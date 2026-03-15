Pokémon GO teast nächsten Community Day – Hinweise, warum er sich lohnt

Pokémon GO stimmt die Community auf das nächste Community Day Event ein und hat dafür einen ersten Teaser veröffentlicht. Wie gewohnt sorgt schon ein kleiner Hinweis aus offizieller Richtung dafür, dass die Spekulationen losgehen: Welches Pokémon steht diesmal im Rampenlicht, welche Boni gibt es und lohnt es sich, den Termin schon jetzt freizuhalten?

Auch wenn noch nicht alle Details auf dem Tisch liegen, ist klar: Der nächste Community Day wird wieder ein fester Treffpunkt für alle, die Jagd auf starke Entwicklungen, gute IVs und vor allem auf ein begehrtes Schillerndes Exemplar machen wollen. Wer regelmäßig spielt, weiß außerdem, dass Community Days oft spürbare Auswirkungen auf Arenen, Raids und die Kampfliga haben.

Erste Hinweise zum nächsten Community Day

Was wird mit dem Teaser angedeutet? Der aktuelle Hinweis deutet an, dass die offizielle Enthüllung nicht mehr weit entfernt ist und Niantic den nächsten Community Day bereits aktiv vorbereitet. Solche Teaser sind in Pokémon GO meist bewusst vage gehalten, um Raum für Interpretationen zu lassen, bevor Datum, Uhrzeit und das ausgewählte Pokémon konkret genannt werden.

Typischerweise folgen nach einem Teaser zeitnah die wichtigsten Eckdaten: das im Fokus stehende Pokémon, der exklusive Event-Angriff für die Entwicklung, die Event-Boni sowie mögliche Zusatz-Features wie befristete Forschung oder besondere Fotobomben. Für viele ist genau diese Kombination entscheidend, ob der Tag eher ein kurzer Spaziergang oder ein längerer Grind wird.

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Gerade wenn ein Community Day ein Pokémon mit Relevanz für die GO-Kampfliga oder Raids in den Mittelpunkt rückt, kann sich das Event wie ein kleines Mini-Release anfühlen. Dann geht es nicht nur um Schillernde, sondern auch um optimierte Movesets und die Frage, wie viele gute Exemplare man für verschiedene Ligen sichern möchte.

Warum sich Community Days fast immer lohnen

Warum sind Community Days für viele der wichtigste Monatstermin? Weil Pokémon GO an diesen Tagen meist mehrere Vorteile bündelt, die im normalen Alltag deutlich seltener sind: stark erhöhte Spawnraten, eine deutlich bessere Chance auf schillernde Pokémon und meistens Boni, die eure Ressourcenplanung direkt beeinflussen.

Selbst wenn euch das ausgewählte Pokémon nicht sofort anspricht, sind Community Days oft eine der besten Gelegenheiten, Vorräte aufzufüllen. Je nach Bonus können das Sternenstaub, Bonbons oder zusätzliche EP sein. Und wer das Event aktiv spielt, nimmt in der Regel auch genug Tauschmaterial mit, um später mit Freunden Glücks-Pokémon anzusteuern oder fehlende gute Werte nachzulegen.

Ein weiterer Grund: Der exklusive Community-Day-Angriff kann ein Pokémon erst richtig interessant machen. Wenn sich dadurch ein neuer Angreifer für Raids ergibt oder ein alter Kandidat in der PvP-Meta aufsteigt, steigt der Wert des Events schlagartig. Genau deshalb lohnt es sich, die offizielle Ankündigung im Blick zu behalten und nicht erst am Eventtag selbst zu reagieren.

So bereitest du dich schon jetzt vor

Wie kannst du dich optimal auf den nächsten Community Day einstellen? Auch ohne finale Infos kannst du ein paar Basics vorbereiten, um am Tag selbst nicht ausgebremst zu werden. Dazu gehört vor allem, Platz zu schaffen und wichtige Items parat zu haben.

Pokémon-Lager aufräumen, damit du nicht ständig transferieren musst.

Beutel prüfen und Bälle, Beeren sowie Top-Tränke sinnvoll auffüllen.

Ein paar Tausche einplanen, falls du direkt nach dem Event auf gute Werte oder Glücks-Pokémon gehen willst.

Route für den Tag überlegen, idealerweise mit vielen PokéStops für Nachschub.

Wenn Niantic die Details offiziell nennt, entscheidet sich außerdem, ob es sich lohnt, Brutmaschinen, Rauch oder Glücks-Eier gezielt einzuplanen. Oft sind es genau diese Kleinigkeiten, die am Ende aus einem normalen Community Day einen richtig effizienten Loot-Tag machen.

Welche Vermutung habt ihr nach dem Teaser: Welches Pokémon könnte als Nächstes dran sein, und auf welchen Bonus hofft ihr am meisten? Schreibt es mir in die Kommentare.