunkt. Die von mehreren Medien genannte Frist endet am 14. April 2026. Aus heutiger Sicht, Montag, 13. April 2026, läuft Rockstar also nur noch ein sehr kurzes Zeitfenster, bevor die Täter ihre Drohung möglicherweise wahr machen. Ob es wirklich zu einer Veröffentlichung kommt, lässt sich aktuell nicht seriös sagen. Bei Erpressungsfällen dieser Art ist es durchaus möglich, dass Fristen verstreichen, verschoben werden oder die Täter nur Teile ihrer Daten als Druckmittel zeigen. Genauso ist denkbar, dass hinter der Drohung am Ende weniger steckt als angekündigt.

Für Fans bedeutet das vor allem eins: In den nächsten Stunden und Tagen dürfte es im Netz wieder deutlich unruhiger werden. Sollte Material auftauchen, wird es sich sehr schnell über soziale Netzwerke, Foren und Discord-Server verbreiten. Gleichzeitig ist bei allem, was ab jetzt kursiert, besondere Vorsicht geboten. Gerade bei GTA 6 werden regelmäßig Fakes, alte Assets oder aus dem Zusammenhang gerissene Dokumente als neue Leaks ausgegeben. Ohne Bestätigung durch Rockstar oder seriöse Verifizierung sollte man deshalb zunächst skeptisch bleiben.

Nicht der erste schwere Sicherheitsvorfall rund um Rockstar

Für Rockstar ist der aktuelle Vorfall auch deshalb heikel, weil das Studio bereits 2022 einen der größten Spiele-Leaks der vergangenen Jahre erlebt hat. Damals veröffentlichte ein Angreifer rund 90 Videos aus einer frühen Entwicklungsfassung von GTA 6. Das Material zeigte unfertige Spielszenen, interne Testumgebungen und frühe Gameplay-Ausschnitte. Der Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen und setzte Rockstar massiv unter Druck.

Der Täter hinter diesem damaligen Angriff wurde später in Großbritannien mit dem Fall in Verbindung gebracht. Reuters berichtete im Dezember 2023, dass der Lapsus$-Akteur Arion Kurtaj nach den Angriffen auf Rockstar, Uber und andere Unternehmen auf unbestimmte Zeit in ein sicheres Krankenhaus eingewiesen wurde. Das zeigt auch, wie ernst die Behörden solche Cyberangriffe inzwischen einstufen, gerade wenn Erpressung und groß angelegte Datenabflüsse dazukommen.

Was diesmal anders ist

Trotz der Parallelen zum Jahr 2022 gibt es einen wichtigen Unterschied: Damals tauchten sehr schnell konkrete GTA-6-Dateien und Gameplay-Clips im Netz auf. Diesmal ist das bislang nicht der Fall. Im Moment gibt es vor allem die Drohung, Berichte über den mutmaßlichen Zugriffsweg über einen Drittanbieter und Rockstars offizielle Bestätigung, dass begrenzte Unternehmensdaten betroffen sind. Daraus lässt sich noch nicht ableiten, dass unmittelbar neue Spielszenen, Story-Details oder technisches Material zu GTA 6 geleakt werden.

Hinzu kommt, dass Rockstar dieses Mal sehr früh mit einer offiziellen Einordnung reagiert hat. Das dürfte auch eine Lehre aus 2022 sein. Damals verbreiteten sich die Clips in rasender Geschwindigkeit, bevor Rockstar öffentlich ausführlicher Stellung bezog. Jetzt versucht das Unternehmen, die Erzählung früher zu kontrollieren: Ja, es gab einen Vorfall. Ja, Daten wurden abgerufen. Aber nein, nach aktuellem Stand habe das Ganze keine Auswirkungen auf Spieler oder den Geschäftsbetrieb.

Was das für GTA 6 bedeuten könnte

Im besten Fall bleibt der Vorfall für GTA-6-Fans am Ende kaum mehr als ein unangenehmer Begleitumstand. Dann wären tatsächlich nur wenige interne Geschäftsdaten betroffen, ohne größere Relevanz für das Spiel selbst. Im schlechteren Fall könnten in den kommenden Tagen doch noch Dokumente auftauchen, die Rückschlüsse auf Rockstars Marketing-Plan, Vertriebsstrategie oder unveröffentlichte Inhalte zulassen. Genau dieses Risiko macht die Sache gerade so interessant.

Was man allerdings klar sagen sollte: Panik ist bislang nicht angebracht. Rockstar spricht nicht von Quellcode, nicht von Spielerdaten, nicht von Accounts, nicht von technischen Systemausfällen und auch nicht von einer Bedrohung für den Release. Solange sich daran nichts ändert, wäre es überzogen, nun direkt den nächsten Mega-Leak oder gar Probleme für den November-Start von GTA 6 auszurufen. Dafür gibt es aktuell schlicht keine belastbaren Hinweise.

So brisant ist die Lage wirklich

Unterm Strich ist der Fall ernst, aber noch nicht in dem Maß explosiv, wie manche Überschriften es gerade vermuten lassen. Bestätigt ist ein Hackerangriff mit begrenztem Datenabfluss über einen Drittanbieter. Nicht bestätigt ist bisher, dass dabei konkrete GTA-6-Assets oder hochbrisante Inhalte erbeutet wurden. Die Drohung von ShinyHunters ist real, Rockstars Reaktion ebenfalls. Ob am 14. April 2026 tatsächlich etwas Größeres passiert, wissen wir aber erst, wenn die Frist abgelaufen ist oder neues Material auftaucht.