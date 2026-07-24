Avatar Legends The Fighting Game Roadmap – Gratis-DLC Tagah kommt im Herbst 2026

Avatar Legends: The Fighting Game ist seit dem 23. Juli 2026 für PC und PlayStation 5 erhältlich und bekommt schon kurz nach dem Start eine konkrete Post-Launch-Perspektive. The Gameplay Group und Publisher PM Studios haben in einer Roadmap weitere Updates, Features und neue Inhalte in Aussicht gestellt, die den noch jungen 2D-Fighter langfristig erweitern sollen.

Der Zeitpunkt passt, denn das Avatar-Universum ist aktuell wieder besonders präsent: Neben angekündigten Projekten rund um Film und Animationsserie zieht das Fighting Game viel Aufmerksamkeit auf sich, vor allem wegen seiner handgezeichneten 2D-Optik. Gleichzeitig gab es nach Release auch Stimmen, denen bestimmte Genre-Standards noch fehlen. Genau hier soll die laufende Weiterentwicklung ansetzen.

In der Ankündigung steckt außerdem eine Überraschung, die viele so nicht auf dem Zettel hatten: Ein zusätzlicher Charakter kommt als Gratis-DLC.

Gratis-Kämpfer als Dankeschön

Welche neue Figur kommt nach dem Launch dazu? Tagah aus dem Film Avatar Aang: Der Herr der Elemente wird als spielbarer Charakter nachgereicht. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Tagah nicht Teil der zuvor kommunizierten Season-Pass-Planung ist, sondern als zusätzlicher Bonus oben drauf kommt.

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Wann erscheint der neue Charakter? Tagah soll im Herbst 2026 veröffentlicht werden. Weitere Details zu Moveset, Gameplay-Ausrichtung und dem genauen Datum wollen die Verantwortlichen vor dem Release nachreichen.

Wie viel kostet der DLC? Tagah wird komplett kostenlos verfügbar sein. Die Begründung ist klar als Geste an die Community formuliert: Der Charakter ist als Dankeschön an alle gedacht, die zum Start eingestiegen sind und das Spiel unterstützen.

Season Pass: Diese fünf Plätze sind geplant

Welche Season-Pass-Charaktere stehen bereits fest? Schon auf der EVO 2026 wurde der Inhalt des ersten Season Pass vorgestellt. Vier Figuren sind gesetzt und sollen das Grundaufgebot gezielt erweitern, mit bekannten Gesichtern aus unterschiedlichen Epochen und Teams des Franchise.

Bolin

Polizeichefin Lin Beifong

Ty Lee

Onkel Iroh

Wie wird der fünfte Season-Pass-Charakter bestimmt? Der letzte Slot wird per Community-Abstimmung vergeben. Zur Wahl stehen fünf Kandidaten, die spielerisch kaum unterschiedlicher sein könnten, von politischen Antagonisten bis zu Fan-Lieblingen aus der Luft- und Erdebändiger-Ecke.

Amon

Kuvira

König Bumi

Tenzin

Asami Sato

Unterm Strich sorgt das für eine spannende Mischung: Während der Season Pass auf bekannte Größen setzt, kommt mit Tagah ein Extra obendrauf, das auch für Lore-Fans interessant ist, weil es einen Fokus auf die Kinowelt rund um Avatar Aang legt.

Was die Roadmap für das Spielgefühl bedeutet

Welche Inhalte stehen über neue Figuren hinaus im Raum? Die Roadmap setzt nicht nur auf Charaktere, sondern generell auf weitere Features und Content-Updates. Das ist ein wichtiges Signal, denn gerade in Fighting Games entscheidet die Pflege nach Release darüber, ob ein Titel dauerhaft in der Rotation bleibt oder schnell wieder verschwindet.

Warum ist die Weiterentwicklung gerade jetzt entscheidend? Avatar Legends: The Fighting Game wurde für seine Optik und das direkte Handling gelobt, gleichzeitig aber auch dafür diskutiert, welche typischen Funktionen des Genres zum Start noch fehlen. Wenn The Gameplay Group hier zügig nachlegt, könnte das Spiel im kompetitiven Umfeld deutlich anziehen und auch für Gelegenheitspartien attraktiver werden.

Was sagt ihr zur Roadmap und zum Gratis-Kämpfer Tagah: Freut ihr euch auf den Herbst 2026, und wen würdet ihr im Vote als fünften Season-Pass-Charakter wählen? Schreibt es in die Kommentare.