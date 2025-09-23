Avatar-Fans aufgepasst – Neue Erweiterung und Film starten im Dezember 2025!

Avatar: Frontiers of Pandora, das actionreiche Open-World-Erlebnis von Massive Entertainment, wird am 19. Dezember 2025 um eine neue Erweiterung bereichert. Diese trägt den Titel „From the Ashes“ und verspricht, die Geschichte des Spiels um eine düsterere Note zu erweitern. Gleichzeitig wird am selben Tag der dritte Film der Avatar-Reihe, Avatar: Fire and Ash, in die Kinos kommen, was den Dezember zu einem aufregenden Monat für alle Fans der Sci-Fi-Franchise macht.

Neuer DLC: From the Ashes

Was erwartet dich in From the Ashes? Die neue Erweiterung von Avatar: Frontiers of Pandora setzt die Geschichte des Spiels unmittelbar nach den Ereignissen des Hauptspiels fort. Du schlüpfst in die Rolle des Na’vi-Kriegers So’lek, der sich auf einen Rachefeldzug gegen die RDA und einen neuen, gnadenlosen Feind, den Asche-Clan, begibt. Diese dunklere Wendung der Handlung passt gut zur düsteren Atmosphäre von Avatar: Fire and Ash, dem neuesten Film der Reihe.

In From the Ashes wirst du nicht nur auf neue Feinde treffen, sondern auch neue Kampfmechaniken und ein bisher unerforschtes Gebiet kennenlernen. Ubisoft hat angedeutet, dass diese neuen Elemente tiefere Erzählstränge und ein intensiveres Gameplay bieten werden, auch wenn die genauen Details noch nicht bekannt sind.

Spielerweiterungen und Neuerungen

Was bringt das Update am 5. Dezember 2025? Bevor du dich in die neue Erweiterung stürzt, kannst du dich über ein großes Update am 5. Dezember 2025 freuen. Dieses Update wird einen Third-Person-Modus, New Game Plus-Inhalte und viele weitere Neuerungen einführen. Diese Ergänzungen sollen das Spielerlebnis noch abwechslungsreicher und immersiver gestalten.

Für alle, die Avatar: Frontiers of Pandora bereits besitzen, wird die From the Ashes-Erweiterung als eigenständiger Kauf erhältlich sein. Ubisoft plant außerdem eine spezielle From the Ashes Edition, die das Basisspiel, die neue Erweiterung und drei neue Banshee-Farbmuster beinhaltet.

Gerüchte um einen Director’s Cut

Kommt ein Director’s Cut? Es kursieren Gerüchte, dass Avatar: Frontiers of Pandora in naher Zukunft einen Director’s Cut erhalten könnte. Falls diese Version tatsächlich veröffentlicht wird, könnte sie die From the Ashes-Erweiterung sowie die beiden vorherigen DLCs enthalten. Allerdings sind dies bislang nur Spekulationen, und es gibt keine offiziellen Informationen dazu.

Selbst wenn der Director’s Cut nicht sofort erscheint, gibt es genug Grund zur Vorfreude. Mit den kommenden Erweiterungen und Updates wird das Jahr 2025 für alle Fans von Avatar ein spannendes Jahr werden.

