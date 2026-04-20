Clair Obscur Expedition 33 holt die Big Five und den zweiten Gaming Grand Slam

Clair Obscur Expedition 33 hat Gaming-Geschichte geschrieben. Mit dem Sieg bei den BAFTA Games Awards 2026 hat das Rollenspiel von Sandfall Interactive ein Kunststück vollendet, das zuvor nur ein einziges Spiel geschafft hat: den Gewinn der Big Five und damit den zweiten Grand Slam der Videospiel-Historie.

Rückblickend wirkt es fast surreal, denn vor dem Release im April 2025 hatte kaum jemand diesen Siegeszug auf dem Zettel. Doch das französische Studio lieferte nicht nur Traumwertungen ab, sondern begeisterte auch einen großen Teil der Community. Richtig außergewöhnlich wurde es dann auf der Award-Bühne: Clair Obscur Expedition 33 dominierte eine Show nach der anderen, sammelte Trophäen in Serie und stellte dabei reihenweise Rekorde auf.

Mit den BAFTA Games Awards 2026 als letzter großer Preisverleihung für das Spielejahr 2025 ist der Lauf nun offiziell gekrönt.

Der zweite Big-Five-Durchmarsch der Geschichte

Was bedeutet der Grand Slam bei Videospiel-Awards? In der Branche gibt es viele Auszeichnungen, doch fünf GOTY-Titel gelten als die prestigeträchtigsten der Saison. Wer diese fünf wichtigsten Spiel-des-Jahres-Preise in einem Jahr gewinnt, erzielt einen sogenannten Clean Sweep. In Anlehnung an den Sport wird das oft als Grand Slam der Videospiele bezeichnet.

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Bislang war dieses Kunststück extrem selten. Vor Clair Obscur Expedition 33 gelang der Big-Five-Durchmarsch nur Baldur’s Gate 3 aus dem Jahr 2023. Selbst Mega-Hits wie Elden Ring, The Witcher 3 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild scheiterten an der Hürde, nicht selten an den Entscheidungen der BAFTA-Akademie.

Für Clair Obscur Expedition 33 ist die Sache nun eindeutig: Das Rollenspiel holte sämtliche wichtigen GOTY-Trophäen für das Gaming-Jahr 2025.

Golden Joystick Awards: Das Fan-Votum (Sieg im November 2025)

The Game Awards: Die Oscars der Branche (Sieg im Dezember 2025)

D.I.C.E. Awards: Die Wahl der Academy of Interactive Arts & Sciences (Sieg im Februar 2026)

GDC Awards: Die Auszeichnung durch Entwickler-Kollegen (Sieg im März 2026)

BAFTA Games Awards: Der prestigeträchtige Preis der britischen Akademie (Sieg im April 2026)

Elden Ring entthront und ein neuer Allzeit-Rekord

Wie viele Game-of-the-Year-Auszeichnungen hat Clair Obscur Expedition 33 gewonnen? Der Big-Five-Triumph ist nicht der einzige Meilenstein. Bereits im Januar 2026 setzte das Spiel eine historische Marke: Mit insgesamt 513 Game-of-the-Year-Auszeichnungen inklusive Medien- und Kritikerpreisen löste der Überraschungshit Elden Ring (429 Siege) offiziell als meistgekröntes Spiel aller Zeiten ab.

In den Begründungen der Jurys tauchten dabei immer wieder zwei Faktoren auf: das packende Storytelling und die schauspielerische Leistung. Besonders auffällig ist die Parallele zum bisherigen Grand-Slam-Rekordhalter: Jennifer English, die schon als Shadowheart in Baldur’s Gate 3 herausstach, räumte auch als Maelle in Clair Obscur Expedition 33 fast alle wichtigen Darsteller-Preise ab, inklusive des BAFTA.

Unterm Strich ist das eine Kombination, die man nicht oft erlebt: Kritikerliebling, Publikums-Hit und Awards-Maschine in einem.

Wie es für Sandfall Interactive weitergeht

Was ist als Nächstes von Sandfall Interactive zu erwarten? Konkrete Details zum nächsten Projekt sind noch offen, aber fest steht: Sandfall Interactive hat bereits mit den Arbeiten am nächsten Werk begonnen. Ob es ein Nachfolger zu Clair Obscur Expedition 33 wird oder eine komplett neue Marke, bleibt vorerst unklar.

Das Studio betonte lediglich, dass man sich erneut kreativ ausleben will und nicht versucht, es allen recht zu machen. Nach einem derart beispiellosen Siegeszug sind die Erwartungen allerdings automatisch riesig, ganz egal, ob Expedition 33 weitergeführt wird oder etwas völlig Neues entsteht.

Wie ordnet ihr den Big-Five-Grand-Slam von Clair Obscur Expedition 33 ein und glaubt ihr, Sandfall sollte auf einen direkten Nachfolger setzen oder lieber etwas Neues wagen? Schreibt es in die Kommentare.